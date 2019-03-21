人生如一場獨腳戲，節奏對白都獨力掌控，即使發生失誤，仍要堅持不懈繼續，直至劇終。時代轉變，愈多女生嚮往當強者，獨撐半邊天，累了也要堅持，向人展示實力，但她們從不知道，原來自己的強，其實或只是逞強。 彭秀慧（Kearen）自言獨腳戲是其招牌，這亦為其寫下成功一章，作品《29+1》不僅繪出共鳴，去年還翻拍成電影，贏得香港金像獎「新晉導演」殊榮。在別人眼中，她或是位女超人，於舞台上自編自導自演，獨擔大旗，不過私下的她，其實也會軟弱，而且她亦不怕展露於人，「你若只有一面，是做不成演員的，若你覺得我是位全方位的女強人，那我如何做台上那位柔弱和挫敗的人呢？演員出生的我，覺得人是立體的。」 攝影：鄧倩螢

在別人眼中，彭秀慧或是位女超人，不過私下的她，其實也會軟弱，而且她亦不怕展露於人。（鄧倩螢攝）

社會少了「靈魂食糧」：有能力的女生，習慣抑壓

競爭愈大，許多人都默默耕耘，盼望幹出成績，躋身強人之列，亦不容許向別人展出軟弱，怕將自己辛苦建立的形象，僅因片刻的動搖，而毀於一旦。「香港的女生很抑壓自己情感」，彭秀慧一語道出眾人心聲，「她們生活太迫、太忙，而有能力的女生，或會成為一些位置，如高層或上司等，因此會想『怎可讓人看到自己的脆弱？』久而久之，她們便壓抑自己情緒。」

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時刻收藏情感，練成無堅不摧的撲克臉，但仍阻不了內心黑暗的蘊釀，彭秀慧續指，「傷心的時候，挫敗的時候，抑或難過的時候，她們都不懂抒發。」她認為，香港文化風氣不算盛行，例如畫展，除非有大師級人物訪港，吸引觀眾一窩蜂支持，否則大家都甚少會做這些「靈魂食糧」的事，「所以情感沒有出口，亦沒有表達的方法，甚至開始覺得喊是不好的事，是很丟臉的事。」

上次當著別人面前哭的時候，到底是在何時？（鄧倩螢攝） 說到這裡，你或會想，自己於上次當著別人面前哭的時候，到底是在何時？一星期？一個月？還是良久的事？但有時你亦發現，即使想要發洩出來，旁人也會「好心」替你堵住眼淚，正如彭秀慧所言，「若有人哭泣，大家反應的第一件事，便是紙巾、紙巾、紙巾」，怕對方的軟弱被人發現，「但我有時會覺得，可否讓事情發生呢？我其實想繼續聽，她亦開始進入最深入的部分，因此不要急於拿紙巾，反而應該去聽她的故事。」

承認並釋放軟弱，才會留下真正的強，彭秀慧自言是位不怕真情流露的人，更認為這是值得欣賞的事，「因為去到一個階段，你無需繼續死撐。若我願意處理大部分事情，清楚自己並不是故意令到一些事情發生，而我亦需要軟弱的話，那便軟弱吧！若你認為自己甚麼都能解決，旁人便會覺得你不需支援。」或因情感的收放已成其強項，故成功才會一直離她不遠。

享受獨自駕車的空間，同時也會依賴他人：沒事是必然要執行

她亦會透過一個人的空間，抒發情感，「我覺得最屬於自己空間的時候，那便是在駕車」，如同喜歡做獨腳戲一樣，「那個空間特別只有自己一個，我最享受的亦是那個時間，因為沒人會打擾你，所做的事也只有人、車和道路。」除享受一個人的浪漫，她亦喜歡一大班朋友的感覺，「我成日都想依賴人，不光是伴侶，也可以是認識的人，例如家裡斷電，自己解決不了，那刻都是找朋友幫忙，沒甚麼事是自己必然要執行。」

「有時有些事不一定要自己做完。」（鄧倩螢攝） 雖然曾在搬屋時，她對自行刷油漆、弄水喉和組裝椅桌，感到滿足，「但我現時未必這樣做，有時有些事不一定要自己做完，因每人都有自己專長，而我如何運用時間，亦是個考慮。」她舉例，自己的起居飲食，便需靠工人姐姐的幫忙，「我早期時需要自己煮飯吃，抑或出外解決，這其實很吃力，因後者不太健康，自己煮又好累，而且工作後都沒地方賣菜，所以便決定找她，負責照顧我的飲食。」 一天僅有廿四小時，即便事情都是自己能解決，但也不需勉強自己完成。偶爾依賴他人幫助，亦不是件壞事，這不代表是自己的不足，反而顯出你能靈活解決所有事，才是「強者」的大智慧。

歲月流逝告訴要活用時間，真正擔心年老的反是年輕人？

人生不停倒數，睡覺、食飯、放空，時間輕輕到來，悄悄地流逝，讓人察覺不到它的存在，白白由它虛耗。跨過4個十年，現年44歲的彭秀慧，更加明白人生時間有限度，「時間不多，故我要對得起自己，好好去選擇和善用時間，做覺得值得做的事。」不知倒數長短，唯有轉向計時，時間愈久，愈讓你感到無形的迫切，不過她則認為，年齡從沒限制了自己，「它讓我知道要活用時間，花心思去做一件事，而該件事是我值得去做的。」

