韓國旅行必買的JSM Beauty將登陸香港！10大熱：氣墊粉底、眼影盤

JUNG SAEM MOOL BEAUTY（JSM Beauty）宣佈今年將進駐香港！到訪韓國必買的JSM Beauty，是由韓國彩妝界大師Jung Saem Mool鄭瑄茉創辦，品牌多款高效化妝及護膚品，備受女生創喜愛，早前宣布將於4月在連卡佛時代廣場開設香港首間門市，而香港官方網店就會率先亮相，大家以後想入手JSM Beauty產品，就不用等到韓國旅遊買了！



由韓國彩妝界大師鄭瑄茉創辦的JUNG SAEM MOOL BEAUTY（JSM Beauty）宣佈今年內進駐香港！（品牌提供）

JSM Beauty創辦人及代言人鄭瑄茉，自1999年起是許多韓國巨星的御用化妝師，及後鄭瑄茉更是開創及引領「韓系透明彩妝」潮流，於短時間內席捲全球，盛名享譽美妝界。鄭瑄茉憑藉25年來的美容理念、專業知識及彩妝經驗，於2015年創立其化妝品牌JSM Beauty。其品牌產品更是深植她的七大美妝法則，及秉持品牌理念 —— 每個人與生俱來的美麗，實現猶如專業化妝師打造的妝容一樣，還原「自然之美」。在JSM Beauty正式登陸香港前，一起來看看品牌的10大必買美妝！

JSM Beauty必買美妝1. JSM Beauty Artist Eye Palette專業六色眼影盤 (3色) HK$300

Artist Eye Palette專業六色眼影盤是創辦人鄭瑄茉為不同的眼睛度身訂造的色彩系統，共推出3款色系，不同人都能從中找出增強魅力的眼影盤。產品的配方可大幅減少飛粉，並能呈現出顯色度高的質地，打造出如專業化師親自上妝般的完美妝容。每款都含3種不同質地眼影，包括能自然暈染且輕柔貼合的霧面質地、散發出如綢緞般光澤的珠光質地以及晶瑩閃爍的濕潤閃片質地，都是能輕易搭配出完美眼妝。

JSM Beauty必買美妝1. JSM Beauty Artist Eye Palette專業六色眼影盤 (3色) HK$300（品牌提供）

JSM Beauty必買美妝2. JSM Beauty Classic Shine Lipstick經典亮澤唇膏（共5款） HK$200

JSM Beauty的經典亮澤唇膏，蘊含SILK-SHINE OIL能營造出精妙而自然的絲綢光澤，亮麗而不黏膩，更採用了順滑配方能瞬間滋潤嘴唇，同時遮蓋唇部細紋。此外唇膏形狀輕鬆打造出細緻唇妝，是專為貼合唇部而設計，有效精準鮮明地勾勒唇妝。

JSM Beauty必買美妝2. JSM Beauty Classic Shine Lipstick經典亮澤唇膏（共5款） HK$200（品牌提供）

JSM Beauty必買美妝3. JSM Beauty Skin Setting Tone-Up Sun Base 提亮防曬妝前底霜 SPF 50+/PA +++ HK$215

JSM Beauty提亮防曬妝前底霜，當中的粉色底霜能夠提亮暗沉肌膚，打造明亮膚色，同時能輕柔地填補凹陷區域和細紋，為持久妝容打造完美底妝。產品蘊含礦物質複合物能夠為肌膚補水，打造水潤的肌膚基礎。

JSM Beauty必買美妝3. JSM Beauty Skin Setting Tone-Up Sun Base 提亮防曬妝前底霜 SPF 50+/PA +++ HK$215（品牌提供）

JSM Beauty必買美妝4. JSM Beauty Essential Skin Nuder Cushion持久遮瑕裸膚氣墊粉底 HK$300

JSM Beauty持久遮瑕裸膚氣墊粉底，是根據鄭瑄茉30年化妝經驗所研發的七種色調，切合亞洲女生膚色設計，提供最自然的色號。而氣墊粉底添加了高保濕成分，大大提升肌膚細緻度及高度貼合肌膚，上妝同時為肌膚提供源源不絕的水分。而妝感是輕盈服貼，打造出自然透亮的水光感，全天候持久服貼、不黯沉及不卡粉，肌膚長期保持清爽通透狀態！

JSM Beauty必買美妝4. JSM Beauty Essential Skin Nuder Cushion持久遮瑕裸膚氣墊粉底 HK$300（品牌提供）

JSM Beauty必買美妝5. JSM Beauty Essential Skin Nuder Longwear Cushion持久輕薄裸膚氣墊粉底 HK$300

