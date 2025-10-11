聖誕禮物男朋友2025｜30＋送男友禮物推薦！時尚配飾、貼心護理

【聖誕禮物推薦/聖誕禮物男朋友推薦2025】送給男友的聖誕禮物？男朋友禮物送什麼好？聖誕禮物可以說是一年一度的難題，芸芸聖誕精品、聖誕套裝，應該入手那一款才好呢？無論送給男性友人，男朋友，老公或是前世情人爸爸、爺爺們，不妨參考以下最實用、最貼心的聖誕禮物推薦！



聖誕禮物男朋友推薦： Clarks Originals x Nicholas Daley HK$1699

為慶祝Clarks200週年，其中一項慶祝活動便是與Nicholas Daley達成聯名合作！今次的合作，Daley重新設計了Wallabee 鞋款，透過運用訂製面料和複雜的工藝過程，圩造出藍紅相間的蘇格蘭格紋拼布設計與全新的moccasin 鞋型結構和縫線，向自身的牙買加和蘇格蘭血統致敬。

聖誕禮物男朋友推薦： Clarks Originals x Nicholas Daley HK$1699（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦： On THE ROGER Pro Ace網球鞋 HK$1,790

今次On的秋冬系列，重塑了與費達拿共創的THE ROGER Pro網球鞋，於原版基礎上對材質進行了全面升級，首次採用素皮、麂皮與磨砂皮革拼接，輔以壓紋細節，以工藝之美詮釋費達拿在網球場上運動的極簡優雅。

聖誕禮物男朋友推薦： On THE ROGER Pro Ace網球鞋 HK$1,790（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦： N organic Wrinkle Pack Essence皺紋修護精華

男生也許不太重視護膚保養，不過抗皺護理則是絕對不容忽視！作為日本人氣熱賣的有機護膚品牌，N organic以「溫和、有效、自然」為理念，專為敏感肌膚提供安心又高效的護膚方案。這款皺紋修護精華，當中含有天然視黃醇替代品「補骨脂酚」，能夠針對乾燥引致的細紋 ，同時抵抗紫外線與氧化程度，瞬間提亮暗沉！

聖誕禮物男朋友推薦： The North Face GLENCLYFFE LOW GORE-TEX HK$1,698

如果想送份實用的聖誕禮物予另一半，The North Face今個秋冬所打造的Urban Exploration 2025 Urban Evolution，當中以「都市進化」為核心理念，通過創新剪裁與面料技術搭配出低飽和、富有層次的單品。這款結合2000年代山系剪裁與現代廓形的鞋款，具有戶外活動的功能性面料細節，同時具有時尚外型，能夠輕鬆打造簡約的城市戶外風。

聖誕禮物男朋友推薦： The North Face GLENCLYFFE LOW GORE-TEX HK$1,698（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦： SHISEIDO MEN煥能肌活免疫再生精華 NEW ULTIMUNE Power Infusing Serum 50mL HK$950

不少人在入手男士護理時都會十分困擾，不知道該購入那款品牌才好，不妨入手作為男士尊貴護理品牌先驅的SHISEIDO MEN 男士護理系列。今次品牌將SHISEIDO MEN 煥能肌活免疫再生精華再度升級，當中加入創新配方PEPTIDE AA+以及三重山茶花專利技術(Triple Camellia TechnologyTM)，能夠針對改善男士肌膚免疫力、抗氧化能力及紫外線傷害防禦能力。

聖誕禮物男朋友推薦： SHISEIDO MEN煥能肌活免疫再生精華 NEW ULTIMUNE Power Infusing Serum 50mL HK$950（品牌提供）

▼▼▼ 以下有更多男朋友聖誕禮物2024 提案 ▼▼▼

聖誕禮物男朋友推薦：Gucci GG1668S

應節當然不少得一副型格的太陽眼鏡！這款在GUCCI 節日禮品廣告中亮相的眼鏡，以厚醋酸纖維製成，時尚方框加上特色雙層結構，並以Gucci 標誌點綴，襯托著佛羅倫斯高雅盛大的慶典氣氛，一載上仿如時尚巨星！

聖誕禮物男朋友推薦：Gucci GG1668S（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：ad-lib x TWEMCO 20 週年限量鬧鐘時計 HK$1,180

