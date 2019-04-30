【女生識食】High tea最高境界：任食雪糕朱古力火鍋自助餐！

夏日不知不覺來了，不少女生（包括筆者）心知不妙，紛紛無所不用其極地進行地獄式減肥。然而，就算明知道減肥要戒口，但不少女生依然無法抵抗甜點的誘惑，尤其是雪糕，完完全全是滿足疲倦身心的一大慰藉。

最近位於佐敦的Eaton HK，就在旗下的餐廳「普慶」（The Astor）推出Mövenpick雪糕火鍋下午茶自助餐，讓大家可以瘋狂任食沾滿朱古力醬的雪糕，很吸引吧！

今次難得The Astor與瑞士頂級雪糕品牌Mövenpick合作，為大家供10款口味雪糕，包括冧酒提子、意式芝士蛋糕、焦糖燉蛋、朱古力碎等，讓大家可以自由挑選喜歡的口味。

而且今次The Astor亦提供了黑、白朱古力兩款火鍋，以及20多款配料如水果、曲奇餅、蛋糕、蛋白脆餅、棉花糖及迷你貝殼蛋糕等，大家更可以無限添加朱古力醬及配料，總之你想吃甚麼味道、甚麼組合的雪糕都可以。

另外，因為The Astor本身是一家自助餐餐廳，因此大家在品嚐雪糕火鍋的同時，亦可在餐廳嚐到各式各樣的食物。

其中最吸引的，就是即叫即造甜品專區，有專人即場為大家製作新鮮芒果雞蛋仔。此外，餐廳亦準備了超過四十款的鹹點，可供大家選擇，如以本地手工啤酒Young Master做脆漿的炸魚薯條、廚師即煮的松露汁長通粉、酸辣芒果醬炸雞、烤墨西哥粟米片、自製三色熱狗、迷你牛肉漢堡、鹹蛋黃炸魚皮及芝士凍肉拼盤等。大家更可以任飲各款特色手調飲品、八寶茶、維他奶、麥精、樽裝汽水。

+ 4 + 3 + 2

愈美味的東西往往就是愈邪惡，就算明知道雪糕火鍋只會為自己帶來無底的悔疚以及肥厚的脂肪，但甜品當前，還是吃完雪糕才再減肥吧。

「Mövenpick 雪糕火鍋下午茶自助餐」 供應日期：由 2019 年 5 月 1 日至 9 月 30 日（只限週末及公眾假期）， 供應時間 ：下午 3 時 15 分至 5 時 15 分 價錢：每位港幣$228* *以上價錢須另收加一服務費

普慶餐廳 地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層 電話：2710 1901

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