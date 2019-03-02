【職場請飲禮儀】唔去飲要不失大方　如何畀人情、減少銀包傷害？

「禮貌」呢樣嘢，你搭一轉港鐵就知可遇不可求，但對住陌生人無禮最多只係畀人問候兩句，如果對同事無禮？就可能犯眾憎無運行喇。日常工作要識講「唔該」、「多謝」嗰啲幼稚園層面唔講啦，身邊陸續有人結婚，大家都有共同煩惱：應唔應該請同事飲？點樣開口？相反，若你係被請嗰個，唔想去飲又點樣推？應該做幾多人情？結婚開心事，但如果處理上唔識「禮」，分分鐘變成是非。

撰文：詩寧

（《我的超豪男友》劇照）

職場真人真事：上司急請飲，疑似湊人數？唔去點應對？

最近同Mary食飯，佢一坐低就好嬲咁喺手袋拎咗張紅色炸彈出嚟，話佢隔離Team個上司嘅上司阿John娶老婆，有理無理向全公司同事派炸彈，飲宴日期仲要係兩日後！請得咁急擺明就係唔尊重、無心請大家，純粹大日子將至發現好多吉位，唯有「請」班同事嚟慶賀自己，結果當然係激㷫晒啲同事。兩日後喎，話唔得閒咪得囉？點知John絕到連帖都唔係自己派，佢放假搞婚禮，就咁吩咐個秘書代派帖，同事們連講句唔得閒嘅機會都無。

《人約離婚後》劇照

睇到呢度，作為旁觀者嘅你可能講得輕鬆：「當時運高睇唔到張帖囉，佢都唔尊重人，做咩要畀面佢？一於唔去又唔做人情。」雖然呢個諗法無錯，但Mary打算喺公司長做甚至係博升職，內心總會驚得失阿John，話晒佢都高級過自己。遇到呢啲情況，送禮係走唔甩，點樣減少對銀包嘅傷害？

（唔想去飲，點樣減少對銀包嘅傷害？點圖看方法＝＝＞）

如果對方係一個「不能得失的人」，可參考以上做法；如果佢係普通同事又唔熟，你唔想去，就直接講唔得閒啦，左思右想、左閃右避，咁樣做人太辛苦了。

《人約離婚後》劇照

準新人的煩惱：一條Team五個人只想請三個！

收炸彈可能係煩惱，但派炸彈嗰個都好多嘢要諗，一條Team五個人，只係想請其中三個，另外兩個唔太熟又應唔應該請埋佢哋？唔想自己大日子都見到上司，但唔請佢會唔會好無禮貌？

其實準新娘記住一樣嘢就得，既然個婚禮係你「一生人一次」的回憶，你想唔想你個回憶之中係有人被迫嚟，然後內心默默咒你？又想唔想一世都憶起自己被迫請咗一個你唔鐘意嘅人嚟見證你重要時刻？答案一定是「否」吧。只要你記住呢個宗旨，就唔使再煩以上問題。以下列兩個比較普遍嘅情況畀大家討論下：

同Team只想請熟嘅同事，唔想請唔熟嗰兩個，點算？隨便交代兩句然後轉話題就OK，例子點圖看＝＝＞

至於上司，語氣就要加多兩分誠懇，配上足夠嘅笑容，好多尷尬可以化解。留意係送一件餅唔夠，無論你係娶定嫁，都送成張餅卡好睇啲，舉例說法點圖看＝＝＞

（《我的超豪男友》劇照）

婚禮，是誰的一生人一次？

各位新人啊，成場婚禮咁多嘢搞，何必著眼於「同事」同「公司」？雖然戰友可能變朋友，但擦肩而過嘅路人諗乜嘢、點睇你，重要咩？最重要係收帖嘅人內心無咒你、無黑你面，同埋兩家人都嚟齊啊！千祈唔好好似上文阿John咁，結一結婚，搞到全公司都充滿怨言，喜事得唔到祝福，賺到人情賺到錢都無乜意思，不如唔好搞婚禮，拎啲錢炒股票仲賺得仲多啦。