想送上一些增添家居儀式感的小物？不妨送上象徵香港製造的物品吧！ad-lib 今年再度與全球第一家全自動翻頁時鐘的製造商 TWEMCO 合作，聯乘推出「ad-lib x TWEMCO 20 週年限量鬧鐘時計」。這次合作採用復古型號 AP-28，經典半圓形翻頁鐘，配以純白色機身，體積輕巧，翻頁聲音清脆俐落，更附有 3 段式響鬧功能。純白鐘面加上 ad-lib 品牌顏色，另外印有 ad-lib 及 TWEMCO 品牌標誌，以及打氣字句「Have a good day」，元氣十足！

聖誕禮物男朋友推薦：ad-lib x TWEMCO 20 週年限量鬧鐘時計 HK$1,180（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：SWAROVSKI Connexus Pendant HK$ 1,850

帶到最浪漫、溫馨的聖誕節，當然要表達愛意，選擇同樣窩心的時尚配飾就更能讓對方每日記掛你。SWAROVSKI 這款以混合式切割設計的鏈墜，鏈墜將兩個相扣的水晶圓環並扣，一個飾有透明Swarovski 鋯石，鑲嵌銀灰色方形切割 Swarovski 水晶，加上巧妙隱藏的刻字「Love is around」（愛就在身邊），充滿浪漫巧思。

聖誕禮物男朋友推薦：SWAROVSKI Connexus Pendant HK$ 1,850（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：DOLCE&GABBANA BEAUTY K 禮盒套裝 HK$1,160

要入手一份實用又有心思的聖誕禮物，送香水就最好不過。Dolce&Gabbana Beauty 這款國王香氛，以西西里檸檬與血橙作前調，再以辛香辣椒配以薰衣草與岩蘭草，禮盒套裝內含香水與隨身用香氛，能夠隨時表達熱情又溫暖的陽剛氣息。

聖誕禮物男朋友推薦：DOLCE&GABBANA BEAUTY K 禮盒套裝 HK$1,160（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：Squid Game x Crocs Classic Clog HK$668

《魷魚遊戲 2》(Squid Game）即將回歸，作為韓劇迷的你當然不能錯過！如果想為戲劇預熱或延續韓劇緊湊感的話，這雙《魷魚遊戲》x Crocs合作的Classic Clog 絕對能夠收獲你的歡心，當中暗藏著遊戲中的致命挑戰和驚險元素：色調與圖案、標誌和背帶融合了《魷魚遊戲》參賽者穿著的經典運動服元素，加上神秘的Jibbitz 鞋扣，一穿上就仿如你是劇中主角，準備深入體驗這場驚險刺激的遊戲之旅！

聖誕禮物男朋友推薦：Squid Game x Crocs Classic Clog HK$668（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：Saicho混合原箱 750ml HK$1,200

無論你是茶飲愛好者，或是正在尋找派對聚會好物，相當推薦你入手氣泡茶品牌Saicho！這款「Saicho混合原箱」齊集三種口味：茉莉花茶、日式焙茶和大吉嶺茶，讓選擇享用無酒精飲料的人們，亦能在節日中細細品味優雅綿長的香氣。

聖誕禮物男朋友推薦：Saicho混合原箱 750ml HK$1,200（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：周大福金漚浮釘系列18K白色黃金美鑽手鐲 HK$44,900起

想入手情侶首飾或實用的時尚配件，選擇好襯又不會過於誇張的銀飾就最好不過。周大福最新推出的金漚浮釘系列，將中國傳統美學與當代簡約風格結合，以珍貴的天然鑽石代表傳統大門上的門釘，象徵與至親之間牢不可破的堅固聯繫。這款18K、750 白色黃金手鐲，加上包邊鑲的圓鑽形天然鑽石，低調之餘不失閃爍感，那怕男生配帶亦同樣好看。

聖誕禮物男朋友推薦：RAVIPA Golden Twine Collection HK$990

首飾可以不單止是工藝的象徵？泰國人氣珠寶品牌RAVIPA，特意設計將金色線條融入手鍊的編織之中，金色線條象徵繁榮、豐富、穩定和財富，再配上象徵不同祝福的配飾：象頭神(Ganesha)、那伽(Naga)、多聞天王(Vessavana)、吉祥天女(Lakshmi)、克里希納(Krishna)、大梵天(Brahma)和女性三相神(Trishakti)。從成功、愛情、幸運、財富、智慧到保護都有，輕鬆帶來不同的守護與祝福！

聖誕禮物男朋友推薦：RAVIPA Golden Twine Collection HK$990（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：BeanCurious「十二款聖誕咖啡豆」禮盒 HK$780

