【你快樂嗎】偽裝堅強活得好　只為自我保護　面具下是顆脆弱的心

「你快樂嗎？」 一句簡單的說話輕輕敲響心房，觸動內心最脆弱最敏感的神經。快樂是自己的，不是別人給的，老是把偽裝的笑容掛在臉上，不如大喊一聲「我好累！」，耍廢一下又如何。

台灣插畫家腋毛人以童趣方式，與大家偶爾放負，發一下白日夢，暫時逃離壓力。在她一個個的繪本故事裡，分享了關於夢想、友情、愛情、親情等等的悄悄話，以溫柔的話語道出大家的心聲，插畫中的小女生就像你和我的寫照。

努力的生活著 為了不被現實打敗

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工作佔據了人生，為了要讓上司與同事們知道你能把工作應付得綽綽有餘，生病也得上班，休假也得處理公司事務，為忙碌而忙碌。跟自己說一句「我很喜歡我的工作」，把悶氣一口吞下，讓自己看起來很好，積極而充滿朝氣，迎合社會接受的樣子，卻不快樂。

好想做一隻貓 可以坦率而不會覺得彆扭

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腦海裡經常在想如果可以變成一隻貓就好了，這樣就可以徹徹底底的做自己。貓總是有著令人無法抗拒的力量，可以隨心地搗蛋、慵懶、撒嬌，牠們有自己的樣子，自己的個性，你只會在旁欣賞牠的姿態，不曾有著要去改變牠們的念頭。對著貓時我們總能付出無比的耐性與關懷。所以說，下輩子做一隻貓好了，無論你做什麼，大家都會喜歡你。

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喜歡一個人是不用改變也能做真實的自己

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現實還是未能盡如人意，還好有你在，對於自己想做的事，總是二話不說的支持著，與你的相處大概是舒服又溫暖，被你疼愛著是一件幸福的事，還想與你在未來繼續走，新一年也請繼續多多指教呢。

生活有時苦澀，抱怨一下頹廢一下也是人之常情，快樂有時悲傷有時才是人生。

插畫出處： 腋毛人（Facebook），（Instagram）