【心跳500天】電影十週年　男女主角齊為Summer平反：Tom才是自私

「#10yearchallenge」的熱潮來得快，去得也快，唯是經典，便歷久猶新。電影《500 Days of Summer（心跳500天）》發佈十年，大家對電影的熱情不退，對Summer還是嗤之以鼻，恨她移情別戀。

可就似電影中的一句對白，Summer說：「Tom你沒有做錯，只是誤解了我。」

乘着電影十週年，男女主角Joeph Gordon Levitt與Zooey Deschanel接受訪問，為Summer平反，道：「Summer不是壞人！」

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（《500 Days of Summer》劇照）

我們不喜歡Summer，只因我們只聽了故事的一面：原來Tom才是自私那個？

筆者喜歡這樣的小品，要知道，眼看別人的小情小愛是芝麻綠豆般的事，但親身經歷便是它影響身上每條神經，快樂時如在雲霄，抑鬱時似鞋子裏的碎石。而《500 Days of Summer》卻把這樣的一個邂逅說了出來，也似是道出了無數人的心事。

電影似日記，也似老朋友跟你談心，以Tom的角度。於是，對於Summer的「移情別戀」，觀眾便跟隨男主角，先是惘然，後來便是憤怒，因為憤怒最容易。男女主角就接受美國雜誌《Entertainment Weekly》訪問，為Summer平反。飾演Summer的Zooey Deschanel就道：「有一點，很多人都誤解了電影的意思，就是Summer是個壞人。但整套電影都是以Tom的角度出發的！」男主角Joeph Gordon Levitt也忍不住插嘴，說：「特別是Tom做旁白！有一幕，Summer開始敞開心扉說自己，而Tom的旁白卻掩蓋了Summer的聲線！比起聆聽，他只是想到自己是特別的一個。」

Zooey提議，或許我們可把電影再看一遍，但是是從Summer的角度出發一次。

（《500 Days of Summer》劇照）

電影的隱藏「彩蛋」：「你不是故事的英雄。」

電影中有一幕，很多人都十分喜歡。就是Tom應邀到Summer的家裏開派對，畫面分成兩邊，一邊是期望，一邊是現實。

期望那邊Summer重回自己懷抱，甜蜜如初；現實那邊卻是無人理回，Summer已另結新歡。Zooey 就道：「我喜歡這樣隱晦的情節，你走進去，總是期望每人都會對你微笑與揮手，現實卻是，沒有人會這樣做。配樂也是一絕⋯⋯」Joeph 卻搶先說下去：「那歌詞說：『我是故事中的英雄。』我們都是為自己生命寫故事，而自己就是故事的中心，我們是英雄。」至於現實？我們都知道，哪有甚麼真命天子、天之驕女，不過都是過客，只是有些人陪久一點，有些人沒那麼久。

（《500 Days of Summer》劇照）

說過去，男女主角其實從小認識？

電影中，面對逝去感情，「心跳500天」過後，Tom遇到了Autumn。在現實中，男女主角回望這場十年前的「愛戀」，又有甚麼感覺？

Zooey就說：「當我看着事情來來去去，我就跟自己說：下一次我不要這樣做。但其實，那時怎樣做，其實都代表了自己。接着我便會想：好吧，我要尊重自己的決定。」而Joeph則調皮地回答：「這樣想真健康！我只想狠狠地打自己一頓。但真好，起碼現在我們不是在看我們19歲時拍的電影！」

不過，他們其實識於微時，也在19那年一起拍過一部電影《Manic》，一部關於精神病少年少女的電影，跟《500 Days of Summer》完全不一樣的調子，題材沉重，引人反思。若想看看他們年輕時的演出，這絕不容錯過：（點圖看兩位主角精彩演出＝＝＞）

Zooey：「我想這就是甚麼《500 Days of Summer》的效果那樣好！因為我們從小認識，真的很舒服！」

Sources：Entertainment Weekly

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