【女生香港地】周末放空工作坊　學陶瓷擁抱失敗、重拾錯失小確幸

三月忙碌過後，四月休息增多，縱然躺床上打發時間多了，心情好像也差不多，沒有特別愉快，反而多份空虛和苦悶，感覺整個假日，都不似有休息，而且很快便要回到工作的步伐和狀態。日復一日，筆者終於察見問題所在，原來自己所謂的休息，都只是暫停的狀態，神經還是一直處於繃緊，沒有真正地紓緩或解決。

不少人愈見著重me time，希望在狹窄和嘈吵的環境裡，保留自己一片寧靜和自由的空間。(「好物生活」提供)

不少人愈見著重me time，希望在狹窄和嘈吵的環境裡，保留自己一片寧靜和自由的空間。雖或是簡單的打掃、收納或駕駛，但過程中全神貫注於一件事，並把雜念放到一邊，感覺像把褲扣子解開，釋放肚腩，以及最無拘無束的自己。心理學家Doreen Dodgen-Magee曾指，暫時放下慾望，可以減輕焦慮，以及產生負面情緒，可見我們現需要的，也許便是這些樸素的時刻。

平日生活急速，要是想在假日消除疲憊，不光是坐著不動，便能解決，提起決心做些令人賞心悅目的有意義事情，如一些簡單的工藝，使人從中尋得恬靜。而以下的工作坊，除了給予真正的休息時間，亦可製作出漂亮的藝術品，讓人在完成作品時，得到滿足感。

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透過陶藝學習面對失敗。(品牌提供) 「曉至」：從製作陶瓷中，學習失敗 耐性，是不少人缺乏的東西，坐著不動數分鐘，已按捺不住想站起來活動，不過，若是在幾乎僅看到一片純白的地方，不知心情會否平靜下來？位於長沙灣的工作坊「曉至」，以教授陶藝為主，只需把純白色的泥土，放在盤子上轉動，再以手輕輕觸碰，便能捏出不同的外觀的瓷器。 這裡的店主Grace，原與上班族一樣，是位時裝配飾設計師，但因每天與時間競賽，需不停推出新產品，令其漸漸步向厭倦。這時，她發現到陶藝的設計較恆久，因此開始找到新的發展領域，而且製作陶藝時，由於需專注於手上的泥，故她都能靜下心來，並從中學習，「無論在製作時花多少心機，陶件在窯中也可以發生無數的變數，甚至爆裂成碎片。久而久之我學會接受失敗，並從失敗中尋找箇中原因，希望減少再犯同樣的錯。」有別街上隨處可見的瓷器，若由自己親手製作，不僅授予多份意義，它亦告訴你做人的道理。

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地址：長沙灣永康街79號創匯國際中心10樓C室 詳細資料：https://www.hiuchi-art.com

原木玫瑰工作坊能讓不起眼木片「變廢為實」。(「好物生活」提供) 「好物生活」：從原木玫瑰中，重拾錯失的小確幸 縱然嫌花束太貴，不少女生依然愛花，不過花朵盛放期限太短，讓美稍縱即逝。市面上有售不少保鮮花，把鮮花風乾，以留住最美時刻，而「好物生活」的原木玫瑰工作坊，則把松木刨成木片，打磨成花瓣形狀，並拼出一朵具「生命力」的玫瑰花。 負責人表示，原木玫瑰由一位擁有十多年經驗的台灣木工老師創作，是這裡獨家化理的作品，讓不起眼的木片，「變廢為實」，而且在閑暇時刻，反樸歸真，做些洗滌心靈的工藝，其實是種幸福。我們在奮鬥的過程中，會與細微的事擦身而過，而透過製作原木玫瑰的過程，也許可重拾一點曾錯失的小確幸。

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地點：旺角MyBASE、尖沙咀MyBASE和觀塘「好時光」 詳細資料：https://www.mybase.com.hk/goodlifehk-woodenrose

藍染教會我們慢活人生。(@manuela_wirklich) White Wall：從藍染中，尋回自己的步伐 「慢活人生，活在當下」，是藍染工作坊導師冬兒的人生理念，她熱愛藍染，因為欣賞當中由綠轉藍的顏色轉變過程，「在染布的過程中，可以慢慢享受那份平靜，放下平日重擔，找回自己的步伐。」她亦崇尚自然，以純天然顏料，如咖啡渣、茶渣或果皮等，染出一幅幅不同變化的作品，同時也宣揚環保訊息。 她形容藍染的藍為「唯藍」，即是不一樣的藍，因製成品各有不同，不論顏色深淺、圖案變化、力度大小或時間長短，都會產生變化。生活亦是如此，她認為每個人都是獨特和唯一，不能被取替，所以不需要跟隨別人，只要忠於自己便行，而且藍染存在很多可能性，讓她體悟到，各種嘗試都沒對錯之分，只要踏出第一步，便有機會成功。

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