【擇偶條件】不需靚仔、不需皮膚好　女生選另一半只需似＿＿？

坊間有個說法指，女兒是爸爸上輩子的情人，今世來還債。因此即使我們多任性妄為，他都會耐心忍耐與遷就，盡量的疼愛我們，照料周到。然而，女兒長大後開始結交男朋友，爸爸則會好奇他長什麼樣子，是不是一個好男生。 有研究指出，女生找男朋友時，不知不覺間會以爸爸為基礎條件，是真實還是一個巧合？

（《蟻人與黃蜂女》劇照）

對於此項研究結果，就曾經刊登過於英國《演化與人類行為》（Evolution and Human Behavior）期刊內。研究由英國杜倫大學和波蘭機構Economic and Social Research Council、The Royal Society共同進行，希望透過實驗找出答案，確定女生們的擇偶條件會否存在父親的影子。

（《父親與伊藤先生》劇照）

研究共邀請了49名15至34歲的女生作測試，先是要求受測者在問卷上評分，例如是彼此的相處時間和感情是否深厚等問題，以了解受測者與父親的關係親密程度。其後，向其提供了15張不同男性的照片（會遮掩圖中男性的耳朵、頭髮、頸部、肩膀等身體部位及衣服），要求她們從中選出最有吸引力、最符合擇偶條件的男性，繼而將受測者選出來的照片與她們的父親容貌作比拼，看看有沒有相似的地方。

（《父親與伊藤先生》劇照）

執行研究的英國杜倫大學Lynda Boothroyd教授從實驗中發現，那些與父親於童年和現時關係較好、總是給予父親高度評價的一群女生，於選擇照片時更容易受到父親的特徵影響，反映出女生在選擇自己配偶時，並不是以社會大眾既定的審美條件作標準，而是會基於與她們有正面關係的人作選擇的條件，因此時不時都會出現「撞臉」的情況，男朋友的容貌總與自己父親的特微有所相似。

不知你的心儀對象又是否像你爸爸？

以下是圈中出名的好爸爸，未知他們的女兒於長大後的擇偶條件，又會否找個與爸爸相似的人呢？

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（資料來源：Durham University News, The Telegraph）