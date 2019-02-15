【塔羅占卜】想升職加人工 ？塔羅三選一：看你能否得到上司器重

要工作順利或是想「步步高升」，工作能力是其一，而有一位看重自己、喜歡自己的上司，更加是如有神助，無往而不利。在新的一年，作為上班一族的我們，無不都是想升職加人工。

《穿PRADA的惡魔》劇照

想要願望成真，人人都先要過「上司」這一關吧！現在就以塔羅來解答，看看今年你的上司願意「關照」你嗎？

以塔羅牌做一個直覺測驗，從以上塔羅牌中三選一，看看你能否得到上司器重。

A ) Eight of Pentacles 牌中的男人在埋頭苦幹的不斷工作，努力試著完成眼前接二連三的任務。這張牌示意著上司喜歡勤力及勇於嘗試的下屬，但他可能比較有防備心，是個吝嗇給予下屬機會的人。抱著鬱悶心情的你，每天帶著沉悶的氣氛上班固然不會令工作變好。 如果想希望得到上司的照料，可嘗試改變一下Hea做的心態，在工作上多表現出比別人積極的心態度，展示出自己勤力的優點。假若上司想法較為保守，在工作上有意見分歧時不要過分頂撞他們的意見，就算自己不是上司特別照顧和重用的下屬，也但求有「好日子」過，工作上不會被無故挑剔或是阻撓太多。

B) Six of Rods 歷經重重難關的大將軍騎著白馬凱旋回歸，代表着你的上司喜歡冒險，以及勇於帶領團隊解決種種困關。你的上司在工作上很有野心及盼望，希望大家新一年做更好的成績。雖然工作常常加班令你一肚怨氣，但其實上司也在同一陣線上，跟大家一起同甘共苦。多為自己打算，在年青時不妨在事業上拼勁，多為自己的付出而感到驕傲，成為團隊中支持的力量，最終上司亦會因為你的努力及良好工作態度而器重你。

C) Ace of Pentacles

代表幸運的金幣捧在手心之中奉上，金幣的下方是一條盛開著花朵的康莊大道，這兩個意象都代表著，你的上司在工作上願意給予下屬很多機會。嘗試製造多些機會突破自己盲點，投入工作當中，那怕只是有少許成績，上司亦會因爲你的積極態度及對公司的付出，而給予你滿意的回報。此外，你的上司亦較喜歡說話乖巧的下屬，在言語上小心注意或多加小心思，再配合工作便能夠更加一帆風順。

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