保濕面霜推薦2024｜急救乾紋缺水肌：Kiehl's、后、宋智孝用這款

保濕面霜推薦｜即使是已經踏入春夏，肌膚保濕仍不能忽視，尤其是經常進出冷氣房，或是在戶外工作的女生，肌膚水分得更快。而作為每日護膚步驟中最不可缺少的一步，挑選一款合適的保濕面霜，真的很重要！這次《01女生》為大家集合了多款保濕面霜，包括Kiehl's、Caudalie、The history of Whoo等，在考慮入手哪一款時可以參考一下！



保濕面霜推薦1. The history of Whoo 花韻能量注活面霜 50ml HK$660

The history of Whoo 新推出的花韻能量注活系列，主打以鳶尾花中萃取滿滿精華，為肌膚回復原生的活力。系列中的花韻能量注活面霜，成分中添加了含有維他命E的乳木果油及白池花籽油護膚成分，配合柔滑的乳霜質地能完美鎖住肌膚水分，防止水分流失。當乳霜融化於肌膚上，能細滑平整肌膚紋理，令肌膚長效保持柔滑彈潤狀態。

保濕面霜推薦1. The history of Whoo 花韻能量注活面霜 50ml HK$660（品牌提供）

保濕面霜推薦2. Glutanex瞬效深層保濕水凝霜 50ml HK$225

Glutanex是來自韓國的專業級護膚品牌，致力將穀胱甘肽（Glutathione）中革命性抗氧美白力帶到日常護膚中，成分有效促進美白、抗衰老，同時能抑制黑色素，令肌膚維持水嫩透亮。品牌當中的瞬效深層保濕水凝霜，更是品牌大使宋智孝私心愛用之一，產品可恢復、修復和滋潤肌膚，產品更添加了解玻尿酸及DNA鈉，成分可被肌膚迅間吸收，有助於皮膚自我修復和恢復活力。

保濕面霜推薦2. Glutanex瞬效深層保濕水凝霜 50ml HK$225（品牌提供）

保濕面霜推薦3. Cetaphil 舒特膚水潤保濕晚霜 48g HK$150

Cetaphil的面部和身體護膚產品，都是備受大眾喜愛。其中舒特膚水潤保濕晚霜，配方增添性質溫和的透明質酸，能極速為肌膚補充大量水份以及防止水份流失，整晚發揮高度補水及滋潤作用同時強化肌膚屏障，肌膚於翌日恢復柔軟、濕潤和光澤。晚霜質感如天鵝絨般輕盈柔滑，能被皮膚快速吸收和滲透，能即時擊退敏感肌膚的5大問題：乾燥、泛紅、粗糙、繃緊及脆弱受損的肌膚屏障，且配方能溫和地潤澤敏感皮膚不會造成刺激。

保濕面霜推薦3. Cetaphil 舒特膚水潤保濕晚霜 48g HK$150 （品牌提供）

保濕面霜推薦4. Caudalie 葡萄籽水保濕啫喱面霜 50ml HK$280

Caudalie的葡萄籽水保濕啫喱面霜，以極高滲透力的有機葡萄籽水為基底，不但即時提升水潤度 84%，24 小時深層補水、鎖水，同時可增強自我抗敏力和防禦力，真正達至長效預防泛紅敏感、炎症或濕疹問題反覆發生。此外啫喱面霜特別糅合有機蘆薈及透明質酸，倍大保濕和舒緩鎮靜功效，重 建水油平衡，用後膚質頓時變得柔軟水潤。

保濕面霜推薦4. Caudalie 葡萄籽水保濕啫喱面霜 50ml HK$280（品牌提供）

保濕面霜推薦5. Kiehl's 特效保濕乳霜 50ml HK$340

Kiehl's的特效保濕乳霜﹐質感輕盈柔滑，再配合不致粉刺配方，能被肌膚快速吸收且無油膩黏笠感。早前推出的全新第3代升級配方，能瞬間為肌膚注入水至15層角質層，為肌膚帶來72小時長效保濕及強韌肌膚抵禦侵損﹐同時防止水份流失及有效舒緩泛紅乾癢，在使用後膚質變得更柔軟、水潤和彈嫩。