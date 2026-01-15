小型婚禮｜20大婚宴場地/餐廳推薦：空中花園證婚套餐只需2.5萬起

【小型婚禮餐廳推薦/小型婚宴場地推薦】近年不少新人都放棄大排筵席婚禮，低調處理婚禮，轉為小型婚禮或派對式酒會 Cocktail Party。想無拘無束地渡過幸福大日子，不妨選擇浪漫裝潢的特色餐廳去舉辦一場小型婚宴或派對，既可以節省時間與開支，又可以與親朋好友更親密接觸。（文中提及的價錢於各官網查詢為參考，實際收費以官網及截稿日期為準，詳情請與場地查詢。）



想尋覓心儀的婚禮場地，除了5星級酒店或高級會所，選擇雅致輕奢的特色餐廳或婚宴場地亦可以，以下有多個場地可供參考！

小型婚禮餐廳推介1. My Seasons四季薈My Day

精緻華麗裝潢 特色戶外證婚花園

想在繁華鬧市間感受仿如隔世的户外證婚，位於尖沙咀、地理位置優越的My Day會是個不錯選擇。My Day坐擁戶外證婚花園及宴會廳，能夠筵開8至18席或容納216位賓客，可以彈性配合不同新的需要。另外，場地主打精緻華麗裝潢，摩洛哥花磚及落地玻璃設計相襯出清新而夢幻的感覺，而全新設計的空中證婚花園，無論白天或夜晚都同樣別具特色。立即了解更多

除了婚宴場地，My Seasons設有自家品牌婚紗舖，是少有的全方位婚宴品牌。現時預訂場地即送My Wedding Solution專業婚禮服務計劃，並提供一站式婚禮及宴會服務 —— 由場地佈置、婚紗禮服、新娘化妝、攝錄影服務、律師證婚和不同的婚禮相關服務都能提供，以減少繁瑣協調，締造高質的婚禮。

小型婚禮餐廳推介｜My Seasons四季薈My Day

價錢：My Day 8 席中西式婚宴 HK$78,888起

可容納人數：216人

地址：尖沙咀美麗華廣場一期食四方6樓



小型婚禮餐廳推介2. My Seasons四季薈My Harbour

型格浪漫氛圍 復古英倫風裝潢

追求型格、浪漫氛圍的話，不妨選擇位於啟德郵輪碼頭頂層花園的My Harbour。My Harbour 能夠容納30至120人，裝潢主打復古英倫風格，細節處處：讓空間更顯寬敞、明亮的室內拱形天花設計，加上復古鎢絲燈泡等型格裝飾，無論想舉行那一款小型婚禮：中西式婚宴、自助餐或證婚酒會都可以！立即了解更多

小型婚禮餐廳推介｜My Seasons四季薈My Harbour

價錢：My Harbour 100人中西式婚宴 HK$63,888起

可容納人數：30人至120人

地址：啟德郵輪碼頭頂層花園



小型婚禮餐廳推介3. 太平山餐廳

被列為香港二級古蹟、擁有百年歷史的太平山餐廳，是山頂地標之一，外形猶如一座隱世的歐陸小屋。由百年石磚古屋改裝，紅磚砌成的屋頂增加了整間餐廳的古樸感。店內採用溫馨又低調奢華的典型設計，中西合壁，毋須過多的裝飾佈置，也能舉辦一場童話般的婚禮。想舉辦婚禮的話，餐廳還設有室內、室外以及全場選擇，特別是以舒適庭院作設計概念的歐陸式露天花園，可飽覽迷人的太平山景色，增添浪漫氣氛。

小型婚禮場地/餐廳推介｜太平山餐廳

價錢：HK$68,000起(包食物及飲品)

