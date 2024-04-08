母親節禮物2024｜送給媽媽實用窩心禮物推介：美妝/養顏食品/香水

【母親節2024｜母親節禮物提案】母親節即將來到了！是時候要趁著這個節日感謝媽媽這一年來的辛勞，除了可以請吃大餐或送上鮮花外，一份實用又窩心的禮物，更能突顯孝心。這次《01女生》為大家集合了多款母親節實用禮物推介，由預算$150到$3000的禮物提案，包括：化妝品、護膚品、養顏補品、首飾、手袋等等，讓大家可以因應媽媽的習慣或需求，從中挑選出最適合的禮物！



2024母親節禮物提案1. SK-II 光蘊精華煥亮套裝 HK$1,880

SK-II神仙水的高效護膚功效，一定是備受不同年齡層女士喜愛，在今個母親節不妨為媽媽送一套SK-II護膚套裝，定必深得媽媽心！其中光蘊精華煥亮套裝，除了會有30mL的神仙水精華，還有可以改善肌膚暗黃問題和有效提亮淡斑的小燈泡亮白精華50mL，以及護膚面膜1片、嫩膚清瑩露 30mL和淨肌護膚潔面乳 20g，一次過享用SK-II多款重牌產品。

2024母親節禮物提案1. SK-II 光蘊精華煥亮套裝 HK$1,880（品牌提供）

2024母親節禮物提案2. Aveda 三重修復草本絲滑精華水 HK$480/150ml

任何女士都追求一頭充滿光澤的秀髮，Aveda的三重修復草本絲滑精華水，採用天然生物科技，只需10秒，即讓受損髮絲從髮芯開始修復。產品當中更添加了印加果油 (sacha inchi)、牛油果油和綠茶有助撫平角質層毛鱗片，解除糾結並防止頭髮斷裂。而且還蘊含經有機認證的依蘭依蘭、玫瑰、馬鬱蘭及其他純花卉和植物精華，讓頭髮時刻散發著醉人香氣。

2024母親節禮物提案2. Aveda 三重修復草本絲滑精華水 HK$480/150ml（品牌提供）

2024母親節禮物提案3. Serge Lutens La fille tour de fer 鐵塔之女 HK$1850/100ml； HK$1300/50ml

Serge Lutens全新的La fille tour de fer 鐵塔之女，是一款散發巴黎街頭氣息的全新玫瑰香氣，很適合氣質優雅大方的女士使用。而香水更有著特別的意義，代表著巴黎人的自由精神，一位不顧忌傳統禮儀的束縛的女性，在任何情況下都保持著輕鬆自在的態度，以她獨特的性感魅力和風格來征服世界。很適合作為母親節禮物，送給家中最特別的她。

2024母親節禮物提案3. Serge Lutens La fille tour de fer 鐵塔之女 HK$1850/100ml； HK$1300/50ml（品牌提供）

2024母親節禮物提案4. 2024母親節禮物提案. Laura Mercier 極緻全效養膚底霜 HK$370/30ml

為愛美的媽媽，送上化妝品！Laura Mercier的極緻全效養膚底霜，共推出3款針對不同肌膚需要的產品，分別是極致保濕（Hydrating）、柔焦控油（Blurring）及淨白透亮（Illuminating），完美切合不同肌膚及膚質需求。產品是在原有的水感無矽配方上，添加了多種精華級活膚成分，賦予肌膚高效的保濕，在解決肌膚缺水同時改善毛孔粗大及瑕疵膚質問題，締造12小時以上的完美持久底妝。

2024母親節禮物提案4. 2024母親節禮物提案. Laura Mercier 極緻全效養膚底霜 HK$370/30ml（品牌提供）

2024母親節禮物提案5. ATORREGE AD+ Skin Solution淨肌舒敏精華 HK$490/50g

時常要操勞家中大小事務的媽媽，肌膚很容易也跟著受影響，為她送上擁有強大修護功效的護膚品，是不錯的選擇！ATORREGE AD+ 的淨肌舒敏精華，採用由日本藥劑師專研的植萃修復黃金配方，以及糅合了多種修復和保濕成分，有著強化肌膚防禦力，同時重啓肌膚5大自主機能，包括修護、抗炎、舒敏、鎮靜以及保濕，有效穩定膚質，心情自然會變好。

2024母親節禮物提案5. ATORREGE AD+ Skin Solution淨肌舒敏精華 HK$490/50g（IG@atorrege_hk）

2024母親節禮物提案6. 肌研水潤物理防曬保濕霜SPF50+ PA++++ HK$179/50g

踏入夏日為媽媽送上防曬產品，是很貼心的舉動！肌研的水潤物理防曬保濕霜採用多效修護配方，擁有極水潤透薄、毫不黏笠的舒爽質感，純物理防曬配方且有著SPF50+ PA++++，為肌膚提供全方位保護，同時可提供多功能修護肌膚且不傷皮膚、不塞毛孔、不致黑頭、不泛白以及不乾燥，是敏感肌也可放心使用的產品。

2024母親節禮物提案6. 肌研水潤物理防曬保濕霜SPF50+ PA++++ HK$179/50g（品牌提供）

2024母親節禮物提案7. 余仁生 母親節限定窩心組合 HK$588

寵愛媽媽的禮物最佳選擇之一，必定是為媽媽送上養顏又健康的保健食品。余仁生今年亦特別推出了多個節日限定窩心組合，其中一組就包括原味滴雞精（6包裝）、自選冰糖燕窩70克（6樽/盒）或低糖燕窩70克 (6樽/盒）以及Thermos 500ml真空保温瓶，都媽媽們最愛的保健產品，絕對是一份窩心的禮物。

2024母親節禮物提案7. 余仁生 母親節限定窩心組合 HK$588（品牌提供）

2024母親節禮物提案8. Byredo Mojave Ghost HK$1,550/50ml

Byredo Mojave Ghost是品牌最受歡迎的香水之一，香氣有著輕盈優雅且堅毅不凡的魅力。香氣是以甜美的牙買加人心果和黃葵籽掀起序幕，及後清香粉嫩的紫羅蘭與柔和的檀香木完美糅合﹐溫暖又別具魅力。