年齡是女生避談的秘密，有時還會特意「報細數」，免得年輕的對方，會以異樣的目光看待。不過彭秀慧卻有不同看法，「整個世代愈見年輕，我現在這個年紀，仍比以前有好多空間，去做好多事。身體的機能或會告訴你，已跟以前不同，但我眼見很多比我年長的人，依然『look young, stay young』，基本都很有活力去做很多事，因此過分的擔心，反會更加糟糕。」

彭秀慧認為，真正擔心年老的人反都是年輕人。（鄧倩螢攝） 害怕的本身，或是基於不瞭解，她表示真正擔心年老的人，反而都是年輕人，「她們未覺得ageing是件美好的事，通常害怕自己老去，便會沒機會、沒時間，但以我作例子，我是在30歲時開始做創作，發展另一個身分，直至現在我將會發展電影事業，完全是轉行，但代不代表我不行呢？」回顧她過去所創的成績，便已為其作出解答，「用不著害怕多少歲，你信自己能行，仍懷有好奇心的話，那便去試吧！」

不懼數字本身，她自言「近年反而好想告訴別人自己的年紀」，皆因年齡對她而言，有著一個全新的定義，「它這刻是個告訴別人我看來不像，但我有這個歲數的人生經驗和智慧。」

30歲是個心理關口，身邊事情像都告訴你要加快步伐，彭秀慧便對此作出反擊：

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做事不想成功或失敗，只在乎過程：人去爭取自己想做的事是本能

《月球下的人》將於4月初，假葵青劇院三度公演，日前亦再加開14日一場。(@kearenpang) 人沒有目標，跟咸魚沒兩樣，但有時想得太長遠，並脫離踏實的軌道，便有如天方夜譚，是件不可能的任務。彭秀慧的第三部獨腳戲作品《月球下的人》，將於下月再度演出，故事內容便讓人勾起從前那個「不切實際」的小小理想，「很多人覺得你不會做到，但我不明白，是否真的不行呢？其實我是抱著這個執著，去寫這個劇本。」 對於夢想的定義，有的人會認為是光想，睡醒了，夢便完結了，但彭秀慧則認為這是本能，就如舞台劇裡的一段深刻插曲，小孩因父母離異沒飯吃，於是回到學校便因飢餓，而搶別人的麵包吃，「人去爭取自己想做的事是本能」，每個動機的背後，其實都藏著自己迫切的渴求，而該份渴求亦不是一日的事，可能是日積月累而成的衝動。

她形容《La La Land》有如自己的寫照，用了很多方法，最終在一個小舞台，演出獨腳戲，「當日做的事，其實只因自己想做，只要我抱著一個不怕死精神，甚麼都能做到。」要擁有實現夢想的入場門票，她指先要有自己的參與和出席，「在你未做之前，不要先埋怨，在你未做之前，不要覺得沒人幫你很可憐，因為你才是最核心的事，因為你肯去做，那件事才會發生。」

不少人怕失敗，故會抑壓心內的那股衝動，但彭秀慧表示，「我覺得無論做任何事，失敗都是你不應該知道，害不害怕？你都換上泳衣來到泳池，難道不游泳嗎？不做怎知行不行，或者可以呢！」雖然沒百分百的成功，但她也願意一拼，但求將來無悔，「我發覺自己做事，原來不會想會否成功，因為連我也不知道，是個未知數，但若我現在不做的話，便會感到不忿，我的焦點會落於自己是否盡力，那一刻的我有否做到最好，或許拼命後，也是不行，但起碼對得住自己。」

「但我回想為何要做電影時，發現原來跟我想做劇場的原因，都是共通的，那便是希望自己的想法，能夠帶到每位觀眾的內心。」（鄧倩螢攝）

即使角色身份不同，夢想亦從未變：希望想法帶到觀眾內心

從演員走到導演的路，雖然角色變不同，但彭秀慧認為，初衷依舊未變，「做電影是新的工作崗位，面對的東西不同，但我回想為何要做電影時，發現原來跟我想做劇場的原因，都是共通的，那便是希望自己的想法，能夠帶到每位觀眾的內心，讓他們有一點點的變化，而那些變化都是好的東西，因此無論我唱歌、畫畫或做電影，並透過不同的媒體傳達，只要那個靈魂仍在，便沒有偏離我的夢想。」

實現夢想也要講追時機，彭秀慧表示，《29+1》其實是個無心插柳，「連我也不知道，究竟我可以做到甚麼出來。」隨電影的成功，讓她認定這個時機，想要學習和挑戰這道新課題，「電影的影響力，無疑比劇場多，它所涉及的觀眾層面更廣，時間亦較長久。既然有這麼好的機遇，我應該要善用這些東西，可能內裡有些好東西，別人看見，自己看不見，因此想要去發掘更多自己的潛力。」

不少人或認為，走到幕後工作，光芒便會被遮擋，但比起自身，她現時更著重於故事的感染力，「剛做演員，我會關注自己演得好不好，觀眾有否讚我的演技，但現在我想看見的是，你明不明白我？你是否也一樣？我想看到別人所看見的美好。」

採訪：朱加曦 製作人：梁秀雅、潘諾兒 拍攝：楊帆、詹郭敏 剪接：呂志豪 服裝：Sandro、PAULE KA 髮型：Jo Lam @ Salon Trinity 場地提供：英皇娛樂演藝創意學院

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