可容納人數：

座席晚餐: 室内120人 室外200人 總數 320人

座席自助餐: 室内100人 室外150人 總數 250人

雞尾酒會: 室内150人 室外220人 總數 400人

地址：山頂山頂道121號



小型婚禮餐廳推介4. Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

餐廳將音樂藝術文化結合餐飲，打造出充滿紐約浪漫特色的劇院風格裝潢。尖沙咀店音響選用法國專業音響品牌L-ACOUSTICS，令音色發揮出溫暖圓潤感，牆身使用高密度吸音棉，再用木條製作出凹凸面，讓聲音的回彈更顯流暢。現場特設專業調酒師為新人服務，可提供自訂戀愛故事雞尾酒服務，以新人的故事、口味等創作出只屬二人的特色雞尾酒，與賓客一同分享幸福喜悅。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

可容納人數：80-150人

價錢：需要直接向場地了解

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館2樓222A號舖



小型婚禮餐廳推介5. Maison Es

位於灣仔的Maison ES，是區內熱門法式復古主題餐廳之選，場地設計典雅浪漫，設置手工水晶吊燈、古董沙發、復古傢具及藝術畫等，整個感覺甜蜜又溫馨，適合舉行輕婚禮或小型派對。另外餐廳糅合中西精髓，以法國菜作主打基礎菜式，再加入亞洲元素，打造出驚喜又毫不違和fusion菜式。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Maison Es

可容納人數：80-150人

價錢：需要直接向場地了解

地址：灣仔電氣街1號恆德大廈UG樓B號舖



小型婚禮餐廳推介6. 好酒好蔡

餐廳坐擁270°維港景觀，連續八年蟬聯黑珍珠三鑽，主打高級的私房菜。餐廳室內裝潢由已故「上海灘」品牌創辦人鄧永鏘設計，精緻的佈置融合了中國古典的韻味和英式優雅的情調。餐廳設有不同房間類型，可舉辦小型私人活動、百人雞尾酒會等。另外，廚師團隊更可按新人口味需要，量身定制餐單。

小型婚禮場地/餐廳推介｜好酒好蔡

可容納人數：最多130人

價錢：需要直接向場地了解

地址：中環干諾道中3號中國建設銀行大廈5樓



小型婚禮餐廳推介7. 國金軒The Mira

擔心家中長輩親戚不習慣西式餐點或自助式的Cocktail Party？其實小型婚宴都可以選擇高質中菜，可以選擇飽覽醉人九龍半島美景，將光彩陸離的香江景致盡收眼簾的國金軒 The Mira 。國金軒 The Mira 作為米芝蓮推介食府，以時尚、碧綠主調的室內裝潢，將當代粵菜融合現代元素並注入不同新意，大家因應人數自由選擇包廂、半場或全場。

小型婚禮場地/餐廳推介｜國金軒The Mira

價錢：HK$13,888起

可容納人數：最多12圍，上限144人

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 3 樓



小型婚禮餐廳推介8. 國金軒 (中環)

有「名人飯堂」之稱的中環國金軒，裝潢典雅奢華，設有雙層高落地玻璃窗可飽覽維港景色，配以標誌性的三十六式烹調法古字壁畫，為婚禮更添華麗氣派。更貼心的是，場地提供訂製餐單服務，由傳奇名廚以優質食材打造精緻粵菜，為婚宴錦上添花。

小型婚禮場地/餐廳推介｜國金軒 (中環)

價錢：每席HK$10,888起

可容納人數：入座宴席12席，每席10位

地址：中環國際金融中心商場3樓3101店



小型婚禮餐廳推介9. 海岸扒房Sunset Grill

想要盡情享受浪漫氣氛，一地盡擁室內外環境的話，位於東涌，鄰近機場、港灣的海岸扒房就合適不過。餐廳景色怡人，落地玻璃能夠欣賞窗外大嶼山灣景、飛機升降以及醉人晚霞。餐廳內亦以時尚高雅格調打造，打卡亦相當出片，盡得味覺及視覺享受。

