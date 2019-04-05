【印水紙少女】裸體畫布創作登福布斯　90後江宥儀：我不是天才

江宥儀，台灣90後、網癮少女——自2016年以來，她以印水紙藝術家「John Yuyi」的身份活躍於社交網路。她的創作形式很奇特、很新穎，把本來應該出現在IG朋友圈的內容——發自拍、寫心情、畀Like等，做成一次性「印水紙」，貼在臉上、身體上，甚至私密部位。 自述：江宥儀 編輯：王微辣／一条

小江今年很忙，她和《紐約時報》進行了9個報紙版面的合作，討論年輕一代的網路社交方式，被福布斯榜評為「2018年亞洲30歲以下30個傑出藝術家」之一，現在IG有16萬Fans。很多網友不理解——這也算藝術？對小江來說，印水紙創作就像寫日記：

社交媒體對我，像一種不健康的情侶關係，愛它的唾手可得，恨它的情緒綁架，這些事情，要去思考。 John Yuyi

【登上福布斯的90後】

我今年27歲，出生成長在台北的北投區，現在在紐約生活，做創作。北投區人口25萬，我的IG Fans數量有15萬，超過北投區一半的人口，有時候感覺很奇怪。

我每天都看IG，電話才剛收起幾秒鐘，馬上又拿出來。很多人關注我之後，我覺得自己好像在活兩種不同的生活：在社交網路上，我是「John Yuyi」，是一個看起來很型的人，會去搞展覽、出席活動；真實的我其實真的真的很邋遢，在家裡躺在床上，一直碌手機碌兩三日，走在路上像流浪漢。

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「社交媒體對我來說，像一種不健康的情侶關係，愛它的唾手可得，恨它的情緒綁架。絕對絕對不可以完全相信網路世界，那些都是形象、都是經營，要去思考這些東西。」

【進了大學才發現：我不是天才】

印水紙，大家小時候都會玩，在手臂貼一個很型。我記得嫲嫲跟我說，不要貼這種東西，傷風敗俗，誰知道有一天變成我的工作？它不會讓人聯想到黑道，比較像美彩的感覺。

創作手法就是把網路元素、我自己的心情、青少年文化的東西做成印水紙，貼在皮膚上，再用攝影的方式呈現。貼的部位從臉開始，後來慢慢地有拍一些裸體。我從小就喜歡畫畫，長輩覺得讀藝術會餓死，所以大學選了服裝設計系。進了學校後才發現，我在這個領域沒辦法發揮出最大值，同學之間競爭壓力超大，原來我不是天才。

印水紙，大家小時候都會玩，在手臂貼一個很型。我記得嫲嫲跟我說，不要貼這種東西，傷風敗俗，誰知道有一天變成我的工作？它不會讓人聯想到黑道，比較像美彩的感覺。 創作手法就是把網路元素、我自己的心情、青少年文化的東西做成印水紙，貼在皮膚上，再用攝影的方式呈現。貼的部位從臉開始，後來慢慢地有拍一些裸體（一条提供）

投身社會之後，我覺得非常迷茫，2013年的時候，甚至發現抑鬱症傾向。那時候在治療，我會做黏土，同時想用自己的興趣賺一點錢，把黏土作品拍成影像，印在泳衣上售賣。當時Facebook Fans數是2000，為了宣傳泳衣，我就把2000、Facebook畀Like這些元素放在背上，做了第一個比較像現在作品的原型。

【社交網路太快了】

Facebook也叫「臉書」，大家主要是分享自己的生活，88%都是自己的臉。2015年，我就問我的大學好朋友，9m88——台灣現在很紅的歌手，我可不可以把你Facebook的照片拿下來，做成貼紙貼在臉上，然後拍你？我也拿了我自己小時候的、畢業、去旅行的照片，放在自己的臉上，再把它發在社交網路。這組作品拍完後，就開始有媒體的報導。2016年，一家日本雜誌邀請我去當地拍攝。我喜歡問被拍攝者的感覺，因為這是他們的臉，拍出來的東西是要他們有共鳴的。

這個Model滿臉都有寫日文，中間有紅色的字。我當時問她，你有特別喜歡哪一部小說裡面的哪一句話嗎？她說她很喜歡《挪威的森林》裡面的這句話，大概的意思就是「同情自己的人是不好的人」。我就把那句話圈用紅色，上下文充斥在她臉上。

