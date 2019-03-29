英國王室「難相處」？內部員工披露工作實況　不能犯的潛規則是…

自梅根(Meghan Markle)嫁入英國王室後，有指她為人十分「難相處」，也對員工十分苛刻挑剔，而導致數名助手抵受不住壓力先後辭職。而曾效力英女王多年的私人秘書的Samantha Cohen，亦將在梅根誕下王室寶寶後離任。

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雖然未知梅根助手接二連三地離任，是否如外界猜測的原因。但想必大家也很好奇，為英國王室打工又真的是否如此「難頂」？內部員工的真實工作情況又是怎樣的？美國《讀者文摘》就採訪了曾服務過英國王室的員工，揭開了英國王室光鮮亮麗背後的種種……

無數活動會議和規劃

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曾在2006-2013年擔任王室保護官員的Simon Morgan說：「為了看起來完美無瑕，我們也從來不打無準備之仗。」只要是英國王室出現在大家的眼前，那怕是簡單得如走向人群中握手，背後其實早已經過精心規劃，不斷的開會、訂下資源列表和計畫議程，務求讓王室成員在公眾面前不會出狀況。

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不能主動跟王室成員握手

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正如所想一樣，為王室工作一定是規矩多多。曾在2007年到2011年擔任查理斯王子和卡米拉管家的禮儀專家 Grant Harrold說，作為管家一定時刻保持恰當禮儀。例如，如果是王室成員先把手伸出來，你才能跟他們握手；除非被邀請，否則不應該擅自坐下來。許多微小的禮儀和守則，都是作為管家該學習在在日常必須遵守的事。

具備資深經驗及一流的條件

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很多人都視為王室工作為dream job，但夢想固然是從來都來得不易。如果想成為王室保護官員，就至少需要有10-15年的在警隊工作的經驗。在最開始時，禮儀專家Grant Harrold也曾寫信給英女王申請皇室管家職位，但被拒絕了。他重新建立起經驗，一步步地由莊園副管家做起，直到為第十四及十五位貝德福德(Bedford)公爵服務的經驗後，他終於能為查理斯王子夫婦工作。

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面試過程很漫長

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即使是自身條件優良，又具備合符資格的工作經驗，要進入王室工作還是要先經過重重難關。據禮儀專家Grant Harrold所講，面試過程可能要長達半年的時間，而在這六個月內更要經歷六場面試，必須過五關斬六將，直到面試最後一輪，才見到好他工作上需要「負責」的查理斯王子夫婦。若然成功得到職位，也就意味著更多的挑戰也將會擺在面前。

上班時間並不規律

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在某程度上，服務王室成員就像和他們住在一起一樣，上班時間並不規律。Grant Harrold說，如果那天特別忙碌的話，可能會由上午7:30開始工作直到晚上11點。不過在不繁忙的日子，工作時間亦會相對寬鬆和較短。他強調與其他需要六天工作的家庭管家相比，他被安排服務王室的工作時間段是“very, very good hours”。雖然上班時間並不規律，但待遇和工作安排是令他感到十分滿意的。

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不只為特定王室成員工作

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雖然在所屬職位及工作描述上，有訂明是為那一至兩位王室成員工作，但實際上會被安排更大的工作量和更多職責。以Grant Harrold為例，在他2004年入職之時是為查理斯王子夫婦工作。當時，威廉和哈里王子才20歲出頭，到其後凱特也出現。除了查理斯王子夫婦，為他們三人服務也成了Harrold的職責所在。不過他表示雖然這是「額外」的工作，但他也是很樂意為王室成員服務。

不能說三道四

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當工作需要經常與王室近距離親密接觸時，難免在無意中會聽到很多對話、清楚了解他們行蹤，又或他們曾跟誰見面等等，自然地會得到很「八卦」的消息。每個家庭都有他們的大小二事和秘密，王室也不例外。Grant Harrold說：「他們必須知道你會把事情保密。」為王室工作更要講求高度的忠誠和信任度，不能隨便向外界和媒體透露皇室的是非和秘密。

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王室成員對自己的員工要求雖然高，但並不會故意百般刁難，又或是因地位高高在上，而把下屬視而不見。Grant Harrold表示王室成員習慣對員工們說“please”和“thank you”，十分有禮貌，在平日也會經常跟員工聊天談話。如果知道員工的生活或家庭中發生了事情，王室成員也會打電話關心和了解情況。

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Grant Harrold說自己從來沒遇到過頤指氣使的事情，認為王室成員都很友善和平易近人，即使是下屬身份也很尊重自己，沒有向他們大擺王室架子，能為王室「打工」始終是件光榮和感到快樂的事。

Source: Reader's Digest

備受外界矚目的英國王室：

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