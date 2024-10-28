2024婚宴場地｜香港東涌世茂喜來登酒店4大特色婚禮場地！附價錢

【2024婚宴場地/酒店婚禮場地】不少新人都對小型婚禮、草地證婚或戶外婚禮有興趣。籌備婚禮當然不是只靠想像，更要花費時間貨比三家，每個心儀的婚禮或婚宴場地又未必相近。如果想一次過了解不同婚宴場地，建議除了從照片中比較心水，更應選擇一個多元化、靈活彈性的地點。

座落於東涌市中心的香港東涌世茂喜來登酒店，一地集結多個場地：包括室內無柱式宴會廳、享有180度海景的草地露台，以及戶外園林美景圍繞的戶外花園。凡於2025年9月30日或之前舉行婚宴，更可以低至 HK$6,888享有優惠中式婚宴套餐！

（優惠價錢截至出稿日期）



城市中的綠州 打造仿如國外婚禮

籌備婚禮當然要細心挑選，如果你對於城市化的婚禮不感興趣，偏好自然風格、仿如國外的婚禮，不妨選擇非市區的婚禮之選。

香港東涌世茂喜來登酒店 4大特色婚禮場地推薦！（品牌提供）

位於東涌的香港東涌世茂喜來登酒店，看似偏僻，但其實交通方便，來往港鐵站只需5分鐘車程。酒店更提供免費接駁巴士往返東涌港鐵站，另外亦可以安排接駁巴士往返尖沙咀、金鐘及荃灣，不論是從市區前往酒店，或招待海外親朋都十分方便！

立即查詢優惠婚宴套餐！

多個特色婚禮場地 靈活應對新人需求

香港東涌世茂喜來登酒店於2020 年底開幕，時尚新穎裝潢，加上內有四大特色婚禮場地，無論小型婚禮、草地證婚或大排筵席都可以。

想一站式完成婚禮，不妨選擇環境相當寬敞、享有270度海景的新娘套房，由上頭、敬茶、接新娘等傳統中式儀式，到舉辦婚前、婚後的新娘派對亦可以一次過在此完成！另外更可享用行政酒廊、免費泊車及餐飲等八折優惠，幫助新人們減省開支。

2024婚宴場地｜香港東涌世茂喜來登酒店

新娘套房套餐價錢 HK$3,688起



小型婚禮之選：度假式露天戶外證婚場地

小型婚禮之選：度假式露天戶外證婚場地（品牌提供）

想舉辦自主性高、形式較輕鬆的西式婚宴，酒店亦有兩個戶外露天證婚場地，包括：草地露台（最多可容納40位賓客）和戶外花園（最多可容納80位賓客）。大家可以在一望無際的藍天碧海，加上南海和大嶼山為背景，舉行一場難忘、典雅的小型婚禮或露天證婚儀式。

2024婚宴場地｜香港東涌世茂喜來登酒店



西式婚宴套餐價錢：HKD$768起／每位

草地陽台輕婚禮套餐：淨價HK$50,000起

戶外花園輕婚禮套餐：淨價HK$80,000起



極大無柱式婚禮場地之選：時尚瑰麗宴會廳

極大無柱式婚禮場地之選：時尚瑰麗宴會廳（品牌提供）

近年無柱式宴會廳成為熱門婚禮場地，酒店內亦有時尚瑰麗、空間感十足的無柱式宴會廳。宴會廳面積達1,232平方米（約13,261呎），加上7米高樓底設計，最多可容納70席、840位賓客，絕對能夠應付大排筵席或臨時需要加席的需要。除此之外，宴會廳間隔亦非常靈活，可以分隔成3個小型宴會廳，每廳最多可約20席。

小型婚禮之選：多功能廳

若想舉辦小型規模的中式婚宴，酒店亦有4個多功能宴廳，每個廳房可容納最多48位賓客。凡於2025年9月30日前預訂宴會廳，酒店現有一個性價比高優惠，能夠幫助新人減省不少開支！

2024婚宴場地｜香港東涌世茂喜來登酒店

中式婚宴特選套餐價錢：HKD$6,888起／每席



凡於2025年9月30日或之前舉行中式婚宴，即有機會可享有以下優惠：

－免費使⽤⼾外證婚場地兩⼩時

－最多三程穿梭巴⼠接送（往來酒店及市中⼼）

－免收加⼀服務費或可享訂⼗席送⼀席

－席間無限供應汽⽔、橙汁、特選啤酒及指定紅⽩餐酒三⼩時

－六打席前小食

－每位賓客可享⼀杯無酒精雞尾酒及豪華海景客房住宿⼀晚

（禮遇優惠須受其他條款及細則約束）



香港東涌世茂喜來登酒店保留更改優惠之權利