這個Model滿臉都有寫日文，中間有紅色的字。我當時問她，你有特別喜歡哪一部小說裡面的哪一句話嗎？她說她很喜歡《挪威的森林》裡面的這句話，大概的意思就是「同情自己的人是不好的人」。我就把那句話圈用紅色，上下文充斥在她臉上（一条提供）

這是水原佑果，水原希子的妹妹，我在她臉上放了她Snapchat上發過的內容，用手機掃碼可以關注她。還有一個Model聯絡我，我知道日本人很愛用Twitter，就把她的個人頁面上的元素放在她臉上。看到她發過自己一個黑臉的照片，就請她擺同一個表情，拍出來。現在的社交平台，收發資訊的速度都非常快，還有一種IG Story（故事），24小時以後就看不見。

我現實生活中的朋友其實就只有幾個，有些話，跟朋友講覺得不好意思，跟爸媽講他們又會碎碎唸，寧願去跟社交網路上不認識的followers（粉絲）講。躲在螢幕後面，就有一種分攤的感覺。我覺得這是一種非常冷漠的社會關係。

做印水紙，它沒有那麼隨性即時，等於違背了社交網路的快速生產內容的原則。所以我創作印水紙，更多其實是對生活的感受。把印水紙在臉上、胸上、屁股上——玩着玩着，你就想要玩不一樣的東西。有時候我會做一些抒發個人情感的東西。

我很喜歡王菲的一首歌叫做《出路》，她的歌詞很有趣：「我曾經相信愛情，渴望有個幸福家庭，算命說我們婚姻並不那麼容易，你到40歲的時候會有外遇，這讓我擔心，我擔心。」我就把歌詞貼在身體的各個部分。這句歌詞，我就把它整個貼在一片屁股上面。

大部分作品，都是先想好身體的部位，再去做，跟動作、感官的使用是有關聯的。舌頭，像是說話的感覺；耳朵，像是聽的感覺；手，像篤手機的感覺。人到底哪些身體部位可以貼呢？耳朵、眼皮、嘴唇、牙齒、舌頭、腳底下，胸部、乳頭、內褲的部位……應該只有眼白這個部分沒有貼過。其實我以前對於身體是很害羞的，去了紐約以後，那裡的人對身體的開放程度，讓我在潛移默化中受到影響。如果今天就是要拍臉、拍身體，乾脆裸露，會是最乾淨、最耐看的。

【因成名而成名】

每天看到的東西、生活的環境，會變成我創作靈感的來源。在美國，他們有一種說法叫「因成名而成名」。因成名而成名，最好的例子就是Kimberly Kardashia家族，你說他們有音樂作品嗎？沒有。他們有電影作品嗎？沒有。他們為什麼成名，大家好像說不出來。聽起來感覺是膚淺的，可是你還真的會不由自主被他們吸引。

所以那時候我就做了一個系列，我把當下話題度很高的名人的臉，像面膜一樣鋪在自己臉上，看看可不可以有成名的感覺。得到讓我開心的媒體報導，也可以把它貼在臉上，好像是一張名片。別人會覺得，你是藝術家，那你是畫國畫，還是畫油畫？我從來沒有想過自己會成為藝術家，直到去年，才能比較自在地說出來。其實我還是在過宥儀的生活，上《紐約時報》那天早上，走了好多條街的報攤去買報紙。發現自己上了Forbes 30 under 30（福布斯榜），覺得至少能讓父母驕傲了吧！

【創作是焦慮的出口】

很多人覺得我經常影自己，是不是對自己很自信？其實不是。我憂鬱症最嚴重時是2016年整年，但非常有趣的是，那也是我事業最爆發、最無法停止創作的一年。在創作的過程中，會忘記憂鬱、焦慮的時刻。

我很喜歡「我愛我」這三個字，直接讀、倒轉讀，怎麼看都是「我愛我」。我愛你、我愛他，但是好像沒有人說，我愛我。這幾年，我開始對自己感到自在，就覺得冇所謂，怪就怪吧。

我是因為IG走紅的。網紅，總會因為一個社交媒體的結束而光芒漸落。而我做印水紙，就是一個日記的感覺，走到哪裡都知足。在網上收到年紀比我小一點的弟弟妹妹、學生跟我說，他們不只是看到我光鮮亮麗的一面，知道我也是辛苦過來的；他們告訴我，因為我，他們勇敢地做了某件事。這是我最感動的事情。

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