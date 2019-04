【Game of thrones】5個《權力遊戲》龍母結局揣測：她是人形龍？

等了足足兩年,《權力遊戲》最終季第一集終於在香港時間星期一上架。看完一集,又要再等,HBO的確懂得如何讓吊住觀眾的胃口,牢牢地抓住劇迷們的心。

《權力遊戲》截圖(HBO)

第一集播出後,整個網路充斥了各種對大結局的揣測,有熱門的版本,也有超乎常理的版本。當中,大家對龍母Daenerys Targaryen的結局最有豐富的想像力。以下是幾個關於龍母結局的預測,大家又覺得哪個結局最合你心意?

Sansa vs. Daenerys

《權力遊戲》截圖(HBO)

或許兩個女王真的不可存在在同一個空間內,在最終季第一集中,龍母Daenerys與Sansa已不咬弦,緊張的氣氛彷似隨時要開戰。其中一個有關Daenerys結局的預測就是:Targaryens家族曾對北方造成很大的傷害,更曾殺害Sansa的祖父和叔叔,更別說Targaryens間接導致了Lyanna Stark的死亡。

大家別忘記,Sansa Stark經歷了成長期的種種虐待之後,自有一套屬於她的正義(請參考Littlefinger的下場),Sansa真的可以讓Targaryens唯一的傳人Daenerys一直活在她的視野之中?又會允許Daenerys的巨龍與軍隊吃光北方的糧食?

兩位女王很有可能隨時大戰,而且Jon Snow救不了誰。

Daenerys其實是條人形龍…?

《權力遊戲》截圖(HBO)

去年,飾演Daenerys的Emilia Clarke在訪問中曾說:「It fucked me up...knowing that is going to be a lasting flavor in someone’s mouth of what Daenerys is.」

或許就是因為這句說話,有網民推測Daenerys是一條人類形態的龍。大家還記得第一季末,Daenerys的兒子Rhaego出生時的模樣嗎?身上長滿鱗狀皮膚,更有一雙翅膀!如果Daenerys不是一條人形龍,怎可能誕下一隻龍?或許到最終季,Daenerys就會變成一條真實且會噴火的巨龍。

Daenerys是Nissa Nissa的轉世靈童

《權力遊戲》截圖(HBO)

不少got粉絲都認為,Jon Snow是Azor Ahai的轉世靈童。誰是Azor Ahai呢?幾百年前,黑夜籠罩大地,Azor Ahai就是那位被選中與黑夜戰鬥的人。

當時Azor Ahai與white walkers打了50天仗,當他抓了一頭雄獅,準備把劍插進野獸的紅心,藉此冷卻劍身,沒想到劍斷裂粉碎。其後他花了100日鑄劍。鑄好劍後,他喚來了妻子Nissa Nissa,讓她敞開胸膛,把冒煙的劍插進了她的心臟,讓她的血液、靈魂、力量和勇氣全部注入了那把劍,成功打造成出「光明使者」。

不少網民估計,Jon Snow的情人Daenerys可能就是Nissa Nissa的轉世靈童。

(圖片來源:pinterest)

Daenerys流產逝世

《權力遊戲》截圖(HBO)

這個揣測在內地最熱門,之前筆者更看見有內地媒體標明這是「黑客入侵」所得知的結局。

有不少網民一直討論為何Daenerys在前七季一直沒法懷孕,之前推斷她並不適合懷孕。亦有網民推測她會在第八季懷上Jon Snow的孩子,可惜最後不幸流產。Daenerys因為無法接受連續失去兩個孩子的打擊,因而變得癲狂,最後Jon Snow為了人民的福祉,殺死Daenerys。

Daenerys如父親一樣變成mad queen

《權力遊戲》截圖(HBO)

好吧,Daenerys確實從一開始就比較衝動,而且亦不太有統領的風範,不過大家都不想她有天會如父親一樣,變成一個禍國殃民的mad queen。

有網民推測Daenerys在第八季可能會做出許多出乎意料的激烈行為,尤其是面對Lannister家族時,更有可能會作出一連串衝動又暴烈的舉動。亦有網民推測,巨龍其實會影響一個人的ego,再加上Daenerys有個瘋狂的爸爸,可能遺傳了瘋狂的血統(非常充滿歧視味道的揣測),最終走向自我滅亡的道路。

更多最終季第二集劇照:

