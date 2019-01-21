【斷捨離】外國網民斷絕婚姻與事業　反思：盲目追隨只變傷害

近年斷捨離文化愈見流行，就連Netflix亦請來近藤麻理惠於《怦然心動的人生整理魔法》中教大家斷捨離。 然而不少人反映，跟隨節目所教的方法執屋後反而令使費大增，更有人因此而造成婚變。在「斷捨離」前，你真的清楚背後的含義嗎？

《怦然心動的人生整理魔法》

在減價、產品促銷、快速時裝等等的誘惑下，大家都愈買愈多，結果迫爆細小的住處之餘，不少人亦發現許多衣物未來得及穿就被忘掉。在極端消費之後，大家回過頭來反思消費習慣，日本更有人因此推出「斷捨離」理念，斷絕為買而買的慾望。

「斷捨離」理念發展至今已有差不多二十年時間。而在這二十年間，不同的人對於「斷捨離」有不同的演繹，亦有不同的實踐方法。最近近藤麻理惠就在大熱節目《怦然心動的人生整理魔法》中教大家：「若然物件放在手上沒有怦然心動（Spark Joy）的感覺，應該直接扔掉。」另外，她亦提出將衣服摺成長方形，然後垂直、分門別類地放入抽屜之中。

節目推出後，不少人都依從她所教的方式執屋，結果當然有不少人因此而感到高興，但同時亦有不少人因此而得到反效果。

（圖片來源：pinterest）

《怦然心動的人生整理魔法》

《每日電訊報》記者Karen Yossman去年依照近藤麻理惠的執屋方法執屋，最後扔掉了不少「不心動」的保暖衫、長褲、以及衞衣。儘管她享受了幾個月家屋整潔的快樂時光，但當冬天來臨時，她發現自己沒有足夠的禦寒衣物。另外，為了秉承「斷捨離」原則，去年她們一家人到海邊度假時，只帶了一個小型行李箱，最後因為沒有帶足夠衣服，反而要多付150鎊將衣物送洗，增加了額外支出。

《怦然心動的人生整理魔法》

除了Karen Yossman之外，外國亦有不少「斷捨離受害者」。有網民指出，因為跟隨了近藤麻理惠的執屋方法，結果當大兒子長大後就扔掉了所有嬰兒用品。不久後她再度懷孕，而且更是懷上了雙胞胎。她不單沒法重用大兒子的用品，而且更要買雙倍的嬰兒用品！

亦有網民指出他依照近藤麻理惠的執屋方法扔掉了大量藏書，只留下30本，現時後悔莫及：「在我扔掉一些藏書後，我有點生氣。」

（圖片來源：pinterest）

另外，近藤麻理惠曾在《怦》中指出整理家居可「看看兩人的價值觀是否一樣」，從而令關係更親密。然而，不少人指出依從近藤麻理惠的執屋方法執屋後，反而傷害了關係。

一位女士指出，她的丈夫在讀完近藤麻理惠的書後就像是「走火入魔了」一樣，認為她的儲存方式，甚至是摺疊方法全都不對；外國有位女子Clara Moore於四年前更依從近藤麻理惠的理念，割捨了「不再心動的婚姻與事業」，不單與丈夫離婚，更辭了本來的工作。

亦有不少人為了秉承「斷捨離」原則，叫家人別再買禮物，結果傷害了不少公公婆婆的感受。

（圖片來源：youtube.com）

（圖片來源：pinterest）

翻查「斷捨離」文化的資料，其實「斷捨離」並不是等於「丟掉」及「去除」，而是提倡重視物品用途的理念。如果大家「斷捨離」家中的物品只是為了把衝動買回來的物品狠狠扔掉，好讓家中騰出空間從而令自己可以繼續瘋狂購物的話，其實並未認真反思自己的生活，更有可能得不償失，造成更多浪費。

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