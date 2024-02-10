01獨家｜素海霖寫揮春賀年　「祝全港男士龍精虎猛」

踏入農曆新年，先同大家講聲恭喜發財，身體健康。今年，我哋找來遠赴日本，為香港出征的性感女神素海霖（繪麗奈），同大家寫揮春拜年，佢先祝大家身體健康，出入平安。素海霖︰「特別祝賀全香港人及香港經濟有心有力，男士們龍年就龍精虎猛！」最後更希望大家︰「新一年做人最緊要有水，祝大家水到渠成做咩都成功！」



鳴謝

化妝︰Cosette @eyemakeup

髮型︰Vincent.S @eyemakeup

場地︰SAKEH

素海霖為《香港01》讀者細心度咗幾款揮春，祝願大家龍年行好運，身體健康。（陳順禎 攝）

每句都諗過度過。（陳順禎 攝）

寫完仲加啲心心同簽埋名。（陳順禎 攝）

新年通常會點過？

講起過農曆新年，其實並非素海霖特別興奮的節日。2月9日生日的她，往往跟過年日子相近，所以會較重視自己生日多一點，而今年生日是剛過去的年三十，都是如常地休息一天。「不過都希望終有一年，可以生日是開工，因為從未試過。」素海霖說。

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講起過年習俗，素海霖都比較少注意一些禁忌事項。「我比較任性，有人話初一一定要早起身，但我就試過瞓到傍晚6點先起身，又話初一唔可以洗頭，但成頭油我一於少理一定會去洗。」唯一必備就是著到自己紅噹噹。「平時打麻雀都會穿紅色內衣褲，到新年都冇為意有冇特別要穿，但身上就一定會著紅色衫。」

素海霖寫賀年揮春，祝大家出入平安。（陳順禎 攝）

曾經收過8000元大利是

素海霖過年時會打麻雀發新年財，至於逗利是方面，每年成績都是數千元左右，唯獨有年就收到一封大利是，足足有8000元！素海霖︰「我同派利個人都係一面之緣，係朋友介紹，之後就冇聯絡。當時佢係每個人行埋去都派8000蚊！我又唔係佢員工，相信因為佢係好有錢，除咗因為有錢，我都諗唔到仲有咩原因。」

準備3月赴日拍《向西2》

過年有不少賀年食品，素海霖最喜是糕點，蘿蔔糕、芋頭糕、年糕……「除咗馬蹄糕，因為我唔食馬蹄。」不過今年統統都要忍一忍口，因為嚟緊3月，素海霖便要到日本開拍《一路向西2東京AV攻略》，當然要保持最佳狀態上陣。「而家我都仲等緊一個完整劇本，要有劇本先可以進一步準備，暫時都係節食中。」

面試當日，都吸引過百人排隊。（陳順禎 攝）

雖然未有劇本，但早前舉行的公開召募男演員活動，素海霖都有份揀蟀，會唔會已經有一定心水？「面試者水準都唔錯，電影公司好好，不停問我呢個點，嗰個接唔接受到？好尊重我意見。當中都有啲係令我心動嘅，不過我冇最終決定權，而且有啲有外表但演技唔得，演技得時外表又未夠標青，所以都好難去判斷。」

雖然素海霖冇最終決定權，但公司都好為佢設想，每位入圍的都問她意向。（陳順禎 攝）

不過最令素海霖介意是有部分面試者，冇做好事前準備便來面試，「例如問佢裸露有冇問題？佢好似剛剛先知要裸露咁，明明一早講明要露，所以面試嘅朋友要先做好功課，呢個非常重要。」至於戲中的性感程度，因為未有劇本素海霖都未能透露，唯一確定係今次對手會係香港人，亦有機會是面試的朋友仔，大家密切留意。