無論是上班提神或日常休閒，咖啡都令人無法抗拒。如果你想入手獨特風味的咖啡，專門搜羅世界各地最優質咖啡豆的BeanCurious，嚴選出12 款風味獨特的咖啡豆，打造出「十二款聖誕咖啡豆」。當中包括四款頂級單品咖啡豆，以及八款其他優質單品咖啡和招牌混合咖啡豆，從經典的朱古力堅果香氣，到充滿異域風情的葡萄酒、木瓜、草莓、甘蔗和香料等多元風味都有，絕對能夠帶來驚喜！

聖誕禮物男朋友推薦：BeanCurious「十二款聖誕咖啡豆」禮盒 HK$780（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：「Svenson’s Holiday Hair Rejuvenation Set」 HK$1,380

髮型對於每個男生而言都相當重要，平日打理頭髮不時會用上髮型產品，清洗不當就極有機會殘留於頭皮，影響頭皮健康，甚至倒塞毛孔，令掉髮及髮絲幼弱稀疏問題出現。想預防頭髮問題，育髮產品就會是個好選擇。作為「髮理專家」的Svenson Hair 史雲遜護髮中心，打造出育髮節日禮盒，當中有三款必備產品，包括洗髮水、髮膜及生髮精華，能夠有效減少髮絲脫落、重建毛囊活力同時為髮根提供豐富營養。

聖誕禮物男朋友推薦：「Svenson’s Holiday Hair Rejuvenation Set」 HK$1,380（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：Matin Kim LETTERING BALL CAP

Matin Kim 近年熱潮可謂停不了，韓國甚至亞洲也大受歡迎！而Cap 帽絕對是穿搭中最百搭的單品，想點綴造型的話，入手Matin Kim 這款富設計感、別具個性，將常見牛仔布加入鮮明標誌，展現出極簡街頭風格。

聖誕禮物男朋友推薦：Matin Kim LETTERING BALL CAP（官網）

聖誕禮物男朋友推薦：MALIN+GOETZ fresh faced starter set潔面醒膚入門套裝 HK$480

來到秋冬時份，那怕平日不愛護理的男生們，都需要對抗冬季乾燥，以保持肌膚健康與平衡。特別是這款來自紐約的天然護膚品牌MALIN+GOETZ，十分適合喜愛簡單產品的你，清新的氣味，潔面啫喱、排毒面膜以及補濕面霜組成完美三重奏，助你以最佳肌膚迎接新的一年。

聖誕禮物男朋友推薦：MALIN+GOETZ fresh faced starter set潔面醒膚入門套裝 HK$480（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：張梁記 JAAAM 深清豐盈洗髮組合 HK$429

聖誕佳節連連，當然要盛裝出席，將自己全面準備好。主打男士專業護理的張梁記，深知頭髮對於每個男士的重要性，這款洗髮組合能夠100%深度淸潔、去除頭皮角質並修復髮絲，為大家帶來居家 SPA級享受，輕鬆打造魅惑氣質的髮型。

聖誕禮物男朋友推薦：張梁記 JAAAM 深清豐盈洗髮組合 HK$429（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：Philips Barista Switch 二合一半自動膠囊 意式咖啡機PSA2218/50 HK$6,998

對咖啡有所追求，不一定要四出尋找才有合心意的，其實居家亦能製作出獨特的咖啡。Philips 近期推出一款新式「家庭和諧號」，這部備有支援咖啡膠囊和即磨咖啡的兩款手柄，無論是時間緊湊或需要享受me time 都能夠沖煮出香醇的意式咖啡，能夠一次滿足家中不同需求。

聖誕禮物男朋友推薦：Philips Barista Switch 二合一半自動膠囊 意式咖啡機PSA2218/50 HK$6,998（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：Carhartt WIP RIDER JACKET HK$1,999

牛仔單寧絕對是衣櫃中必入單品，Carhartt WIP 今季以戶外軍事為靈感，將耐磨面料、水洗工藝和染色處理等結合成秋冬 ICONS系列。這件牛仔外套保留了經典工裝飛行外套的板型，配合重點羅紋染色處理，打造出獨特細節，令整件外套更添時尚質感。

