【奧斯卡2019】Bradley Cooper英俊帥氣背後：我不想提起這段往事

關於Bradley Cooper，大家的印象可能只停留在《派特的幸福劇本》和《一個巨星的誕生》，除此以外對他毫不認識。

其實他一路走來並不容易。一起來看看有關他的二三事吧！

（圖片來源：GettyImages）

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曾經年少輕狂

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看起來陽光帥氣的Bradley Cooper，原來二十多歲時曾像《一個巨星的誕生》的男主角Jackson Maine般，深陷酒癮和藥癮之中。戒除酒癮和藥癮十多年，至今他亦甚少提起這段過去。

因為不想提起這段往事，在演出《一個巨星的誕生》前，他曾經非常掙扎：「我很不想承認這點，但把這部電影公諸於世人其實讓我感到很脆弱。因為這裡面有許多我私密的感受。」

幸好他衝破了心理關卡，才讓大家有機會看到如此出色的電影。

樣子曾經成為障礙

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無可否認，Bradley Cooper是個非常好看的男子，正因長得非常好看，讓他很早就備受注意。然而，就如許多一線巨星一樣，帥氣的樣子卻成為了他的障礙。

在演出電影《派特的幸福劇本》前，他常常只可得到帥氣小生角色，不少觀眾只視他為花瓶，更批評他「露出迷人的微笑就能奪得票房」。

為了擺脫花瓶形象，他如Leonardo DiCaprio一樣，需要比一般人更努力才可集中在他的才華上。據悉他為了演出《美國狙擊手》，特意增加18公斤，開拍前3個月瘋狂吃和運動，拍攝期間亦無間斷訓練，一停機就拿起啞鈴鍛鍊，以及飲奶昔，好讓自己看起來更像個軍人。

演而優則導

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「我一直都知道自己想成為導演，《一個巨星的誕生》的故事架構，讓我能深入探究那些我有興趣的主題和想法。」

俗語說「演而優則導」，Bradley Cooper正正體現了這句說話。《一個巨星的誕生》是他第一部執導作品，旋即獲得不少好評。而其實他在電影《雙面女間諜》、《派特的幸福劇本》、《瞞天大佈局》，都有積極參與幕後製作。

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然而他卻指自己未必會再次執導：「老實說我之前不太確定我會不會再次執導，因為我只想將心力投注於一個值得訴說的故事，但我找到了另一個深深吸引我的素材。這將是個大工程，但我已經知道自己想要怎麼做。」

若是如此，就是觀眾的損失了。

美女收割器

作為最性感的男星之一，Bradley Cooper是個不折不扣的美女收割器。於2005年，他與Jennifer Esposito結婚。可惜兩年後二人因為「性格不合」而分開。其後他與多個女神級女星傳出緋聞，當中包括Cameron Diaz、Isabella Brewster、Denise Richards、Jennifer Aniston、Renee Zellweger 、Olivia Wilde、Jennifer Lopez、Melanie Laurent、Zoe Saldana、Scarlett Johansson、Suki Waterhouse，艷福無邊。

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然而男神最後情歸俄羅斯超模Irina Shayk。Irina Shayk是足球名將C朗的前女友，二人於2015年1月分手。她隨即與Bradley Cooper相戀。據悉二人於2015年4月結識，拍拖至今仍然恩愛。早前二人就放著閃到頒獎現場，讓旁邊的Lady Gaga「眼神死」。

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