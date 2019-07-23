近日，元朗西鐵站發生的打人事件，一群白衣暴徒手執木棍、鐵通、籐條等，無差別的襲擊乘客，導致多人受傷，甚至頭破血流，有女士被打至倒地，市民報警後警方更遲遲未到現場，引起社會恐慌。當警方未能及時保護，遇上突襲情況，我們只能自救，的確需要學習自衛術防備，遇上歹徒或色狼要好好保護自己。

元朗西鐵站一群白衣男子發動襲擊現場，衝入車廂攻擊乘客，十分可怕。（香港01記者攝）

【按圖看】車廂內一片狼藉：

「喂呀妹，咁夜去邊呀？」凌晨時分獨個回家，時不時遇到大叔和看似不良青年出言不遜。

不敢轉身直視，聲音卻逐步逼近。這時候，妳會怎樣應對？

A：拔腿逃跑

B：扮講電話

以上的兩種方法，也許能作緊急應對之用。但若然對方在妳毫無防備下埋身攻擊，你又該怎樣做？口耳相傳的必殺技—踢下體！做戲咁做，但在真實情況下，他雙手依然能抓緊妳，那後果就不堪設想。有跆拳道和韓國合氣道背景的Terry，集兩者之招式，合成為「女子自衛術」，教授女生在遇襲時能一招「KO」對方。

Terry以跆拳道和韓國合氣道合成「女子自衛術」。（黃寶瑩攝）

Terry Hui正職是室內設計師，閒時會教授跆拳道和女子自衛術。習跆拳道十八年之久，七年前開始授課。後來與WC HK香港女同盟會合作，舉辦女子自衛術班。Terry表示，一般自衛術在形式上是男女通用，但礙於體型差距，加上市場需求較大，遂改良成適合女生使用的招式。她本打算透過自衛術讓更多人接觸跆拳道，卻發現沒有太大效用。直至一件事，讓她心態有所改變，並決意著手與社區組織合作。

「出得嚟示威就預咗俾人非禮」

2014年佔領運動期間，有多個參與集會的女性公然被非禮，更有人無恥地反指：「出得嚟示威就預咗俾人非禮啦。」眼見女性遭暴行所逼迫，令Terry萌生使命感，保護女性之餘更教曉她們學會保護自己。恰巧當時有組織邀請她教班，於是乎她在街頭教授女子自衛術。

跨性別身份的優勢

這身份，本來就是抗爭。在如此強調兩性差別的自衛術之中，又有否為她帶來困難？她明言，跨性別身份反而為她帶來優勢。「男仔教女子自衛術班，女仔始終會對你有戒心。但如果本身係女仔，又未必理解到男人嘅力量去到邊度。以前男人時嘅力量係十，依家只剩得四。」Terry於16年尾完成了性別重置手術，從前男性的身份，到使用荷爾蒙，直到完成手術，她深深感受到男女在體能上的分別。她亦解釋，有自衛術招式是用死力的，對男人而言是沒作用的，所以女子自衛術是講求準繩度把對方擊倒。

Terry先為大家示範幾招簡易的危機應對方法：

若然遇到壞人......

捉手

胸襲

扯頭髮

+ 2

正面襲擊

後襲

+ 2

撲倒

箍頸

最好成世都用唔到

來學習自衛術的女生，都抱著不同心態，曾經有在性玩具店工作的女生因為經常遇到同一個變態叔叔出沒，繼而想學一招半式旁身。亦有媽媽害怕九歲女孩到澳洲讀書會遇到危險，於是前來找Terry。問到她有否遇過被襲擊的經歷。她說沒有，非禮倒不止一次。「試過行行吓街，有個男人叉住腰行，點知佢突然撞向我心口，我成個呆咗，完全唔識畀反應，但佢已經走咗。」這類情況，其實學會自衛術也於事無補。「無理由打埋去㗎嘛，除非佢擺明要繼續襲擊你。」教學至今，Terry慶幸從未有學生「學以致用」，「最好唔好呢一世都用唔著啦。」

女子自衛術＝旁門左道？

眾所周知，沒有一門武術叫自衛術。坊間許多的自衛術班，都在自身習武領域中抽取可用的動作來教授，而Terry形容她所教授的，乃七成跆拳道，加上三成韓國合氣道。女子自衛術，不受招式所限，但幾乎有九成不能在擂台上使用。「名門正派會叫自衛術做旁門左道，用最下流賤格、污糟邋遢嘅招。其次，你只得一次機會，一定要對方有嚴重嘅傷害。」

Terry所教授的課程一共為九堂，但學了就等於「天下無敵」？那就大錯特錯，她強調，「拳不離手就曲不離口。如果唔練係無用，無理由受襲時仲要思考。要練成反射性動作，係要自己做咗都唔知先有用。」

沒有訓練情況下，不要高估自己能力，有些情況，即使有訓練也未能可以應付得到。