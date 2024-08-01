隱世打卡cafe推薦｜內向者的放鬆好去處！啟德這家店還可望獅子山

隱世打卡cafe｜工作忙碌都想找個地方喘息，但在這個繁華的「石屎森林」中，寧靜地方買少見少。以下為大家盤點5間隱世cafe，部分可以飽覽四周寬敞的環境，而且食物味道不錯，可感受廚師的用心，同時體驗視覺和味蕾的享受。雖然位置都稍為偏遠，但絕對是「I」人放鬆和休息的好去處。



隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處1. 中環 Clean Coffee

在繁忙的街道附近，或可能會與它擦身而過，以少女的粉紅襯白色方磚拼成牆壁，雖然裡面不算寬敞，但簡約和溫暖的木調裝潢，加上人流不多，簡單坐著休息一會，都會感到舒適自在，連陳豪和陳凱琳都曾到訪一試。店裡的另一重點，便是整齊排列的牛油果綠色洗衣機，讓人一看充滿活力。

地址：上環皇后大道西100號

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處1. 中環 Clean Coffee (IG@youarecleanhk)

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處2. 灣仔 Blue Bottle Cafe

眾多的Blue Bottle Cafe裡，最喜歡位於灣仔聖佛蘭士街的店，擁有三層樓高，每層都分別以「日、月、星」為主題，展現不一樣的視覺享受。店內採用落地玻璃，可以眺望附近街景，看著車輛及行人走過，加上美味而不膩的食物，令人倍感療癒。

地址：灣仔聖佛蘭士街15號海華苑3座地舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處2. 灣仔 Blue Bottle Cafe (IG@bluebottlecoffeehongkong)

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處3. 啟德 GOODDAY SOLAR

若然想遠離市區，啟德站附近開設不少Cafe，都充滿自然療癒的文藝元素。例如這家GOODDAY SOLAR，採用落地玻璃，可以遠望天空、獅子山或附近水池，加上店內的水泥階梯，配搭小型木桌，將自然與工業風糅合，展現出舒適及和諧的感覺。

由7月開始，咖啡店特別與壁畫藝術家Cherry Leung合作，以咖啡為題展開為期2個月的《尋啡快樂》咖啡水彩畫個人展覽，亦在8月16及17日推出2場咖啡作畫坊，以咖啡調色法，繪出獨一無二的清香作品。

地址：啟德沐泰街9號嘉峯匯1樓11號鋪

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處3. 啟德 GOODDAY SOLAR (品牌提供)

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處4. 荃灣南豐紗廠 The Matcha Tokyo

同樣以木調和白色為主題的裝潢，加上主推抹茶，吸引不少人進店休息。店內尚算寬敞，每個位置都相隔一定距離，讓人能夠從中享受寧靜的me time，是個沉澱內心的好地方。除了飲料，店內的雪糕和窩夫也好食，而且完全不膩！

地址：荃灣南豐紗廠地下G01

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處4. 荃灣南豐紗廠 The Matcha Tokyo (IG@the.matcha.tokyo_hk)

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處5. 尖沙咀 Shh Massage and Cafe

與按摩和咖啡店相連的店，進去前需經過一段白色及灰色鵝卵石小徑，加上雲石紋門面，締造出舒適的度假風情。店內以柔和暖色燈光，讓人從中放鬆，享受眼前的美味小食。若然感累的話，還可走到樓上的按摩店，進一步紓緩日常積聚的疲勞和壓力。

地址：九龍柯士甸路144號