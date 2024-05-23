100種女生｜香港首位女蒸餾師 堅持全本地製造 打造代表香港琴酒

【100種女生/創業女性】提起酒，或許有些人會視之為消遣娛樂，而對於阮澔（Dimple）而言，酒或是她的代表詞之一，她不僅愛酒，更愛酒愛到要造酒。由2017年起開始研究，最後更成為香港首位女蒸餾師，與夥伴打造出香港第一間琴酒（Gin）蒸餾所 Two Moons Distillery。蒸餾所更是源用本地原料入酒、宣揚香港精神與文化。

攝影：黃寶盈



Two Moons Distillery 一路走來第5個年頭，能夠由香港本地製造，再一步步走到世界舞台，進駐亞洲不同地區的酒吧，一切全靠阮澔（Dimple）與張曉明（Ivan）的堅持。兩人歷經尋找生產設備、說服德國傳承至第四代的蒸餾器品牌慕勒（Muller）、申請「酒類製造商牌照」等困難，才令Two Moons Distillery 最終在2019年正式面世。

Dimple 提起這段仍在繼續的「酒程」，她只笑言一切都是順其自然。回想起這一切的起點，全因2014、2015年時的一杯Sipsmith Gin，令她意識到琴酒都可以如此具備層次感與風味，初嘗到富故事性的琴酒魅力，更燃起她的好奇心。

本著興趣，Dimple 辭去原本程式師職業，與合作夥伴 Ivan一同到英國到訪多間手工蒸餾廠，誰知這段旅程竟改變倆人，機緣巧合下更自製出第一支 Gin。

Dimple 分享這個當年手工蒸餾的工具，陪伴了她不少時光（黃寶盈 攝）

當時在英國，造了第一支手工Gin，回來後與香港朋友盲飲（blind tasting），與知名大品牌的Gin放在一起，大家不約而同地選中我那款手工gin。多次blind tasting後，直覺跟事實證明：我的酒被大家喜愛，所以就繼續下去。 阮澔（Dimple）

熱誠成燃料 十年磨一劍

Dimple 指當初只是源於興趣，誰知有這般振奮成果，直覺令她再從詳計劃，將興趣化為長期的目標，因而再次前往英國深造修讀。深造過程中，對Dimple 而言，最難忘是要經過上百次的調整與練習，熟習每款成份的獨特性與實驗結合，一次又一次的經驗成果，不單充實了她的知識，更讓現時Two Moons 的Signature Dry Gin雛形誕生。

雛形誕生後，反疊改良後，令Dimple 與Ivan選定12種草本植物，做出一支真正屬於自己的手工Gin。

Gin 的製作門檻不高，但同時具有相當豐富的發揮空間，最吸引我的是能夠隨心發揮，蒸餾出香醇的故事。 阮澔（Dimple）

堅持本地製造 傳承香港精神成實體

深造打造出首支正式手工Gin 後，從「門外漢」邁進專家的身份轉變，雖然烈酒蒸餾行業仍是大多數以男性主導，亦無阻Dimple 繼續前行，她更萌生出「香港製造」的念頭；由本地蒸餾、本地材料以及靈魂故事均堅持香港出品。

為了本地蒸餾，不惜籌備2年去打造一個有牌照、有LUNA 蒸餾器的蒸餾所。而蒸餾所的取名，除了記錄得來不易的LUNA ，亦想大家記得與平地上的月亮，與LUNA 平行相交、相見的當刻。

步進蒸餾所，不難發現一部大型蒸餾器。Dimple 媚媚道來指這款蒸餾器名叫Luna ，是個由德國訂製的純紅銅手工打造嘅100L銅壺式蒸餾器，更是整個蒸餾所的核心心臟。 Luna 取名自壺式蒸餾器部份的球形頂部，亦有月亮的浪漫含意。（黃寶盈 攝）

Dimple 亦堅持小批量手工製作，將能夠代表香港的元素注入酒體：例如重塑、代表涼茶歷史的「五花茶氈酒」 、用上本地出產四季柑釀造的「香港四季柑乾琴酒」。想造出獨特口味的琴酒，過程亦需要一定耐性，例如「五花茶」、「四季柑」等口味，不能以尋常方法釀造，高溫會令材料變質，「五花茶」更要預早17小時浸泡隔籬再蒸餾才成，每次造酒都要力盡心思。

Dimple 選材靈感自香港文化或能代表的香港元素注入酒體，除了文化傳承外，亦希望打造不用調配亦能被盡情享受的琴酒。（黃寶盈 攝）

香港仍有好多好叻的人，希望透過Gin 去表達香港故事，承載更多值得香港人欣賞、認識的事與文化；亦想推動香港琴酒文化更為成熟。 阮澔（Dimple）

隨時代巨輪向前，「獅子山精神」日漸式微，恍似成為過去的一部分，被娛樂之上、快捷便利的速食節奏取而代之。其實在發展急速的奢華表象下，仔細發掘仍有不少值得令人佩服，香港文化並不只得一面，好比一座山脈，仍有數之不盡的樹根相連。