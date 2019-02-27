【趙頌茹】曾為愛周永恆盲目迎合　不敢提離婚、家暴：很「羞家」

藝人的感情事，一向是傳媒的焦點。想起趙頌茹（Yu），大眾還是不自覺聯想到她與前夫周永恆提出離婚時鋪天蓋地的報導。被同床共枕的枕邊人背叛、家暴，Yu因此經歷過人生低潮，但今天的Yu已經走出傷痛，只有放下了，才能冷靜地回憶起那些前塵往事。周永恆再婚，再為人父，眼前的趙頌茹，也早已浴火重生，「回頭想起，感激這些經歷，教懂我如何為人女兒、母親和女人。」

「從前我覺得自己是零。」 Yu

回憶過去，她自覺缺乏自信。（鄭子峰攝）

擁有高挑身材，在伸展台上自信滿滿，曾經推出唱片，風光背後的她，內心曾經很自卑。「拍拖時爭執，我常常問自己，是不是自己做得不夠好？」她自言在關係中地位較低，不時會「怪自己」，甚至為了愛迎合對方。不懂愛惜自己，因為從前不覺得自己值得被愛，「我常常覺得自己不夠好。」Yu是家中長女，她坦言父母雖然疼愛自己，卻往往不懂得表達，「他們對我要求嚴謹，當時又要照顧妹妹。」年紀輕輕，已經感受到壓力。華人社會的家庭較為內斂，任何事都靠「心照」，愛、關心、讚美從來都不會輕易說出口，「記得我有一次考試只得96分，慌張得要向家人道歉。」鮮有感受到家人的鼓勵，「做得不夠好」的想法從小就植根在Yu的心中，長大後走進關係，也只懂得將就，沒有聽清楚自己內心真正的聲音。

如今到她為人母親，對女兒的讚美從來不吝嗇：

+ 5 + 4 + 3

憶起與前夫周永恆的婚姻，她自嘲自己當時是「佛系」地拍拖結婚，「和他由拍拖到結婚，從來都沒有planning。」她的愛情很單純，21歲遇上初戀情人，27歲結婚，仿佛達成不少女生夢寐以求的人生目標：初戀情人就是老公。風雨過後，再次想起，她卻自覺「我的婚姻很兒戲」，「從前覺得到了某個年紀，大家都會結婚生子。所以當對方提出要步入婚姻階段，便順理成章地答應對方。」她自言從來沒有仔細想過對方是否理想的終生伴侶，「回頭再看，當初與他的價值觀或許早已不合，結婚前，我們的確沒有太多溝通。」的確，婚姻不能將就過去，也不能只靠一人之力維繫。

在媒體大肆報導前夫出軌前，Yu早已知悉第三者的存在。「當我知道他外遇的那刻，腦海中只有兩個字，就是出賣。」她自言家人就是一條team，應該共同進退，得悉枕邊人背叛自己的當刻，她選擇了忍耐。「我給了一年時間，讓他成長和改變，如果當時他知錯能改，我或許會重新接受他。」用心良苦卻換不回浪子回頭，為了讓兩個女兒可以在健康的家庭環境中成長，她決絕地提出離婚，「我覺得作為媽媽，一定站出來要保護女兒，不能再逃避問題。」當初的山盟海誓粉碎了，她有了離開的勇氣，卻不能灑脫地放下。

為了女兒，她主動提出離婚。（鄭子峰攝）

「從前身邊有個人可以和自己討論女兒的事，陪自己逛街市説説柴米油鹽，現在，卻只剩下一個人。」 Yu

離婚後，除了不慣，更把Yu推向人生中的低潮，她自言從前覺得離婚很羞恥，「我很怕和別人提及自己離婚，自己單親媽媽，又曾經被家暴。」那些傷痛的回憶，她不願觸碰，也不願提及，曾經有一段時間，她封閉自己，不願見人。然而，只有面對，才能跨越傷痛。「當時不論街外人，還是身邊的親友，都支持自己。」她才慢慢撕去貼到自己身上的標籤，開始接受過去的自己。

低潮過後，她選擇享受一個人的時光。（鄭子峰攝）

她自言從前花了太多時間戀愛，現在更加渴望一個人的時光：

+ 8 + 7 + 6

單身的日子，她不需要再迎合任何人，成為別人眼中的理想對象，「我希望建立一個完整的自己。」 過去的她不了解自己，找不到自己值得欣賞的地方，離婚後，學習母兼父職，才知道自己原來很多事都「做得很好」，「自己獨力照顧小朋友，努力工作養家，沒了他的日子，連爆水喉也要自己處理。」單親媽媽，負擔較重，但她的自信卻在這段日子中一點一滴地建立起來。她的人生，不再順從任何人，也不再滿足「女人要結婚生子」的社會期望。跌過碰過，她依然相信愛情，卻不再是當初那個單純的小女孩，最重要是她終於學會愛惜自己，「只有這樣，另一半才會懂得欣賞自己。」由輕率地愛到學會等待，只有等到真正心靈契合的伴侶，才會再次投入關係。因為真正的愛情，不應有半點將就。

她仍然相信愛情。（鄭子峰攝）

訪問當天，從過去說到現在，Yu的臉上都多了一份自在：