聖誕禮物男朋友推薦：Cetaphil 舒特膚 《Tom And Jerry》無「乾」擾至好Sleep潤膚限量套裝 - Tom和Jerry造型 HK$160

換季時最怕皮膚過敏不適，特別是平日容易忽略的位置，例如手肘、腳跟等更會脫皮，不想太遲才補救，潤膚膏就能避免這些困擾！Cetaphil 舒特膚今個聖誕，升級版潤膚霜豐盈潤澤卻不黏笠，全方位保濕滋養及修護極乾及敏感肌，加上可愛的Tom和Jerry造型，絕對是實用又窩心之選！

聖誕禮物男朋友推薦：Cetaphil 舒特膚 《Tom And Jerry》無「乾」擾至好Sleep潤膚限量套裝 - Tom和Jerry造型 HK$160（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：CLARKS X PLEASURES Torhill Woven HK$2,099

偏好街頭、次文化穿搭的話，真的不能錯過Clarks 與洛杉磯街頭品牌PLEASURES，首次聯乘的限量鞋款！聯名鞋款的設計以刺繡貫穿整個系列，綁帶式的Torhill 採用經典Wallabee的流線型輪廓，加上強烈對比的黑白色，配以奢華生動的3D龍形刺繡，以及後跟外側標誌性的 PLEASURES 草書字體刺繡，充滿着復古與型格感！

聖誕禮物男朋友推薦：CLARKS X PLEASURES 左：Torhill DRGN HK$1,899 右：Torhill Woven HK$2,099（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：BAZ & FRIENDS Rox 鎖匙扣 HK$480

今年連卡佛以「Invasion of Baz & Friends 」為題，推出一系列以Baz、Mini Baz、Rox和Max為主角的生活精品和聖誕禮物，可愛又實用。近年手袋、手機掛飾盛行，最適合用來節日送禮或配搭聖誕造型！

聖誕禮物男朋友推薦：ROYCE’豪華禮物籃 HK$1,288

聖誕佳節當然要以朱古力、零食等應節，送上北海道代表性的禮品 ROYCE’，定是不出錯之選！這款日本超人氣的ROYCE’豪華禮物籃，齊集了可可榛子曲奇、純巧克力、果仁巧克力條、巧克力威化等多款朱古力，更添冬日醉人氣氛。

聖誕禮物男朋友推薦：ROYCE’豪華禮物籃 HK$1,288（city’super）

聖誕禮物男朋友推薦：Bamford 聖誕甯靜香氛聖誕限定套裝 HK$650

安睡絕對是每個人的必須品！睡眠質素不單影響心情，更會影響隔天的表現，壓力或繁忙生活或會影響好睡眠，而安睡噴霧就能助你放鬆。Bamford源自英國，由英國貴族Carole Bamford 女爵創立，以具活性成分的藥用植物與頂級天然有機成分打造一系列產品。

這款套裝，包括以療癒的精油配方打造的枕頭噴霧，以甯靜香氛蠟燭。限定版包裝更用上源自象徵愛與和平的傳統聖誕植物槲寄生，配以精緻絲帶設計，滿滿濃厚聖誕氛圍！

聖誕禮物男朋友推薦：Bamford 聖誕甯靜香氛聖誕限定套裝 HK$650（品牌提供）

男朋友聖誕禮物推薦：Timex x MM6 Maison Margiela T80 Gift Set HK$1,900

男生們的最愛，當然不少得腕錶！近年復古風潮盛行，型格銀飾百搭多變，能夠輕鬆配襯造型。今年聖誕，MM6 MAISON MARGIELA 與性價比極高的手錶品牌 TIMEX合作，將經典的 T80腕錶重新演繹，打造出不銹鋼錶鍊、2合1的腕錶，中性街頭風格，不會過於成熟或幼稚，任何年齡都可以輕鬆用上。

男朋友聖誕禮物推薦：Timex x MM6 Maison Margiela T80 Gift Set HK$1,900（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：Aesop 美好氛圍芳香四件組 HK$840

想增加家居的氛圍感，送予香氣產品就錯不了！Aesop 今年推出數款年度季節性禮盒系列，以電影以及重用材料，為禮盒包裝靈感，想要一站式包辦香氣的話，這款美好氛圍芳香四件組，包含舒緩木質、草本香調的賦活芳香手部清潔露、賦活芳香護手霜，天竺葵身體潔膚露以及獨特雪松、小荳蔻香味的俄勞斯芳香室內噴霧，為雙手及家居空間注入美好芳香呵護。

聖誕禮物男朋友推薦：Aesop 美好氛圍芳香四件組 HK$840（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：SKIMS MENs COTTON CLASSIC LONG SLEEVE T-SHIRT HK$600

