年三十晚，高圓圓為我們朗誦了三首她特別喜歡的、與時間有關的詩，讓我們認真地向過去的一年告別，學習在簡單的生活裡體味快樂，並且記住——你不快樂的每一天都不是你的，你只是虛度了它。
幸福的人，懂得從每天微小的事情裡去汲取快樂，這也是我在過去一年一直在學習的一件事情。
高圓圓過去一年都在學習每天從微小的事情裡汲取快樂，是一種好好愛自己的方法（《一生一世》劇照）
＜你不快樂的每一天都不是你的＞
作者：葡萄牙詩人Fernando Pessoa
翻譯：姚風、齊策
（Getty Images）
你不快樂的每一天都不是你的：
你只是虛度了它。無論你怎麼活
只要不快樂，你就沒有生活過。
夕陽映在水塘，假如足以令你愉悅
愛情，美酒，或者歡笑
便也無足輕重。
幸福的人，是他從微小的事物中
汲取到快樂，每一天都不拒絕
這每一天的饋贈！
＜日子＞
作者：英國詩人Philip Larkin
翻譯：張祈
日子有什麼用？日子是我們住的地方。
它們到來，它們一次
一次喚醒我們。
它們准是快樂的：除了日子我們能住在哪兒？
啊，為解決問題
牧師和醫生來了，
他們身穿長袍，
跑過田野。
＜小鳥在天空消失的日子＞
作者：日本詩人——谷川俊太郎
翻譯：田原
（Getty Images）
野獸在森林消失的日子
森林寂靜無語，屏住呼吸
野獸在森林消失的日子
人還在繼續鋪路
魚在大海消失的日子
大海洶湧的波濤是枉然的呻吟
魚在大海消失的日子
人還在繼續修建港口
（Getty Images）
孩子在大街上消失的日子
大街變得更加熱鬧
孩子在大街上消失的日子
人還在建造公園
自己在人群中消失的日子
人彼此變得十分相似
自己在人群中消失的日子
人還在繼續相信未來
小鳥在天空消失的日子
天空在靜靜地湧淌淚水
小鳥在天空消失的日子
人還在無知地繼續歌唱
你的新年願望又是什麼？高圓圓過去幾年就選擇了放慢節奏，過平實樸素的生活▼
三首詩均選自《給孩子的詩》（北島選編，中信出版社）（《給孩子的詩》書刊封面）
【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】