韓國Starbucks杯二次創作　有腳美人魚　諷刺休息不忘工作上班族

Starbucks除了保溫杯，紙杯也是不少人打卡的it item，只要在街上提著漫步，便能拍出休閒的歐美風格，當中其雙尾美人魚的商標，亦充滿神秘吸引力。雖然在現實裡，美人魚是虛構的人物，但假如她們像安徒生的著作《小魚仙》般，擁有人類的雙腿，那麼到底會有怎樣的生活呢？ 韓國插畫師Kim Soo Min便解開了這個謎團。

Kim Soo Min筆下的作品，主題都有點意思，如提著啤酒的人魚，頭上頂著金字王冠，意指星期五，即上班族的周五狂歡。(@fseo)

別注版Starbucks杯總是一杯難求，無論是年初與品牌聯乘的純白系列保溫杯，或是每年推新的櫻花杯，都會被瘋狂搶購，網上炒價更會一再抬高。不過，韓國插畫師Kim Soo Min的Starbucks杯，成本則是非常便宜，而且還可當成具收藏價值的人魚擺設，讓人看得著迷。

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【點圖即看】Starbucks人魚擁有雙腿後的日常＝＝＞

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小時候，翻開教科書時，總會看到「被加工」的故事或歷史人物，從男生變女生，由素顏女生變成美人，非常逗趣。Kim Soo Min筆下的作品，便由Starbucks紙杯的商標而起，僅利用簡單材料，如白色水彩、綠色油性筆和𠝹刀等，便設計出不同的情景和立體空間，來描述人魚被賦予雙腿後，每天所發生的日常事。

有看《藍海傳說》的話，全智賢所飾演的角色，都是無所事事，不時跟著男主角出入不同地方。Kim Soo Min筆下的美人魚，也是淘氣和愛搗亂，但她／他的生活，可豐富多了，喜歡到戶外活動，如攀石、跳繩、跨欄和轉呼拉圈等，亦像全智賢般，有特異功能，懂得龜波氣功！

美人魚的日常亦很「貼地」，跟我們的幾乎無異，像個上班族，會迫地鐵，即使是休息時間，也會不忘工作日程，乘升降機時，又會不停按關門鍵，引起不少人共鳴，而她放假的時候，也會飲酒、喝咖啡或宅在家中，過著寫意的一天，讓人看後，也會跟著放鬆起來。

插畫師每完成一個作品，都會把過程拍攝，並以快鏡剪輯，分享到社交網站，每看到一條影片，筆者都感到非常神奇，猶如變魔術般，把一個平面商標，轉眼變成可愛的立體擺設，而且也看出插畫師的心思，以及不停鍛鍊的苦功。除了人魚作品，他亦會利用紙杯，繪畫具話題性的卡通，如《復仇者聯盟》、《自殺特功隊》和《死侍》等，作品讓人大飽眼福：

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（圖片轉載獲Kim Soo Min授權）

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