想送予實用的聖誕禮物，選擇溫暖的冬日之選就最好不過！由名媛 Kim Kardashian 創立的奢華內衣品牌支線 SKIMS MENs，作品結合了無與倫比的優雅質感與卓越的實用性。這款100%純棉的長袖圓領T恤，能夠完美貼合身體，透氣與彈性舒適兼備，作為內衣混搭以及單穿亦同樣出色。

聖誕禮物男朋友推薦：SKIMS MENs COTTON CLASSIC LONG SLEEVE T-SHIRT HK$600（Lane Crawford）

聖誕禮物男朋友推薦：Le Labo 限量Candle Discovery Set HK$670

要追求獨特香氣，為me time 添上文藝氣息與平靜感的話，入手Le Labo 這款限量禮盒，一盒齊集3款56.5g 家居系列的香氣蠟燭就最好不過。禮盒中包括以乾淨龍涎香、琥珀調的AMBROXYDE 17、暖意舒適的聖木 PALO SANTO 14以及檀香、煙燻與皮革揉合的 SANTAL 26。三款獨特縈繞的香氣，能夠助你盡情放鬆，找到內心的平靜。

聖誕禮物男朋友推薦：Le Labo 限量Candle Discovery Set EUR €60.33（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：CORAVIN 限量版「森林綠」 取酒器 HK$3,705

如果自己一人獨享美酒，總會有喝到一半已感盡興的片刻，特別葡萄酒、香檳等，木塞離開酒瓶後，酒體接觸過多氧氣後就會氧化或變質，浪費了一瓶美酒。想解決這個情況，不用開木塞亦能暢飲的話，智慧型取酒器可以說是愛酒之人的必須品！

CORAVIN 以醫療級的幼針刺穿木塞，再將無害惰性氣體注入酒瓶，氬氣產生壓力後將酒抽出來。 只要抽出取酒針，天然軟木塞便會「癒合」，無論是逐杯享用葡萄酒，或聚會時想保持瓶中美酒品質如一都可以。

聖誕禮物男朋友推薦：CORAVIN 限量版「森林綠」 取酒器 HK$3,705（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：Sonos Ace 智能耳機 HK$3,999

如果不知道應該送贈什麼聖誕禮物予男友，美酒、音響、腕錶或電遊，總有一樣能夠對得上他們的心意！重視音質的話，不妨入手Sonos 首款無線頭戴式耳機 Ace，當中搭配頂級音響技術、主動降噪以及頭部動態追蹤功能，無論聆聽喜愛的音樂、觀賞電影，或是進行通話，都能體驗身歷其境的聽覺盛宴。

聖誕禮物男朋友推薦：Sonos Ace 智能耳機 HK$3,999（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：Caudalie 葡萄籽抗痘淨化套裝 HK$1,300

Caudalie作為不少女星、化妝師的愛用品，配方天然、高效抗老，男女均可使用。這套天然抗痘護理套裝，集齊潔面啫喱、爽膚水、抗痘精華、控油保濕霜、抗痘面膜以及急救暗瘡膏，能夠全方位擊退暗瘡、痘痘，並加上急救、控油的化妝護理，清爽保濕同時針對改善膚質。

聖誕禮物男朋友推薦：Caudalie 葡萄籽抗痘淨化套裝 HK$1,300（品牌提供）

聖誕禮物男朋友推薦：1664 Rosé 限量玫瑰氣泡酒

若想與男友一同分享節日喜悅，一杯美酒絕對不少得。推薦法國啤酒品牌1664限量推出的Rosé啤酒，以精心釀製的小麥，糅合馥郁的紅莓香氣，味道清新香甜，無論是視覺、嗅覺或味覺，男女士們都會對口味。

聖誕禮物男朋友推薦：1664 Rosé 限量玫瑰氣泡酒（朱加曦 攝）

聖誕禮物男朋友推薦：軒尼詩 V.S.O.P x LeBron James 聯名限量版 HK$688

如果男友是位籃球控的話，不容錯過軒尼詩與著名籃球明星勒邦占士（Lebron James）的聯名限量款式，採用色彩明亮、充滿朝氣的設計，瓶身和外盒亦印有以紫色和橙色為主調的肖像插圖，而品牌的標誌性「拿著斧頭的手臂」（Bras Armé）圖案，更加入勒邦占士的皇冠標誌，使整瓶珍貴的美酒，更具收藏價值。