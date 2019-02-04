年三十晚，高圓圓為我們朗誦了三首她特別喜歡的、與時間有關的詩，讓我們認真地向過去的一年告別，學習在簡單的生活裡體味快樂，並且記住——你不快樂的每一天都不是你的，你只是虛度了它。

幸福的人，懂得從每天微小的事情裡去汲取快樂，這也是我在過去一年一直在學習的一件事情。 高圓圓

高圓圓過去一年都在學習每天從微小的事情裡汲取快樂，是一種好好愛自己的方法（《一生一世》劇照）

＜你不快樂的每一天都不是你的＞ 作者：葡萄牙詩人Fernando Pessoa 翻譯：姚風、齊策

（Getty Images） 你不快樂的每一天都不是你的：

你只是虛度了它。無論你怎麼活

只要不快樂，你就沒有生活過。

夕陽映在水塘，假如足以令你愉悅

愛情，美酒，或者歡笑

便也無足輕重。

幸福的人，是他從微小的事物中

汲取到快樂，每一天都不拒絕

這每一天的饋贈！

＜日子＞ 作者：英國詩人Philip Larkin 翻譯：張祈

日子有什麼用？日子是我們住的地方。

它們到來，它們一次

一次喚醒我們。 它們准是快樂的：除了日子我們能住在哪兒？

啊，為解決問題 牧師和醫生來了，

他們身穿長袍，

跑過田野。

＜小鳥在天空消失的日子＞ 作者：日本詩人——谷川俊太郎 翻譯：田原

（Getty Images） 野獸在森林消失的日子

森林寂靜無語，屏住呼吸

野獸在森林消失的日子

人還在繼續鋪路 魚在大海消失的日子

大海洶湧的波濤是枉然的呻吟

魚在大海消失的日子

人還在繼續修建港口

（Getty Images） 孩子在大街上消失的日子

大街變得更加熱鬧

孩子在大街上消失的日子

人還在建造公園 自己在人群中消失的日子

人彼此變得十分相似

自己在人群中消失的日子

人還在繼續相信未來 小鳥在天空消失的日子

天空在靜靜地湧淌淚水

小鳥在天空消失的日子

人還在無知地繼續歌唱

你的新年願望又是什麼？高圓圓過去幾年就選擇了放慢節奏，過平實樸素的生活▼

+ 5 + 4 + 3

三首詩均選自《給孩子的詩》（北島選編，中信出版社）（《給孩子的詩》書刊封面）

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