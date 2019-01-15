【Netflix迷噩耗】新軟件打擊濫用「分享帳戶」？官方回應是⋯⋯

近日有軟件公司發佈消息，打擊濫用「分享帳戶」，或是「Netflix迷」的「噩耗」？

新軟件針對Netflix客戶？

自Netflix興起以來，很多人為了當「劇迷」不介意當「寄生蟲」，依附那位慷慨的付款朋友，天各一方，一起「煲劇」；一些較有涵養又精打細算的，則會跟好友一起分擔費用，分享帳戶。

而近日卻有報導指軟件開發公司Synamedia在本年度的消費電子展（CES）中，發佈新軟件，以AI技術來跟蹤、分別及標誌「可疑」用戶，如不斷在不同地方登入的用戶。他們的目標客戶為串流影視服務商，如Netflix、Amazon及Hulu等等。

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香港Netflix用戶是否會受到影響？

目前的Netflix在香港的服務，分為三種方案，分別為「基本」、「標準」及「高級」，價錢各異，最高畫質的「高級版」月費都不用100元港元，已可分給4個屏幕共同使用，其餘月費計劃則分別為一個及兩個屏幕同時使用。而是次的軟件發佈，或旨在打擊只購買最基本帳戶，卻又「分享帳戶」的客戶。

筆者向香港Netlfix官方查詢，他們即指「高級」帳號本身亦旨在用家跟朋友或家人分享，好節目當然歡迎一起觀賞，就新軟件一事未有進一步計劃，相信香港的觀眾可以放下心頭大石！

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