【100種女生】名牌高層30+裸辭棄10年情：唔啱要變　放唔低嘥一世

年頭年尾，職場上的人來人往特別熱鬧，是去或留，也許年輕人最灑脫，反正年資尚淺，四出闖闖見識，才累積新歷練；相反，資深一輩就算當下非盡如意，難免視昔日的青春為機會成本，基於生活包袱或個人責任，怕牽一發動全身，有所閃失，還是以一句：「都咁多年…」作結。 「就係咁多年都唔啱先要變，好多人拍10年拖放唔低，覺得嘥咗10年，但咁就嘥咗一世！」由名牌時裝高層轉職「社企歌手」的李昭賢（Clara）說得斬釘切鐵。無論事業還是愛情，她都放棄了近10年的感情，當時她30歲出頭。 攝影：黃寶瑩、部分相片由受訪者提供

Clara從前在名牌時裝品牌任職高層，毅然裸辭，轉到餐廳當歌手。

不懂扭轉 惟有沈默地信服 幾多晚上也許太累青春都奉送 《還未抱過的人》李昭賢

昔日工作狂 聚焦別人眼光的人生

在網上看過Clara於餐廳當歌手主持的演出，一首《還未抱過的人》唱出多少打工仔天天為工作打拼，最後卻遺憾未抱緊身邊人的無奈心情，正是她昔日的寫照。「我以前是一個工作狂，朝10晚10，周末也要工作。」她擁有典型香港人的特質：勤力、拼搏、有責任心，然而，卻忽略了自己的內心，從小就是這樣。「我以前冇咩諗法，選科都係跟大趨勢，別人眼中商科好，就揀商科讀會計，其實我並不特別喜歡。」就算沒有興趣，她一樣拼命，後來投身高級時裝行業，「某年公司重組，我組由10人裁到4人，最後變2人，身為主管，每天開會到6點才正式處理工作。」構思、規劃、匯報、執行一腳踢。「我當時覺得所有都係人工包，工作出自自己，就想有人認同，就算放棄私人時間、健康都願。」她強調很介意別人的看法，大概是白羊座的好勝。

Clara右眼患上青光眼，大部分神經已死。

努力是有回報的，才30歲，Clara當上公司高層，管理品牌全亞洲的童裝，是集團第二大的生意，亦滲出年輕得志的氣艷。「那時覺得自己係威係勢，帶點輕浮，沾沾自喜。」失去靈魂。「我成日覺得自己好忙，工作好辛苦，就要花錢平衡心理，食得貴、買名牌，既然搵到錢就唔諗咁多，因為我time cost好高！每逢happy Friday就要去飲嘢，其實係情緒低落。」根本並不快樂，性情變得暴躁，整個人的氣場被負能量包圍，便飲酒發洩、埋怨。忙碌是奉旨，推卻朋友聚會是理所當然，與好幾個朋友圈漸漸疏離，最大影響是母女關係。「與媽媽出街時，一旦她言行緩慢，我便很急躁，直言『嘥我時間』，我沒有時間跟她閒聊給她hea。所有負面情緒都發洩在無辜的人身上。」日積月累的情緒成為一個計時炸彈。

到底，真正浪費她時間的，是身邊人，還是自己？

盲目工作，努力向上得到高薪厚職，到頭來最大得著是甚麼？「大概學會如何用圓滑的方法面對不同人，最重要是管理老闆的期望，自己幾叻都好，不懂管理他人的期望，最後還是不快樂。」當一位眾人眼中的好上司被老闆裁掉，不單對應了成敗不一定在乎個人能力的現實，更見證公司沒人情味的做法，「工作量大增必然辛苦，留低也是因為有位好上司，但公司如此無情，我為何還浪費自己光陰為公司搏殺？」計時炸彈一觸即發，Clara毅然裸辭。

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因為患上青光眼，Clara決意不重返昔日辦公室的生活，開展歌手工作。

停止盲目工作，驚覺：右眼神經大部分已死

30+裸辭，沒方向，沒計劃，只管先去旅行給自己一個悠長假期，當Clara重新面對生活及自己，她發現右眼視力愈見模糊，證實患上青光眼。「從前已有感視力模糊，不過因為忙碌而沒理會，『得閒死唔得閒病』，事後才知我右眼神經大部分已死，不知道何時會失明，如果只餘下20年，難道我還要做沒意義的事？要是盲了，就算有好多錢又如何？」Clara決意不重返昔日辦公室的生活，機緣巧合下，認識了音樂人馮穎琪（Vicky），轉接到餐廳當歌手主持。

從來未曾有過音樂夢，順著步伐走卻得著意想不到的可能。用音樂接觸觀眾，在台上將歌聲感染人，在台下接觸客人的心靈，聽聽別人生命故事，給予安慰，Clara沒想過卸下原有的工作，本為負能量發射站的她，竟能給人正能量。「帶動別人快樂是一件充滿成功感的事。」

點擊下圖看Clara走進人群，以音樂與人交流的實況：

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走進人群，發現許多人都在離開的邊緣徘徊，「有位朋友從事教育，眼見一班教育工作者只為明爭暗鬥而非作育英才，心淡得萌生去意，行業文化卻似乎視離開者為loser，因而令他卻步。我告訴他：『你跟著這個氛圍走才是loser﹗如果你跳得出去，回望他們如傻仔，一笑置之。』」作為過來人，Clara愛以自身經歷啟發人。

「請相信，存好心態，總會遇到好人好事。」Clara分享。

離開非loser 放手為捉緊真愛

改變需要勇氣，離開要懂捨棄。事業如愛情，每一個終結的決定像賭博，你無法知道最終得著，但一定要預計失去。在放棄辛苦經營的事業之前，Clara放棄了10感情，問她花了10年青春，不感可惜嗎？「就係咁多年都唔啱先要變，好多人拍10年拖放唔低，覺得嘥咗10年，但咁就嘥咗一世！」不知未來可有更好，只知眼前非對的人，寧願單身也不勉強。

「當時我預計分手後好耐先有機會再拍拖，甚至可能一世都冇，因為跟我差不多年紀的人，大部分已有伴侶。」結果，世事總是如此奇妙，當她離開本業，當上歌手後不久，便遇上她現任男友，音樂連上知音人，現在二人經常以情侶檔演出，不只在餐廳，更會到屋邨、老人院、街頭獻唱。「當一班街坊煮飯中途聽到我唱陳百強的歌，那興奮雀躍的心情，令我很滿足。」與樂壇歌手不同，她自言是「社企歌手」。

改變需要勇氣，還在猶豫之際，按圖了解更多Clara的想法，也許能給予一點動力：

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縱然收入銳減，快樂卻倍增，一樣足夠維生。「現在我已戒酒，省卻許多不必要的花費。」喜悅和平靜由心而發。

人生從來都不是由金錢名利來定斷，是去或留，有答案了嗎？

回顧過去，願新一年更精彩。