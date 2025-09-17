2025聖誕彩妝率先看！充滿節日氣息：Dior金光閃爍、NARS限定聯乘

聖誕彩妝預熱2025｜雖然距離聖誕節還有一段時間，但是不少美妝已率先預告今年的聖誕彩妝限定系列，光看圖片已感受到濃厚的節日氣息，讓人期待節日的到臨。「01女生」率先為大家精選了多個美妝品牌的節日限定系列，款款都讓人想立即入手。



聖誕彩妝預熱2025｜1. Lancôme

Lancôme將推出2025年節日限定的粉紅系列（The Pink Collection），產品都以粉色為主調，並配上金色圖片及品牌標誌，極有節日氣氛。系列產品包括：限量版眼影盤、高光、多用途彩妝盤、唇膏、氣墊粉底等，都是品牌的熱門產品。

聖誕彩妝預熱2025｜2. NARS

NARS今年將與世界著名高級訂製品牌Iris van Herpen攜手打造，以流光溢彩的紫色為主調，既夢幻又有一絲神秘。系列產品包括：眼影盤、腮紅盤、唇膏、唇彩、粉餅、氣墊粉底殼等，都是充滿節日色彩和閃爍光芒的彩妝單品。並配上紫色金屬感的包裝，極具收藏價值。

聖誕彩妝預熱2025｜3. M.A.C

M.A.C今年帶來了全新節日彩妝系列，包括：緞面和啞光唇膏、閃亮唇彩、唇線筆、眼影盤、腮紅、高光以及一系列不容錯過的套裝。該系列涵蓋了豐富的彩妝產品，都經過精心設計，並配上充滿節日氣氛的包裝，使產品成為聖誕節美妝禮物的最佳選擇。

聖誕彩妝預熱2025｜4. DIOR

關於Dior 2025年節日限定系列﹐目前官方尚未發布確切資訊，但在社交平台X 和threads上，有不少率先公開的照片。系列可能是延續過去的金色和華麗的元素，以及推出一系列豐富的彩妝產品及禮盒。而最讓人期待的是品牌有機會首度推出雙頭唇釉，一頭為飽和顯色唇釉，另一頭則是透明唇蜜，提供通透光澤與持久妝效。具體產品詳情與發售時間需待官方後續公布確認。