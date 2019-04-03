《愛．死．機械人（Love, Death & Robots）》不論在IMDb或爛茄評分網都長居9分之高，結合科幻、奇情等原素，由《失蹤罪（Gone Girl）》導演David Fincher與《死侍（Deadpool）》導演Tim Miller聯合打造，即使非特別愛好動畫，但看後竟感覺有如「迷你動畫版」《黑鏡》，18集單元劇獨立成篇，以下為你推介！

先旨聲明，《愛．死．機械人》是「18+動畫片」。

誠實看後感：5至17分鐘一集似「迷你動畫版」《黑鏡》，集數排列人人不同！

《黑鏡》好看之處，就是因為每集都有新奇意念，發人深省，而《愛．死．機械人》則有一樣突出的意念，只是它是動畫，不避色情裸露，而且最短一集不過5分鐘，質素高之餘看起來毫無負擔。

David Fincherher與Tim Miller在接受訪問時曾說到，《愛．死．機械人》的初衷就是想做一些很「有型」的事，而他們確實非常成功。《愛．死．機械人》一共18集，集集獨立成篇，每集片長5至17分鐘不等，主題不一，如劇名一般，離不開愛情與死亡，還有機械人。一個又一個的故事，都似是一個又一個的幻想世界，詭異得來又令人移不開目光，如以香港作背景，說一個脫衣舞孃被追殺的故事；又有如設想希特拉的六種死法，以黑色幽默帶出揭開六種「平行時空」；又若太空人在太空工作中，不小心鬆了手，離開了太空船，你寧在太空漂流至死，還是以自殘來孤注一擲？

不得不提，這18集的劇集，播放列表排列人人不同，只因Netflix會因應觀眾平日的喜好而重新排列，你喜歡的類別會放在較前位置，非常有趣！

但若你覺得Netflix的排列不合心意，以下推介必看集數：

（《愛死機械人》劇照）

+ 3 + 2

《目擊者》－香港作背景，拍出香港建築與港式色情？

若香港觀眾喜愛《目擊者》，是無可厚非的。只因《目擊者》以香港作背景，主角們遊走在油尖旺，在唐樓與的霓虹燈箱下奔走、追殺，份外有親切感。但《目擊者》在不少影評網站都評分極高，大讚劇本極有創意，女主角是脫衣舞孃，劇集中大多時候都是裸體的，在目擊對面的一宗兇殺案後，便開始與兇手展開了追逐，最後發現被殺的竟是⋯⋯

（《愛死機械人》劇照）

《索妮的優勢》－好看得似一部完部完整電影，真希望那只是預告！

只17分鐘，怎做到起承轉合，還有用作調味的「surprising ending」呢？特別是當很多上畫電影都未必能做到的時候。

《索妮的優勢》血腥又不避同性交歡鏡頭，但卻不只賣暴力色情，毫不低俗。有人說似《銃夢：戰鬥天使》，也有人說似《LUCY: 超能煞姬》。故事是講述主角Sonnie被人強奸虐待，獲救後身體被重組，能把大腦連接猛獸，在地下打鬥場所向無敵。劇情緊湊不在話下，電影感十足，結局的解讀，更是不少人的討論話題。

（內含劇透）

Sonnie在完成比賽後，美女上前脫衣引誘，畫面正香豔，當頭棒喝，Sonnie被刺穿頭顱，一地血醬。此時，Sonnie的聲線卻在房間的揚音器上響起，猛獸在身後催至。不多人解讀：其實Sonnie一直不在人類身體上，她一直都是那頭猛獸。

（《愛死機械人》劇照）

《援手》－你寧在太空漂流至死，還是以自殘來孤注一擲？

有關對太空孤寂的聯想，都是由David Bowie的《Space Oddity》的那兒來的。而《援手》就是能引起那樣的情感，似前段所說，你錯手放手，要在太空漂流至死，還是以自殘來孤注一擲？短短十分鐘，卻大有《引力邊緣》的緊張。

*更多其他集數劇照：

+ 6 + 5 + 4

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