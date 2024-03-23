女朋友生日禮物推薦2024｜$99起實用貼心之選：首飾/造型夾/美妝

【女朋友生日禮物2024｜女生禮物推薦】每到女朋友、身邊女性朋友、親友生日，又要開始苦惱要為她送上怎樣的實用又好看的禮物。畢竟總是鮮花或晚餐就未免有點普通，但當加上一份用心準備的禮物，就加分不少！這次《01女生》為大家集合多個不同類型的禮物提案，不論送禮對象是氣質型還是型格路線的女生，都能從中為她挑選到合適的禮物！



女朋友生日禮物推薦1. agnès b. 皮革卡片套 HK$990

許多女生都愛用精緻甜美的小廢包，一個小小的皮革卡片套就很重要了！agnès b.的皮革卡片套，設計簡約大方，可收納多張卡片及紙幣，非常實用！皮革卡片套飾有淺金色的品牌標誌牌，採用十字紋壓花皮革製成，材料耐刮可以長久使用，此外，卡片套內部使用雙色皮革設計，富設計感。

女朋友生日禮物推薦1. agnès b. 皮革卡片套 HK$990（agnès b. 官網）

女朋友生日禮物推薦2. SWAROVSKI Imber 手鏈 HK$1,250

首飾可以時常配戴，絕對是不錯的選擇。而SWAROVSKI Imber 手鏈集合各種充滿活力的形狀，簡單同時擁有獨特的閃耀。手鍊採用鍍金色調設計，配上寬鬆邊框鑲嵌的耀眼圓形切割 Swarovski水晶，當戴上手腕後時刻散發著獨特光芒。

女朋友生日禮物推薦2. SWAROVSKI Imber 手鏈 HK$1,250（SWAROVSKI官網）

女朋友生日禮物推薦3. Nu Skin ageLOC® WellSpa iO®基礎套裝 HK$4,128

忙碌工作後，都會希望回到家中可以好好仔息放鬆，Nu Skin的ageLOC® WellSpa iO®排毒循環美體儀，不僅可以舒緩身體肌肉酸痛，還可促進肌膚循環賦活新肌。美體儀採用智慧調節微電流技術，在每次使用過程中以超過每秒80次的頻率持續評估肌膚的導電率，然後根據評估結果調整儀器的電流強度，提供最舒適和有效的護理體驗。 此外配合波浪型設計金屬導頭完美貼合人體輪廓，適用於手臂、腹部、小腿及大腿等部位，照顧到身體每個部位。

女朋友生日禮物推薦3. Nu Skin ageLOC® WellSpa iO®基礎套裝 HK$4,128（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦4. TEA CHÂTEAU 花茶桂花烏龍 小茶囊HK$119/盒，大茶囊HK$139/盒；茉莉龍珠小茶囊HK$99/盒，大茶囊HK$109/盒

TEA CHÂTEAU的膠囊機所帶來的新型茶飲養生，深受忙碌都市女生歡迎，操作簡單，輕易就能喝上一杯集茶香、茶味、品質與健康的好茶。其中兩款皇牌花茶桂花烏龍和茉莉龍珠，更是運用多重窨製工藝無論香氣和口味都是進一步昇華，前者茶質香甜細膩，回甘度和烘焙度十足；後者則是充滿茉莉清香，口味帶蜜糖甜香而回甘，而且希著舒緩焦慮情緒及緩解燥熱上火體質的各種不適。現時門店提供現場體驗窨製工藝，可即場選出最喜歡的花茶。

女朋友生日禮物推薦5. Glampalm X Davines - GP225專業2合1震動修護亮澤造型套裝 HK$2,380

Glampalm與Davines聯乘推出的造型套裝，一套就包括了Glampalm GP225 震動導入修護造型夾、Davines OI 東方美人護髮噴霧50ml及Davines OI 東方美人護髮油50ml，是非常實用的禮物。尤其造型夾獨有的60度微溫 (Clinic Mode) 導入護髮及微震動模式(VIB Mode)，輸出每分鐘達 8000 次微震，可以將修護精華導入到髮絲每一寸，可在做造型同時護髮！此外，造型夾的發熱板採用了專利Healing Stone™礦物陶瓷塗層，增加負離子釋放量，令秀髮更柔順亮澤且有效地把頭髮所受的熱力傷害減到最低。

女朋友生日禮物推薦5. Glampalm X Davines - GP225專業2合1震動修護亮澤造型套裝 HK$2,380（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦6. ghd Chronos 高清亮澤造型夾 HK$2,895

ghd Chronos高清亮澤造型夾運用高清動態感應科技，以輸出最佳的熱力和能量，能有效識別使用者的造型動作及反應，用更高層次的精準度來輸出能量至發熱板，來維持185°C的最佳造型溫度，以更佳的熱力恆溫創造出最佳的造型效果。無論是直髮還是曲髮，小束還是大束頭髮，此造型夾只需一滑，即可打造出高清亮滑細緻造型。

女朋友生日禮物推薦6. ghd Chronos 高清亮澤造型夾 HK$2,895（品牌提供）

女朋友生日禮物推薦7. Laura Mercier 極緻全效養膚底霜 HK$370/30ml；HK$200/15ml

送上美妝品也是不出錯的選擇！Laura Mercier的極緻全效養膚底霜，蘊含高達85%精華級活膚成分，可達至肌底保濕修護、肌面控油修飾的美肌功效，瞬間為裸肌提升至妝前最佳狀態，同時持妝度高達12小時。此外，更是推出三款針對不同肌膚需要的功能性底霜，包括：極致保濕、柔焦控油以及淨白透亮，大家可根據肌膚需要入手。