小型婚禮場地/餐廳推介｜海岸扒房Sunset Grill

價錢：（包食物、另收加一，酒水另計）

平日（一至四）午膳HK$60,000；晚宴HK$95,000

週末（五至日）午膳HK$120,000；晚宴HK$160,000

可容納人數：90-100人

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓海岸扒房 Sunset Grill



小型婚禮餐廳推介10. The Continental

想要有一個私密、採光良好的空間，位於鬧市間，奕居中有一個露天的歐陸式咖啡廳 The Continental。室內環境相當精緻、舒適，皮革覆蓋的支柱，加上白色拋光大理石，深朱古力色木飾面及鐵銹紅皮革，營造出親切溫暖的氣氛。另外，餐廳內亦有綠草如茵、寵物友好的The Lawn 露天熱帶花園空間，能夠與愛寵共享歡快的大日子。

小型婚禮場地/餐廳推介｜The Continental

價錢：戶外草地婚禮套餐（租用2小時）HK$125,000起、（租用3小時）HK$155,000起，詳情需直接向The Upper House查詢

可容納人數：最多100人，雞尾酒會200人

地址：香港金鐘道太古廣場4樓406室



小型婚禮餐廳推介11. 維港溫莎廳、露天空中花園

海景婚禮絕對是不少女生的首選，而能夠俯瞰維多利亞公園或市區景致的柏寧酒店，28F既能欣賞到維港，亦可欣賞到高聳入雲的摩天大樓的全景，一地集齊室內外，無論是婚禮或是户外婚禮都可以滿足到。

小型婚禮場地/餐廳推介｜維港溫莎廳、露天空中花園

價錢：維港及溫莎廳婚宴套餐每席港幣$10,888起 (另收加一) ；空中花園證婚精選套餐HK$25,000起 (另收加一)

可容納人數：宴會最多132人，雞尾酒最多250人

地址：香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店



小型婚禮餐廳推介12. TOWNPLACE本舍 FLAVOUR LOUNGE 共享廚房

一提到維港海岸，不少人都會聯想起尖沙咀、灣仔或西九海旁。想欣賞到更壯麗寬闊的海景，南昌最近有個隱世秘景TOWNPLACE本舍，更能夠享有270度海景！TOWNPLACE本舍中的空間結合了精緻材料與工業風飾面，由香港的建築設計團隊LAAB Architects精心設計。想要享有私密空間，除了酒店套房，具靈活彈性、愜意的 Flavour Lounge亦是個好選擇。此處設施完備，包括共享廚房、室內外派對空間以及空中草地，舉辦派對或輕婚禮就再也合適不過。

小型婚禮場地/餐廳推介｜TOWNPLACE本舍 FLAVOUR LOUNGE 共享廚房

價錢：

一房浪漫海景婚嫁套餐：HK$3,188

兩房夢幻海景婚嫁套餐：HK$4,288

三房華麗海景婚嫁套餐：HK$5,388

地址：西九茘盈街10號



小型婚禮餐廳推介13. Lake House

小型婚禮亦想有仿如國外的感覺，選擇遠離喧囂的地點就最好不過。有「港版小瑞士」之稱的小白鷺餐廳 Lake House，一直都是打卡勝地，寬敞同時擁有室內外景的地點，這邊主打歐式純白風格裝潢，不單坐擁叢林自然風景，更可以選擇草地婚禮或獨特的湖畔婚禮，能夠打造高私隱度、獨特而浪漫的婚禮。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Lake House

價錢：（另收加一費用）

－Waterfront 証婚套餐

（平日） HK$68,000起 （週末） HK$72,000起

－Billow婚宴套餐（証婚另作收費）

（平日）HK$96,000起 （週末）HK$128,000起

－Le Vow婚宴套餐（証婚另作收費）

（平日）HK$220,000起 （週末）HK$280,000起



可容納人數：

西式婚宴場地：Billow Restaurant約70人

証婚場地：空中平台約100人、湖中木台約80人

地址：新界大埔區滘紅林路2號



小型婚禮餐廳推介14. BISTRO 1979

位於Hotel ICON 唯港薈的BISTRO 1979，主打西式和中式美饌，菜單由酒店屢獲殊榮的宴會團隊設計，場地設計摩登時尚，設有私人貴賓廳及時尚酒吧，私隱度極高，是舉辦小型宴會的理想之選。

小型婚禮場地/餐廳推介｜BISTRO 1979



價錢：午宴每席HK$10,888(另收加一) ，晚宴每席HK$15,688 (另收加一)

