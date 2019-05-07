在英國時間5月6日的清晨，梅根和哈里王子的愛情結晶品終於出世了！英國王室迎來第七位順位繼承人。
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當初早就有消息指梅根和哈里可能會一改英國王室傳統，不會像以往王室寶寶出生後立即跟大家分享和見面。
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而王室寶寶出生後也直至中午，才有官方確認的消息釋出，公佈梅根公爵夫人在早上時間5時26分，平安生下了一個重7磅3安士的男嬰。就如傳聞所指，梅根和哈里沒有第一時間透露任何生產及寶寶的資訊，而是私下享受迎接新生命的快樂後再對外公開宣布。
梅根最美大肚造型回顧：
It's a BOY !
(sussexroyal)
梅根和哈里的官方IG帳號也同時間更新了這個好消息，上載了藍底白字的＂It's a BOY！＂的圖片，正式跟大家分享喜悅。
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初為人父的哈里王子亦在當日下午公開跟回應傳媒，雖然梅根和寶寶未有露面令大家有點失望，但哈里表示在這兩天內就會和王室寶寶以一家人的身份跟大家見面。他一直流露出興奮的神情交代寶寶出世之事，更形容自己開心得“over the moon”。遠在地球另一端的我們，都能完全感受到剛當上爸爸的哈里王子的雀躍心情。
是的，我非常激動地宣佈，我和梅根今天清晨迎來了一個小男孩，一個健康的男孩。母子兩人都非常安好。這絕對是我最奇妙的經歷了！
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This afternoon, His Royal Highness The Duke of Sussex shared the news of the arrival of his and the Duchess’ first born child. Their son was born early morning on the 6th of May, 2019 and weighs 7lbs and 3oz. Their Royal Highnesses thank you for your support and kindness during this exceptionally joyful time in their lives as they welcome their baby boy.
哈里王子在訪問說他們還在考慮寶寶的名字，不過這個小男孩來得比預產期遲出生，所以他們已經有足夠的時間考慮過了，決定寶寶的名字還是接下來要盡快處理的事。
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英國王室第一位混血寶寶
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媒體對於英國王室第一位混血寶寶的名字作出熱烈的猜測，主要分為傳統及非傳統兩大派別。按照過往英國王室為寶寶起名的風格，名字裡都與過去及現在的王室成員有關聯，有懷念和致敬的特別意思，藉此對英國皇室的崇敬。例如夏洛特小公主（Charlotte Elizabeth Diana）的全名就是夏洛特·伊莉莎白·戴安娜，當中就有包含了三重意思。
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夏洛特（Charlotte）就是取自祖父王儲查理斯（Charles）的女性形式的化名；伊莉莎白（Elizabeth）就是源出於曾祖母英女王伊利沙伯二世（Elizabeth Alexandra Mary），向兩位地位崇高的英國皇室成員致敬；而戴安娜（Diana）則為紀念已故祖母戴安娜（Lady Diana Spencer）而來。所以，夏洛特小公主的全名，是由祖父母和曾祖母的名字組合而來。
任何時候都萌爆了的夏洛特小公主：
王室寶寶名字大預測
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若按照傳統的話，哈里王子夫婦可能會因此為寶寶取個別具承傳意義的名字，表現出英國王室獨有的心思；不過另一邊廂，外界也有聲音表示根據梅根和哈里王子不愛走主流路線的作風，他們大有可能會給寶寶起一個令大家意料之外的名字，繼續我行我素。
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自去年秋天梅根公佈懷孕後，英國博彩公司也來湊熱鬧，對王室寶寶的性別及名字作出賠率預測，而在寶寶出世確認是個小男孩後，賠率顯示也更新了最新數字。
根據英國的博彩和賭博公司Ladbrokes在一份新聞稿中表示，截至週一下午，王室寶寶名字的以Arthur、James、Edward、Albert、Alexander比較受歡迎。Arthur為呼聲最高的名字 (王室寶寶名字的是5/1)，第二大熱門是Alexander、其次是Albert及James。
王室寶寶名字最新賠率戰況：
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再過不久，英國王室首個混血寶寶就會跟大家見面了！外界都非常好奇，究竟是梅根還是哈里的基因較為強大？不過可以肯定的是，這個出生就註定備受矚目的小男孩，就如喬治小王子和夏洛特小公主等王室寶寶一樣，每次的一舉一動都定必把大家萌倒吧！
Source: telegraph.co.uk, time.com