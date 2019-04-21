【Game of Thrones】姊妹輕易割蓆？《權力遊戲》：再不同亦護航

姐妹這回事真的很玄妙。她是女子，你也是個女子。你與她朝夕相對，對她的個性、舉止、反應全都瞭如指掌，甚至可能熟悉她的臉比自己還要多。 可是，並不是所有姊妹都一定可以相愛相親。誰可以想到因為近來城中一條瘋傳的短片，令其中有關的親姐妹都可以即時「割蓆」？

有趣的是，在星期一仍然是最多人談論的《權力遊戲》（Game of Thrones），卻透過Arya Stark與Sansa Stark告訴大家：姐妹就是就算對方與自己再不同，就算對方有可能選擇錯，但無論如何都站在對方身邊保護著她。

（圖片來源：pinterest）

尤記得在《權力遊戲》（Game of Thrones）第一季，當時Arya Stark與Sansa Stark雖然是血脈相連的親姊妹，但性格、價值觀、人生目標迥然不同：Sansa Stark喜歡家政，一心只想嫁給帥氣的王子Joffrey Baratheon，就連跟著她的冰原狼都叫「淑女」。Arya Stark則是天性活潑好動，喜歡劍擊射箭，常常取笑姊姊喜歡裝淑女，有時候更故意在眾人面前捉弄姊姊Sansa Stark。

二人當時依然是個不諳世事、被受照顧的小朋友，以為自己可以一直活在父母的寵愛之中。亦是因此，她們可以在寵愛中反對對方的所有，也可以認為對方就是全世界最討厭的人，或許當時她們認為人生最美好的事，就是可以與這位討厭的親姊姊／親妹妹劃清界線，反正她的存在不過是在沾污我。

《權力遊戲》（Game of Thrones）劇照

後來，她們走上截然不同但同樣艱辛的人生路。失去父母的關懷，她們才發現原來別人不真的如想像般善良，可以純粹為了小小的利益就將你置於死地，也可以講大話講足幾年，把你的人生搞得一塌糊塗。

她們這才知道，原來自己並不真的討厭當年那個一同成長的夥伴，甚至有時候會想知道她現在過得好不好。

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時光飛逝，二人歷盡艱辛之後終在家鄉重聚。她們看著各自的臉，眼前依舊是那個熟悉的輪廓，但無論是自己抑或是對方，內心早已改變：Sansa不再是那個憧憬童話的小女生，也不再胡亂相信別人；Arya則毫不留情地把尚是年輕的自己訓練成了一個殺手，只為把仇人殺光。

Sansa看到妹妹Arya變成殺手，妹妹Arya看到姊姊Sansa不再盲目想成為天真愚昧的人，知道對方同樣經歷了常人所不能想像的年月。到了現在，就算對方與自己再不相同，還有甚麼好恨的呢？甚至當Sansa與龍母Daenerys爭執時，Arya也在Jon Snow面前為姊姊護航。

就算不知道對方這幾年來經歷了甚麼，就算對方有可能選擇錯，但無論如何都站在對方身邊互相保護，大概這就是姊妹情最真摰的呈現。​

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