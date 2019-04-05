英國薩塞克斯公爵夫人梅根去年十月到訪斐濟（Fiji），竟獲「老爺」查理斯提醒要注意衣着打扮，勿戴「奢華」皇冠。於同一晚另一個晚宴上，嫂嫂凱特卻戴上鑽石珍珠皇冠，形成有趣對比。原來，配戴與、戴甚麼皇冠也暗藏玄機！

「老爺」查理斯善意提醒 不應穿得太「奢侈」

根據英國《每日郵報》報道，去年十月梅根首次以皇室身份出席到斐濟（Fiji）出席晚宴，本來想從「皇家收藏品系列」（Royal Collection）借用華麗珠寶首飾，「老爺」查理斯卻提醒，不應穿得太「奢侈」，以免讓人聯想起英聯邦時代。

消息人士指，梅根不明白這些，因為好是皇室新成員，因此查理斯才友善告訴她那樣不合適。雖然皇冠不能亂戴，梅根卻穿了一襲藍色Safiyaa長裙，配上相信是從「皇家收藏品系列」借來的鑽石耳環。

去年十月梅根首次以皇室身份出席到斐濟（Fiji）出席晚宴。（vcg）

同一晚凱特戴鑽石珍珠皇冠

自梅根去五月嫁入皇室後，就經常被拿來與凱特比較，這次也不例外。同一晚在白金漢宮，凱特出席晚宴時戴上已故威爾斯王妃戴安娜的鑽石珍珠皇冠，與梅根形成強列對比。

不過，有評論指其實這與身份及「受寵」程度無關，反之是宴會性質。因為考慮到斐濟人民的平均月薪，太「奢華」並不合適，而凱特則是出席接待荷蘭國王威廉亞歷山大與王后馬克西瑪的宴會。

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凱特在去年10月出席招待荷蘭王室國宴，除配戴珍珠皇冠，所配戴的黃色胸針象徵著英女皇的肯定，英女皇頭像的襟章部分是由玻璃製成而非象牙，原因是英女王體諒她反對象牙的立場。（vcg）

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皇冠配戴規矩多多－六時後才合適？

梅根因皇冠的事上「頭條」，也非首次。先前大婚，英女王曾就挑選皇冠一事警告哈里，「不能梅根想要甚麼東西，就給她甚麼。」

而皇室皇冠配戴，原來規矩多多，真的不能「想戴就戴」。首先，傳統中原來只有已婚女子才可戴皇冠，現在則比較寬鬆，皇室女子大婚當天也可戴上皇冠。皇室的禮儀專家Grant Harrold就在一次訪BBC的訪問中說到，對於已婚女子來說，那代表了不會再需要再另覓對象。

另外，原來傳統上，皇冠只能在晚上六時後配戴，因為鑽石的頭飾會視為非常正式的衣著，但當然，規矩也總有例外，當皇室成員出席重要場合，如訂婚典禮等等，也可配戴皇冠。

*更多皇室成員配戴皇冠的相片：

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資料來源：《每日郵報》

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