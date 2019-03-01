【Starbucks貓爪杯】內地瘋搶起爭鬥　炒價上千勝日港台櫻花杯？

Starbucks的魅力遍佈全球，各地每年推出的限量櫻花主題系列都會讓女生乖乖把金錢奉上。今年中國Starbucks的櫻花系列推出了一款「貓爪杯」，有人為它通宵排隊，有人更為了它大打出手，網上炒價也比原價貴八倍以上，據說達1,800人民幣。這搶杯行動被網民戲稱為「聖杯之戰」。

風靡全國的Starbucks「貓爪杯」，官方定價199人民幣，據說現被炒賣達1800人民幣。（微博）

「貓爪杯」來自中國Starbucks 2019年的櫻花系列，粉紅色貓爪的雙層設計容量小小，可愛的設計於網上瞬間引起熱烈討論。往「貓爪杯」倒進飲料，帶有肉球的「貓爪」便會呈現於杯子中央，造型獨特難怪成為大家的心頭好。開賣前，不少人為此在店外搭帳篷通宵排隊，店一開門便蜂擁搶購，2分鐘內掃光；有人為排隊問題起爭執繼而大打出手，場面混亂而撞倒擺放咖啡杯的貨架。

有人為排隊問題起爭執繼而大打出手，場面混亂而撞倒擺放咖啡杯的貨架。（微博）

每年的限量櫻花主題系列一開賣便立刻售罄，連平日沒有特別喜歡粉紅色的女生也會加入搶購熱潮。但今年大眾對中國限量櫻花主題系列的反應似乎特別熱烈，其實也難怪，相比港、日、台的櫻花主題系列，中國系列加入了貓、狗元素，比以往多一份新鮮感，叫一眾貓系、犬系女生為之心動。

中國：貓、狗 x 夜櫻主題系列

中國Starbucks也推出了以可愛的貓、柴犬作賣點的櫻花系列（中國Starbucks）

以可愛的貓、柴犬作賣點，推出了一系列的杯子與杯套，當中最矚目的當然是被搶購一空的「貓爪杯」。另外「賞櫻貓狗情侶杯」也非常受歡迎，粉紅色的櫻花杯配上笑得眼睛瞇成一線的柴犬皮質杯套；深紫色的夜櫻杯配上撲蝶小貓的皮質杯套，湊合成一對可愛的情侶杯。

香港：經典春日櫻花系列

香港Starbucks經典春日櫻花系列（品牌提供）

今年香港Starbucks的一系列櫻花隨行杯、玻璃水樽、布袋等等設計簡約。最近天氣開始回暖，不鏽鋼凍杯比保溫瓶更受歡迎，櫻花系列的粉藍色凍杯容量高達700毫升，同樣具備設計感與實用性。

+ 3 + 2

台灣：台北101主題櫻花系列

台北101主題櫻花系列（台灣Starbucks）

台灣的櫻花系列多達40款以上，除了粉嫩的櫻花與夜櫻系列外，今年的限量櫻花杯加入了台灣地標－台北101，杯身的設計以粉紅色、藍色與白色為主，台北市被櫻花樹包圍，台北101變成一半藍色與被櫻花圍繞的粉紅色，花瓣隨風飄逸，極具收藏價值。

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日本：清晨櫻花與午後溫暖陽光的櫻花系列

以午後溫暖陽光下的櫻花樹為設計概念的「陽」系列（日本Starbucks）

日本今年推出了兩的櫻花系列，分別是「凜」與「陽」。「凜」系列的設計概念來自清晨通透光線下的清爽的櫻花樹，以白色與粉紅色呈現出通透帶朝氣的感覺。「陽」系列則以午後溫暖陽光下的櫻花樹為設計概念，顏色以溫暖的蜜桃粉色配上白色和黃色，散發著陣陣溫柔氣息。

+ 5 + 4 + 3

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Starbucks以外的櫻花系列：韓國Daiso性價比之選

韓國Daiso櫻花系列不比Starbucks遜色（IG_daiso_designlab）

未能搶購Starbucks櫻花系列的女生，其實也有別的選擇，韓國Daiso也推出了一系列櫻花商品，當中的櫻花杯多達30多款，粉嫩設計同樣成功攻陷少女心。Daiso的出品一向性價比高，價錢從$7到$35不等，比Starbucks櫻花系列的價錢便宜得多。