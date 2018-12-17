人生唔再係Work Life Balance！別再將時間二分成工作與生活

如何打造你渴望的理想生活？女人迷創辦人張瑋軒與我們分享自己如何有意識地用實驗思維打造理想人生，首先從找到你「人生的完整性」開始！

打造理想人生，首先從找到你「人生的完整性」開始！（電視劇《 不懂撒嬌的女人》劇照）

Work is love made visible.（工作就是愛的體現。） Khalil Gibran

文：女人迷編輯 孟倫

詩人Khalil Gibran（紀伯倫）留給世人這樣一句話，替工作意義鑿了個浪漫註解——這浪漫很實際，甚至寫實，當工作成為你窮盡一生追尋的事物，愛與熱情是支持自己持續的必要動力。但我們應該如何在有限的人生裡，挖掘自己的熱情？如何將熱情融入工作，讓其帶來的影響不只是物質收穫，更多的是藉由工作體現你相信的價值，進而獲得心靈的成就？如何在實踐理想的過程裡，始終不忘記去愛與生活，讓人生過得飽滿？

如果你聽膩了時間管理，不想把生活過得只有工作，如果你想探索更多人生的可能性，讓我們從實驗「人生的完整性（Integrated Life）」開始，打造屬於你的理想生活！

讓我們從實驗「人生的完整性（Integrated Life）」開始，打造屬於你的理想生活！（日劇《無法成為野獸的我們》劇照）

別再把人生二分成工作與生活，什麼是 Integrated Life ？

要何有意識地去創造自己想要的理想生活，首先，從認識Integrated Life開始。

過去當我們談到生活規劃，時常聽見要將工作與生活做出平衡，像把人生一分為二，一半是煩悶工作、長遠的職場目標，一半是遲遲無法實踐的興趣、未來想達成的夢想。這兩塊人生無法交集，只能放在天秤兩端，來回奔波地平衡比重，讓人生不至偏頗崩塌。如今，讓我們拋開人生二元論的想法，把人生看作一個「完整的整體」，所謂Integrated的字面意思是融合的、整合的，再細看字根，原為阿拉伯文的Integr為 Whole——整體之意。像策劃一場展覽，用設計與企劃的思維，思考人生的整體性，你想成為怎樣的人？想在人生中達成怎樣的成就？鑽研怎樣的領域？透過大局觀的視野認識自己，再細分目標與執行項目，填入你想像的人生計畫。職涯與生活該是緊密交叉，相輔相成地領你朝想成為的最終目標走去。

如果你想找到屬於自己人生的完整性，勾勒出屬於理想生活的樣態，以下方法分享給你。

職涯與生活該是緊密交叉，相輔相成地領你朝想成為的最終目標走去。（電影《暗色天堂》劇照）

檢視生活面貌，找到你的熱情並放大它

在做生涯規劃前，讓我們先跟自己的心聊聊天。你真的了解自己嗎？你知道什麼事物會使你感到興奮，並願意花費無限熱情去完成它嗎？試著寫下工作、生活時令你感到開心、興奮的事，並有意識地培養它，將它放大。透過檢視你的生活面貌，把興趣融入你的工作事項與生活日常裡。作者 Stewart D. Friedman 於 2008 年在《哈佛商業週刊》指出，找到理想生活的三大原則，分別為：真實、完整、實驗。

何謂「真實」、「完整」、「實驗」？立即按圖看看▼

CEO 記憶心法： 如何打造理想生活？

概略地解釋了尋找理想生活的三大原則後，瑋軒更近一步地將自己的經驗細分作五項心法與我們分享。當你渴望創造理想生活，很重要的是全心地感受當下經驗，並懂得，法無常法，物無常態的道理。

按圖看看有哪些心法能助你學習享受生活▼

如果你想打造一個屬於你的理想生活，從不斷嘗試人生的完整性開始，別怕跌跤，唯有不斷地實驗與設計自己的人生，你會發覺，原來你渴望的理想生活，並不是一種天方夜譚！

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：別再執著於平衡工作與人生！打造理想生活的五大心法】