如果喜歡霧面妝效的話，JSM Beauty另一款持久輕薄裸膚氣墊粉底，亦是非常出色！產品以超細空氣感粉末輕薄貼合肌膚，打造出清爽通透妝感。氣墊粉底採用貼合肌膚紋理的定妝粒子，讓粉底均勻貼合肌膚表面，如同自己皮膚一樣，呈現出光滑細緻、不浮粉底妝。此外更添加吸油粉末，吸附面部多餘油脂，帶來持久無油感啞緻妝效。

JSM Beauty必買美妝5. JSM Beauty Essential Skin Nuder Longwear Cushion持久輕薄裸膚氣墊粉底 HK$300（品牌提供）

JSM Beauty必買美妝6. JSM Beauty Masterclass Radiant Cushion大師級至臻閃耀氣墊粉底SPF50+/PA+++ HK$366

JSM Beauty的大師級至臻閃耀氣墊粉底，則很適合喜歡光澤貼服底妝的女生。這款氣墊使用蘊含純淨鑽石光澤的三重疊加水光安瓶成分，為肌膚打造持久明亮的靈動光彩。產品透過將細小顆粒研磨成超細粉末，氣墊能夠撫平不均勻的膚質，打造出輕薄高遮瑕度的妝感。此外附有專為調節用量而設的海綿、粉撲和調色盤，讓您可以以最少的步驟及最快的速度營造出如大師級底妝。

JSM Beauty必買美妝6. JSM Beauty Masterclass Radiant Cushion大師級至臻閃耀氣墊粉底SPF50+/PA+++ HK$366（品牌提供）

JSM Beauty必買美妝7. JSM Beauty Skin Nuder Cover Layer Cushion持久無暇柔焦裸色氣墊粉底 SPF50+ / PA+++ HK$300

追求自然裸妝的女生，就可以選擇這款主打柔焦半啞緻妝效的持久無暇柔焦裸色氣墊粉底。產品透過更精細、更精緻的顆粒遮蓋技術，完美呈現品牌粉底透薄而強大的遮蓋效果。氣墊粉底蘊含透明質酸和神經醯胺複合物的濕潤精華混合粉末，使肌膚外柔內潤，打造舒適半啞光而不乾燥妝容。

JSM Beauty必買美妝7. JSM Beauty Skin Nuder Cover Layer Cushion持久無暇柔焦裸色氣墊粉底 SPF50+ / PA+++ HK$300（品牌提供）

JSM Beauty必買美妝8. JSM Beauty Skin Nuder Foundation原膚光感清透粉底液 HK$346

習慣使用粉底液的女生，就可以選擇JSM Beauty的原膚光感清透粉底液。這款粉底液通過色彩和色調創造出裸色底妝，營造出自然清透的妝感，仿如天生肌膚一樣。粉底液可透過多次疊加輕輕拍打更緊貼肌膚，妝效亦更加持久。

JSM Beauty必買美妝8. JSM Beauty Skin Nuder Foundation原膚光感清透粉底液 HK$346（品牌提供）

JSM Beauty必買美妝9. JSM Beauty Essential Mool Micro Fitting Mist 微粒精華定妝噴霧 HK$220/ 120ML

JSM Beauty的定妝噴霧，採用來自捷克的溫泉水，含有10種礦物質，能補充水分及溫和舒緩肌膚。噴灑出的定妝噴霧如水蒸氣般細密﹐均勻分散於肌膚表面，配上雙重鎖水技術令水分深入肌膚底層，帶來高效保濕效果，同時貼合肌膚表面的細密水分子可提高妝容持久度，維持一整天的完美妝效。

JSM Beauty必買美妝9. JSM Beauty Essential Mool Micro Fitting Mist 微粒精華定妝噴霧 HK$220/ 120ML（品牌提供）

JSM Beauty必買美妝10. JSM Beauty Essential Mool Cream珍珠煥顏亮膚水感面霜 HK$350/ 50ML

JSM Beauty的護膚品亦不能錯過，其中的珍珠煥顏亮膚水感面霜含天然保濕因子的發酵珍珠水，能層層深入為肌膚注入水分。此外產品含天然珍珠萃取物、神經醯胺和泛醇，能有效提亮肌膚光澤感，解決泛黃暗啞問題，同時達到長效保濕滋潤而不乾燥。