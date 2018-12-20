恭喜阿嬌在12月18日(星期二)註冊成為賴太！緊接下來的就是來到今天12月20日(星期四)晚上舉行喜宴的重頭戲！

(choisaaaa)

在圈內一向人緣甚好的阿嬌，得到各方的好朋友贈送禮物及贊助者婚禮，老闆楊受成曾在訪問提到婚宴費用將由他負責，出手相當闊綽。在早前的結婚註冊儀式，老闆楊受成已經擔任阿嬌的證婚人，到婚禮當日更一力承擔擺酒的費用，如像嫁女一樣把阿嬌視為親女兒一樣疼錫。

阿嬌結婚註冊當日圖片：

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擺酒地點：The Ritz-Carlton Hong Kong

(vcg.com)

眾所周知阿嬌對於自己的婚禮相當有要求，也十分緊張，而這次在香港擺酒更加會大宴親朋，預計筵開約40席。這次正式的喜宴，有許多上次未有參與美國單身婚禮派對的圈中好友也會獲邀出席，屆時阿嬌的婚禮場面定必會星光熠熠。

阿嬌擺酒的地點選擇在出名奢華的The Ritz-Carlton Hong Kong(香港麗思卡爾頓酒店)舉行，婚禮會場更佈置成花海一樣，十分浪漫。阿嬌一直夢寐以求的婚禮終於上演了！

即看阿嬌婚禮現場浪漫佈置：

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這間城中有名的豪華酒店向來都是不少明星名人結婚時的心水之選，以下馬上來看看它有什麼讓人心動的地方！

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(The Ritz Carlton Hong Kong)

要舉行可以容納數百人的大型婚宴，場地固然要有足夠空間。Ritz Carlton酒店樓底高挑，場地最可容納大約56圍，空間感極大。宴會廳的室內裝潢走現代豪華路線，有多盞華麗的水晶吊燈從天花垂下，感覺相當有氣派。酒店不論是名氣、大小或是華麗度，也相當合乎阿嬌的明星身份，絕對地夠體面！

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讓女生們心動的空中婚禮場地

阿嬌早前已在尖沙嘴的一間海邊餐廳進行註冊儀式，並無選擇在這個空中婚禮場地簽紙。(The Ritz Carlton Hong Kong)

此外，不得不提的是位於酒店118樓的OZONE婚禮場地。這個仿如置身於雲朵中的證婚空間以夢幻的純白色調為主，可以居高臨下地眺望城市和維多利亞港的景色，感覺就像置身天空的雲朵之上舉行婚禮，既浪漫又夢幻，相信無一個女生看見不會心心眼！

超過2萬7千元一圍的矜貴婚宴菜單？

(susan_waisicmao)

除了婚禮場地，大家最關心的莫過是「食」這回事。究竟阿嬌結婚當晚的婚宴菜單有什麼好食？據Ritz Carlton酒店婚宴資料顯示，一共有四款中式婚宴菜單，價錢由$15,988起至$24,888 (需另加百份之十服務費)。

既然是老闆埋單，也有這麼多圈外圈內的大人物出席婚宴，預計阿嬌大有可能是選擇價錢最貴的菜單，菜式以矜貴食材做主打，包括有原盅佛跳牆、原隻湯鮑及蒸東星斑球等，讓賓客大飽口福。如果以估計阿嬌會擺40圍來計的話，單是酒席已經花費超過100萬！

看看以下Ritz Carlton酒店的婚宴菜單又是否對你的口味：

捨得豪洗搞婚禮的又豈止阿嬌一人？好像有胡杏兒、楊怡及李玟等也曾在Ritz Carlton酒店擺酒，是每場婚禮也是過百萬元起跳，極之豪氣奢華。當中更以李玟的婚禮花費最為驚人，有傳一連兩晚的超豪婚禮以過億元打造！

曾在這間酒店擺酒的明星們：

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