在英國時間5月6日的清晨，梅根和哈里王子的愛情結晶品終於出世了！英國王室迎來第七位順位繼承人。

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當初早就有消息指梅根和哈里可能會一改英國王室傳統，不會像以往王室寶寶出生後立即跟大家分享和見面。

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而王室寶寶出生後也直至中午，才有官方確認的消息釋出，公佈梅根公爵夫人在早上時間5時26分，平安生下了一個重7磅3安士的男嬰。就如傳聞所指，梅根和哈里沒有第一時間透露任何生產及寶寶的資訊，而是私下享受迎接新生命的快樂後再對外公開宣布。

梅根最美大肚造型回顧：

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It's a BOY !

(sussexroyal)

梅根和哈里的官方IG帳號也同時間更新了這個好消息，上載了藍底白字的＂It's a BOY！＂的圖片，正式跟大家分享喜悅。

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初為人父的哈里王子亦在當日下午公開跟回應傳媒，雖然梅根和寶寶未有露面令大家有點失望，但哈里表示在這兩天內就會和王室寶寶以一家人的身份跟大家見面。他一直流露出興奮的神情交代寶寶出世之事，更形容自己開心得“over the moon”。遠在地球另一端的我們，都能完全感受到剛當上爸爸的哈里王子的雀躍心情。

是的，我非常激動地宣佈，我和梅根今天清晨迎來了一個小男孩，一個健康的男孩。母子兩人都非常安好。這絕對是我最奇妙的經歷了！

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哈里王子在訪問說他們還在考慮寶寶的名字，不過這個小男孩來得比預產期遲出生，所以他們已經有足夠的時間考慮過了，決定寶寶的名字還是接下來要盡快處理的事。

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英國王室第一位混血寶寶

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媒體對於英國王室第一位混血寶寶的名字作出熱烈的猜測，主要分為傳統及非傳統兩大派別。按照過往英國王室為寶寶起名的風格，名字裡都與過去及現在的王室成員有關聯，有懷念和致敬的特別意思，藉此對英國皇室的崇敬。例如夏洛特小公主（Charlotte Elizabeth Diana）的全名就是夏洛特·伊莉莎白·戴安娜，當中就有包含了三重意思。

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夏洛特（Charlotte）就是取自祖父王儲查理斯（Charles）的女性形式的化名；伊莉莎白（Elizabeth）就是源出於曾祖母英女王伊利沙伯二世（Elizabeth Alexandra Mary），向兩位地位崇高的英國皇室成員致敬；而戴安娜（Diana）則為紀念已故祖母戴安娜（Lady Diana Spencer）而來。所以，夏洛特小公主的全名，是由祖父母和曾祖母的名字組合而來。

任何時候都萌爆了的夏洛特小公主：

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王室寶寶名字大預測

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若按照傳統的話，哈里王子夫婦可能會因此為寶寶取個別具承傳意義的名字，表現出英國王室獨有的心思；不過另一邊廂，外界也有聲音表示根據梅根和哈里王子不愛走主流路線的作風，他們大有可能會給寶寶起一個令大家意料之外的名字，繼續我行我素。

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自去年秋天梅根公佈懷孕後，英國博彩公司也來湊熱鬧，對王室寶寶的性別及名字作出賠率預測，而在寶寶出世確認是個小男孩後，賠率顯示也更新了最新數字。

根據英國的博彩和賭博公司Ladbrokes在一份新聞稿中表示，截至週一下午，王室寶寶名字的以Arthur、James、Edward、Albert、Alexander比較受歡迎。Arthur為呼聲最高的名字 (王室寶寶名字的是5/1)，第二大熱門是Alexander、其次是Albert及James。

王室寶寶名字最新賠率戰況：

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再過不久，英國王室首個混血寶寶就會跟大家見面了！外界都非常好奇，究竟是梅根還是哈里的基因較為強大？不過可以肯定的是，這個出生就註定備受矚目的小男孩，就如喬治小王子和夏洛特小公主等王室寶寶一樣，每次的一舉一動都定必把大家萌倒吧！

Source: telegraph.co.uk, time.com