【My Choice】網購$156精華可質媲美大品牌？明顯淡化25+初老頸紋

如果跟你說一支維他命C美白精華只需$80，$160便可擁有一支抗衰老精華，B5保濕精華更只是$85，相信你都未必有勇氣去買，更別說要搽上面。不過凡事也有例外的，於歐美人氣高企的加拿大小眾品牌The Ordinary主打價錢親民，成分濃度高。筆者一口氣網購了七款護膚品，連同運費也只是$600，也不及一支專櫃級抗衰老精華的價錢，到底是好物還是雷品？以下將從保濕、美白、抗衰老三大類的試用中推薦適合任何肌膚女生的護膚品。

玫瑰果油能深層修護乾燥皮膚，性價比高（$132） 原液保濕 形成肌膚天然屏障 特別推薦100% Plant-Derived Squalane（$101），成份為100%植物提取角鯊烷，角鯊烷是最接近人體皮脂的油脂，親和力強，有效形成天然屏障，同時幫助油脂平衡，是一種非常溫和天然的保濕修復成分，植物性的角鯊烷也更環保。 筆者皮膚較乾燥，喜歡把護膚品厚厚的塗幾層，習慣將角鯊烷用於晚間護膚的最後一步，第朝醒來面上觸感柔軟，面頰兩邊容易因缺水而變得粗大的毛孔也能乖乖收服。建議不喜歡黏稠感覺或油性皮膚的女生留待冬天使用。

質感滋潤帶少許微沙粒的感覺，需要配合按摩吸收（$76）

The ordinary美白系列對敏感皮膚較刺激，推薦Alpha Arbutin 2% + HA美白精華，加入玻尿酸，溫和美白（$101） 玻尿酸作後盾 敏感肌也能安心美白 美白是女生的終身事業，美白產品更是敏感肌女生的天敵。市面上的維他命C美白產品大行其道亦價值不菲。老實說最初對這支皇牌Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%($76)有點卻步，因為筆者的皮膚又乾又敏感，精華維他命C濃度達23%，遠高於市面上普遍的15%，生怕高濃度成份會導致敏感。掙扎良久還是決定要買下來試一試，果然初次使用有不小的刺痛感，幸好刺熱感消散後敏感狀況未有持續。使用一週後，肌膚明顯提亮有光澤，非常有驚喜，果然皇牌產品並非浪得虛名。建議敏感肌女生最初以少量混和面霜使用，待皮膚適應了再慢慢加量或獨立使用，減低刺激。 若是怕這款產品太刺激，推薦Alpha Arbutin 2% + HA美白精華($101)，含有高濃度熊果素，針對黑色素，溫和美白。效果比Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%未來得明顯，但也有提亮的效果，而且完全沒有刺痛感。

抗衰老系列加入胜肽，淡化細紋（IG＠charmainee.vn）

Argireline Solution 10%包含10%六勝肽，試用後頸上細淺的頸紋有明顯淡化（Buffet - $156 /Argireline Solution 10% - $101 ） 擊退頑固頸紋 抗衰老精華不一定是奢侈品 經常聽說二十五歲是條分界線，踏入初老階段，要開始使用抗衰老的護膚品。而Buffet（＄156）這支多效抗老精華令筆者眼前一亮，只需百多元便可擁有一支含多種勝肽與十一種親膚氨基酸及多種透明質酸複合物的精華液，實在令人難以置信。 胜肽其實是是由胺基酸所組成的小分子的蛋白質，容易被皮膚吸收，有促進膠原蛋白增長達至緊致修復的效果。Buffet的質地是帶點膠狀偏水的感覺，使用後肌膚飽滿，補水效果理想。然而細紋未見顯著減少，感覺大概就是一支滋潤的保濕精華。意外地發現上妝前使用Buffet，妝感會特別貼服細緻，以這個價錢來說也是性價比超級高的一款。特別加強份量於頸紋與眼下的位置，絕對有細緻了的感覺！雖未至於能擊退特別深的頑強頸紋，但頸上細淺的頸紋有明顯淡化，非常推薦為頸紋問題苦惱的女生！

最初是被網上大讚的評價吸引而購入The Ordinary的護膚品，使用後雖未有令人驚艷的效果，但基本的保濕與美白也是做到的，性價比高。這品牌有接近三十款的產品，大部分針對暗瘡與油性肌膚，以多種酸類產品達至去角質與平衡油脂分泌的效果，並不適合超乾皮膚的筆者，故此挑選出其中幾款適合任何膚質的護膚品介紹。每人對不同護膚品都有機會出現敏感反應，現在只能網購The Ordinary的產品，未能先試用後購買，女生們應小心衡量自己的皮膚狀態才考慮選購。

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