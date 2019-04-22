【Game of thrones】5個《權力遊戲》龍母結局揣測：她是人形龍？

等了足足兩年，《權力遊戲》最終季第一集終於在香港時間星期一上架。看完一集，又要再等，HBO的確懂得如何讓吊住觀眾的胃口，牢牢地抓住劇迷們的心。

《權力遊戲》截圖（HBO）

第一集播出後，整個網路充斥了各種對大結局的揣測，有熱門的版本，也有超乎常理的版本。當中，大家對龍母Daenerys Targaryen的結局最有豐富的想像力。以下是幾個關於龍母結局的預測，大家又覺得哪個結局最合你心意？

Sansa vs. Daenerys

《權力遊戲》截圖（HBO）

或許兩個女王真的不可存在在同一個空間內，在最終季第一集中，龍母Daenerys與Sansa已不咬弦，緊張的氣氛彷似隨時要開戰。其中一個有關Daenerys結局的預測就是：Targaryens家族曾對北方造成很大的傷害，更曾殺害Sansa的祖父和叔叔，更別說Targaryens間接導致了Lyanna Stark的死亡。

大家別忘記，Sansa Stark經歷了成長期的種種虐待之後，自有一套屬於她的正義（請參考Littlefinger的下場），Sansa真的可以讓Targaryens唯一的傳人Daenerys一直活在她的視野之中？又會允許Daenerys的巨龍與軍隊吃光北方的糧食？

兩位女王很有可能隨時大戰，而且Jon Snow救不了誰。

+ 2

Daenerys其實是條人形龍…？

《權力遊戲》截圖（HBO）

去年，飾演Daenerys的Emilia Clarke在訪問中曾說：「It fucked me up...knowing that is going to be a lasting flavor in someone’s mouth of what Daenerys is.」

或許就是因為這句說話，有網民推測Daenerys是一條人類形態的龍。大家還記得第一季末，Daenerys的兒子Rhaego出生時的模樣嗎？身上長滿鱗狀皮膚，更有一雙翅膀！如果Daenerys不是一條人形龍，怎可能誕下一隻龍？或許到最終季，Daenerys就會變成一條真實且會噴火的巨龍。

Daenerys是Nissa Nissa的轉世靈童

《權力遊戲》截圖（HBO）

不少got粉絲都認為，Jon Snow是Azor Ahai的轉世靈童。誰是Azor Ahai呢？幾百年前，黑夜籠罩大地，Azor Ahai就是那位被選中與黑夜戰鬥的人。

當時Azor Ahai與white walkers打了50天仗，當他抓了一頭雄獅，準備把劍插進野獸的紅心，藉此冷卻劍身，沒想到劍斷裂粉碎。其後他花了100日鑄劍。鑄好劍後，他喚來了妻子Nissa Nissa，讓她敞開胸膛，把冒煙的劍插進了她的心臟，讓她的血液、靈魂、力量和勇氣全部注入了那把劍，成功打造成出「光明使者」。

不少網民估計，Jon Snow的情人Daenerys可能就是Nissa Nissa的轉世靈童。

（圖片來源：pinterest）

Daenerys流產逝世

《權力遊戲》截圖（HBO）

這個揣測在內地最熱門，之前筆者更看見有內地媒體標明這是「黑客入侵」所得知的結局。

有不少網民一直討論為何Daenerys在前七季一直沒法懷孕，之前推斷她並不適合懷孕。亦有網民推測她會在第八季懷上Jon Snow的孩子，可惜最後不幸流產。Daenerys因為無法接受連續失去兩個孩子的打擊，因而變得癲狂，最後Jon Snow為了人民的福祉，殺死Daenerys。

Daenerys如父親一樣變成mad queen

《權力遊戲》截圖（HBO）

好吧，Daenerys確實從一開始就比較衝動，而且亦不太有統領的風範，不過大家都不想她有天會如父親一樣，變成一個禍國殃民的mad queen。

有網民推測Daenerys在第八季可能會做出許多出乎意料的激烈行為，尤其是面對Lannister家族時，更有可能會作出一連串衝動又暴烈的舉動。亦有網民推測，巨龍其實會影響一個人的ego，再加上Daenerys有個瘋狂的爸爸，可能遺傳了瘋狂的血統（非常充滿歧視味道的揣測），最終走向自我滅亡的道路。

更多最終季第二集劇照：

+ 7 + 6 + 5

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

延伸閱讀：

【Game of thrones】《權力遊戲》角色的髮型 其實都暗藏玄機？

【Game of Thrones】《權力遊戲》第8季新片頭 每秒都洩露天機？

【權力遊戲】Kit Harington與Emilia Clarke——喜歡不一定要一起