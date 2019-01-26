就如林夕所寫的歌詞：「如果寧願中感到害怕」，活在高壓的城市，人前需要戴上面具強裝快樂，活得毫不輕鬆，卻又無法接受獨處的時光，會因此而感到寂寞。這份活在城市裡的孤獨，有誰了解？

（圖片來源：IG@amidst.silence）

Kelsey Smith正在就讀薩凡納藝術設計大學，閒時進行插畫創作，希望未來可以任職關於插畫的工作。不時會在instagram上載作品，短時間內就吸引了不少followers。

在她的筆下，大多是一個女孩站在喧囂的城市，又或是一隻貓陪伴著女孩的畫面。儘管色彩鮮艷濃郁，但卻讓人有股說不出的寂寞感。

（圖片來源：IG@amidst.silence）

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大概是因為活在擠迫的香港，我們每天都會遇上許多人，與許多人對話，可是大多都是社交對話或公事交接，真正稱得上是心靈交往的對話屈指可數。無錯，這種生活可以習慣，但也確確實實非常寂寞。而Kelsey Smith就把藏在我們心裡的寂寞以畫筆畫了出來。

該如何擺脫這份寂寞呢？我也不知道。走在人生路上，大家都在學習。可是當真的太累時，大概也可以如Kelsey Smith筆下的女生一樣，躲在床上，讓貓咪安慰自己。

（圖片來源：IG@amidst.silence）

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