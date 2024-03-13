輕婚紗品牌6大推薦｜營造富個人風格：韓系簡約、甜美、型格俐落

「輕婚禮」及「輕婚紗」是近年婚嫁熱話，相較於以往傳統婚禮和華麗的婚紗，現在不少女生更偏向時尚的小眾品牌婚紗，不僅更舒服輕便也有更多風格的輕婚紗供選擇，讓不同的新人都能展現出自己獨特的一面，在留下更深刻的印象！這次《01女生》為大家集合了6個輕婚紗品牌，無論是文青風還是富個性的女生，都能參考看看！



輕婚紗品牌推薦1. Reformation

Reformation是來自美國的小眾永續時尚品牌，該品牌的服偏向少女感和復古風，不少女星都很喜歡穿著，像是BLACKPINK Rosé、TKendall Jenner、Hailey Bieber等。Reformation的輕婚紗亦是相當亮眼，不少款式都是採用了蕾絲、薄紗等元素，再配上俐落的設計，非常適合於婚禮或派對中穿著！

輕婚紗品牌推薦2. Bride And You

韓式婚紗亦是近年大熱！Bride And You是偏向韓系簡約風，款式很適合氣質優雅的新娘，金泰希於韓劇《再見媽媽又再見》中身穿的白蕾絲刺繡婚紗，正正是出自這品牌！Bride And You另一特別之處是能為新娘度身訂製的婚鞋，更於婚鞋的標籤上客製自己的名字，絕對是獨一無二的婚鞋！

輕婚紗品牌推薦3. AMSALE

AMSALE是來自紐約的設計師品牌，以簡潔但不失華麗的婚紗為人熟悉！品牌的婚紗大多以極簡的線條勾勒而成，再配上恰當好處的裝飾，像是為婚紗配上薄紗、蝴蝶結、蕾絲等，使婚紗典雅但同時曼妙，不論是拍婚紗照還是婚禮上穿著，都能拍出極好看的照片。

輕婚紗品牌推薦4. Lana Marinenko

Lana Marinenko是來自俄羅斯的婚紗品牌，婚紗以立體褶皺效果為特色，款式簡約優雅，但同時引人注目！此外婚紗亦十分注意舒適度，每件都是以優質面料打造，十分輕盈且貼合女性身材，很適合長時間的婚禮和派對，讓女生每一刻都從容自在！

輕婚紗品牌推薦5. Caspia LiLi

Caspia LiLi是來自台灣的服飾品牌，除了有輕婚紗之外，還有推出伴娘服和日常時裝，款式都是走清新文青品牌，很容易駕馭！品牌的婚紗特別之處是推出了不少兩件式婚紗，讓新娘可以自行搭配，穿著時和走動時也更舒適方便。

輕婚紗品牌推薦6. Danielle Frankel

平日喜歡中性或型格的女生，假如在大日子中也想展現出來的話，Danielle Frankel是不錯的選擇！品牌推出了型格西裝褲裝、直筒裙裝或是俐落長裙，再配上亮片、珍珠、刺繡、皺摺設計等元素，讓每一位新娘都能展現獨特的一面。