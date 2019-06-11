【野餐懶人包】擔心假日野餐人頭湧湧？平日一樣適合到戶外走走；女生們愛野餐，休閒地與閨蜜坐在草坪上談談心、享受美食，不過每每事前都要準備一輪食物、野餐墊等，實在有點麻煩。懶女生也想好好野餐？懶人包立即提供！

有人會把這種準備過程當作是生活樂趣，不過則從個人與朋友的經歷，發現準備不足的話隨時會發生另一種「趣事」。試過與朋友滿心歡喜地去野餐，可是由於平日少入廚的我們只準備了少量食物，結果還是填不飽肚子，要再到附近餐廳用膳。

最近又聽過朋友訴說她的野餐趣事，一班人準備好食物，到達進行野餐的公園後才發現遺忘了野餐墊，結果又要來回購買，本來說好的野餐浪漫就變成了一幕狼狽不堪的畫面。

因此，如果能來一趟不需自行準備食物與餐具等用品，甚至有專人把食品送到場地的野餐，那又多好？要是你也有同樣的想法，或許以下的店鋪能滿足到你，實行一場「懶人野餐」！

即興也可野餐：One Little Room

One Little Room可即場購買食物和租借木箱和野餐墊。(snowflakejanet@Instagram)

提到野餐，都總會希望找個寧靜又不會過為偏遠的地方，而觀塘區鬧市邊緣的海濱花園就絕對是一個好選擇！而且附近街道還有一間咖啡外賣店One Little Room，主要售賣咖啡、果汁、窩夫、多士、Bagel等輕食，像是為一班特意來感受到悠閒氣氛的人士而設。

外購完畢後，可走到海濱花園內的大草地位置用膳。不過，要是你忘記攜帶野餐墊，甚至是即興決定野餐，什麼也沒準備，也不需走出走入到附近商店購買，因為只需買滿HK$120，One Little Room即可提供租用木箱和野餐墊的貼心服務（需付HK$150按金並在當天營業時間內交還）。凝望海景、坐在色彩繽紛的野餐墊、用木箱充當桌子享受美食，相當寫意。

地址：觀塘偉業街93號

+ 8 + 7 + 6

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場地直送的野餐籃：Invisible Kitchen

Invisible Kitchen會有專人把盛載食物的野餐籃送到場地，並且其後不需交還野餐籃。(gourmetyan@Instagram)

韓國流行叫外賣到草地用膳，但原來香港也有這樣的服務，可以將盛載食物的野餐籃送到公園？英國米芝蓮星級大廚Tom Burney所成立的Invisible Kitchen提供七道菜野餐籃，包括經典紅白格餐墊、餐具以及二人份量的食物：小食、頭盤、三文治、主菜、肉類、甜點、茶和咖啡，亦另設有素食供選擇，應有盡有。

更重要的是，Invisible Kitchen所用來盛載食物的紙盒使用可分解的物料製作，而且提供直接送到場地的服務，絕對是能夠悠閒地在指定地點等待就能享受美食。野餐籃價錢為每個人HK$395（四人起，無需運送費），而且要預早兩至三日前預訂，也僅在星期六、日及公眾假期提供。雖然價錢較貴，但輕輕鬆鬆就能品嚐到星級大廚的手勢，偶然奢侈野餐選擇。

詳情可到Invisible Kitchen官網查詢

+ 7 + 6 + 5

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英倫野餐風味：BRICK LANE

BRICK LANE提供2至6人份量的食物，適合一班朋友野餐之用。(bricklane.com.hk)

以為Brick Lane這類型的連鎖餐廳最多只會提供堂食款式的外賣服務，但原來也有提供4款供野餐的套餐，2至6人份量的食物、價錢由HK$450至HK$980，包含沙律、三文治、蛋糕等不同款式的美食和飲品（需於3天前於官網填好表格訂購，並於當日親自到分店領取）。

另外，如果想增加野餐的風味，可另以HK$1,000作按金租借含有餐具、酒杯和野餐墊的野餐籃（當天營業時間內交還），十分方便！不過，要留意的是並不是每間Brick Lane都設有野餐套餐，暫時只有金鐘、尖沙咀和銅鑼灣分店提供，訂購時也需先填選自己當日會到哪間分店領取。

地址：金鐘添美道1號中信大廈4樓404號舖；尖沙咀棉登徑17-23號地下；銅鑼灣禮頓道111號利園第六期地下G01號舖​

詳情可到BRICK LANE​官網查詢

雖然「懶人野餐」不需準備食物，但還是需要注意以下野餐事項：