【2019新emoji】表示太短、太細？外國雜誌：或成最受歡迎Emoji！

新年伊始，不少人藉農曆新年過後重新開始，換工作、重新佈置家居、實行新年大計等等，而每年不定期更新的表情符號Emoji今年亦不例外，將會於今年三月推出新一系列，其中一款更被外國雜誌推舉或成為最受歡迎的Emoji！

（emojipedia）

最新Emoji，是用來諷刺男生「太短」？

一張圖畫，勝過千言萬語。Emoji協助人傳達情感，也替不少在緊張關頭紓緩氣氛，特別是情侶！微笑或跪下，都不過一個按鈕，卻可平息「干戈」。而即將會在三月啟用的2019年最新版本的Emoji，將會加入約230款。其中一款最受關注，就是一隻手 --- 食指與拇指作狀比作細小物件，不少人於是笑指正好用來取笑別人，特別是男生！外國雜誌《Vice》更戲言，「茄子」Emoji終於可以退位讓賢，這「太細」手勢或會成為最受歡迎Emoji！不過，筆者還是覺得，玩笑歸玩笑，對話還是要互相尊重。

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香港人最適用－「打哈欠」Emoji？

另外，是次亦增加一個打哈欠的表情符號，意思與「打瞌睡」的Eomoji意思相近，但這表情符號更傳神，充分把睏的情緒表現得淋漓盡致，相信最適合我們這幫長期睡眠不足的香港人使用。

是次新版本的Emoji也包括不同髮型的弱聽人士、機械臂、盲人、樹懶等等。

＊以下看更多新增Emoji：

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Sources：Emojipedia, Vice