可容納人數：高達60人

地址：紅磡科學館道17號香港理工大學酒店及旅遊管理學院TH B219室



小型婚禮餐廳推介15. 明閣(香港康得思酒店)

屢獲殊榮的高級中菜食府明閣，以經典粵菜、點心聞名，因此婚宴菜式亦有一定的質素保證。場地裝潢高貴雅緻，設有五間私人廂房，十分適合舉辦溫馨的小型婚禮。

小型婚禮場地/餐廳推介｜明閣(香港康得思酒店)

價錢：每席HK$8,688起(另收加一)

可容納人數：144人

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓



小型婚禮餐廳推介16. 都爹利會館

場地由著名室內設計師傅厚民設計，靈感源自嶺南建築風格和 1920 年代的碉樓，融合中國傳統室內設計、西方建築風格及港風元素。菜式由行政主廚陳佑良師傅的執掌，精心設計每道粵式美饌，在這雅緻的空間下用餐，絕對是獨一無二的用餐體驗。

小型婚禮場地/餐廳推介｜都爹利會館



價錢：需直接向場地查詢

可容納人數：10-450人

地址：中環都爹利街 1 號 3 & 4F



小型婚禮餐廳推介17. 富衛1881公館

前身是香港水警總部，擁有過百年歷史，除了擁有典雅花園、特色餐廳之外，更設有酒店套房及多個室內婚禮場地，包括最適合舉辦小型聚會的茶居；可容納約 16 席、適合舉行證婚儀式的中庭；綠意盎然的戶外空間「Moon Garden」、古典氣息濃郁的香檳廊等。加上坐擁維多利亞港景致，交通便行及周邊配套完善，因此成為熱門小型婚宴地點之一。

小型婚禮場地/餐廳推介｜富衛1881公館



價錢：需直接向場地查詢

可容納人數：茶居約20人；中庭約150人；Moon Garden約64人；香檳廊需直接向場地查詢

地址：尖沙咀廣東道2A號



小型婚禮餐廳推介18. 明閣（灣仔）

如果家中長輩較多，想迎合他們的中菜胃口，又擔心中式食府會過於傳統？明閣以現代極簡主義裝潢，逾12,000平方呎的寬敞空間以及大型玻璃窗，空間感十足。餐廳的傳統粵菜技藝，更曾多次獲得《香港澳門米芝蓮》榮譽，相信能夠讓婚宴上每個人都得到滿足的中菜美食體驗。

小型婚禮場地/餐廳推介｜明閣（灣仔）



價錢：需直接向場地查詢

可容納人數：10圍

地址：香港灣仔港灣道23號鷹君中心2樓



小型婚禮餐廳推介19.WATERMARK

想要海天一色同時兼備方便性的話，不妨選擇位於尖沙咀、匯聚環球優質海鮮的WATERMARK。餐廳佔地3,300平方呎，加上三面環海的落地玻璃設計，採光與空間感極佳。無論是派對式酒會 Cocktail Party，或是小型晚宴，都能盡享浪漫的270度維港景致。

小型婚禮場地/餐廳推介｜WATERMARK

價錢：HK$800/1位起（包食物）

可容納人數：上限150人

地址：香港中環7號天星碼頭平台L號舖



小型婚禮餐廳推介20.Greater China Club 大公館

由屢獲殊榮的烹飪團隊主理料理，將傳統粵菜以全新形象示人，以巧手點心、廣東菜式及手工火鍋聞名。場地提供自選菜單服務，並設有7間不同大小的貴賓房，房間打通後可容納180人。另外，場地頂樓設有空中花園，在日落時間舉行證婚儀式，同時盡覽西九龍城市景致，為婚禮營造唯美氛圍。

小型婚禮場地/餐廳推介｜Greater China Club 大公館

價錢：每席HK$10,888起 (另收加一) ；證婚套餐HK$25,000起 (另收加一)

可容納人數：婚宴180人；空中花園雞尾酒會120人

地址：香港中環7號天星碼頭平台L號舖

