【復仇者聯盟4】女超級英雄貼地減肥法　紅女巫睡前吃蜂蜜抑食慾

《復仇者聯盟》終於來到最終章，除了緊湊的劇情，電影賣點當然還有一眾超級英雄的健碩身材，特別是女角，不但要有前有後，還要有比例得宜的葫蘆曲線，對於沒有超能力的我們而言，簡直是遙不可及。不過，雖然沒有先天的優勢，但原來她們的後天保養卻是十分貼地，連我們也能一試其效，看看能否稍稍與她們拉近差距。

《復仇者聯盟》的幕後功臣，少不得一班超級英雄的苦功，「一個打十個」的武打能力，令人看後深深迷上，逃離不了追劇的魔力。不過，與此同時，這亦出現一班喜歡劇透的豬隊友，在談及其他話題的時候，也可把話題拉回到電影上，並興高采烈地說溜了嘴，透露「誰誰誰死了」的消息。雖然「劇透者死」，但筆者依然冒著生命危險，想討論女英雄們在劇中的身形，到底她們的保養，是如何保持呢？

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黑寡婦的減肥方法是蘋果醋。(《鐵甲奇俠2》劇照)

黑寡婦：蘋果醋浸浴​是減肥的殺手鐧

最性感的女超級英雄，黑寡婦（Scarlett Johansson）絕對當之無愧，去年甚至登上成人網站Pornhub的《復仇者聯盟》搜尋角色首位。對於其身材的秘密，她不僅會做普拉提，也會每天健身一個半小時，訓練次序包括15分鐘跑步、20次弓步蹲、10次分腿蹲跳、10次砸健身球，10次弓步蹲、10次跳躍深蹲和10次彈力繩下拉，而整個組合動作，需重覆做3次。

她還有一個殺手鐧，那便是蘋果醋。蘋果醋的酸鹼值，與肌膚非常接近，加上含豐富維他命A、B1、B2、B6、C和E，有助嫩膚和去除老化角質。Scarlett Johansson會在浸浴時，加入約8毫升的蘋果醋，這能促進代謝和去水腫，並排出毒素，使身形和皮膚都可維持最佳狀態。

已為人母的Scarlett Johansson，身材依然保持完美：

+ 7 + 6 + 5

Karen Gillan的減肥方法是跳繩。(《銀河守護隊》劇照)

涅布拉：跳繩練成長腿

涅布拉是反派角色薩諾斯的養女，但卻無減其受歡迎程度。雖然電影裡，涅布拉（Karen Gillan飾）是位全身被改裝成機械的女刺客，但她現實卻是時尚的衣架子。Karen Gillan身高180厘米，擁有性感的外貌。她曾在拍攝《逃出魔幻紀》冒時，接受媒體訪問，並透露自己維持長腿的方法，便是加強核心肌群和下半身的訓練。她指出，跳繩是個不俗的方法，而其全組的訓練動作，分別是15次掌上壓、25次弓步蹲、25次深蹲、一分鐘跳繩和一分鐘休息，完成後再重覆動作3次。

她亦相當注意飲食，認為飲水是不可或缺的部分，以增飽腹感，而加工和除水果外的單糖食物也應避免。她續指，碳水化合物的攝取量，應隨每天時間逐漸減少，因若在晚上吃過量，易加重消化系統負擔，故她建議會在7時前進食最後一餐，而午餐則吃紅薯、麥皮和糙米等複合式碳水化合物，以維持整天的能量消耗。

Karen Gillan的高個子，為她贏了不少分數：

+ 4 + 3 + 2

Elizabeth Olsen的減肥方法是蜂蜜。(《復仇者聯盟3》劇照)

紅女巫：睡前吃一口蜂蜜鬆弛肌肉

飾演紅女巫的Elizabeth Olsen，不僅擁有精緻的娃娃臉，身材也是在各英雄中數一數二，當中維持好身材的秘笈，她便曾在訪問裡大方分享。她認為，減肥的動力，取決於自己的精神狀態，因此每天不會餓著肚子拍攝，並以少吃多餐的方式，大量攝取雞肉、魚肉和蔬果，讓自己整天充滿能量。她亦不會吃小麥和麵筋等麩質食物，以增肌肉，還會在睡前，吃一匙份量的蜂蜜，因當中含大量礦物質和維他命B群，有助安心睡眠和放鬆肌肉，因此醒來時便會更精神，並有效抑制食慾。

Elizabeth Olsen的燦爛笑容，加上勻稱身形，迷倒不少影迷：

+ 5 + 4 + 3

(參考資料：healthista.com)

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