【濕疹】劉小慧親試：「蛋黃油」立刻止癢　五天紓緩濕疹

反常天氣令濕疹病情復發，痕癢難當令人困擾。類固醇藥膏雖然可以緩和濕疹症狀，但長期使用會令皮膚變薄，停用時更會引起副作用。劉小慧近日於Facebook直播分享了可以立刻止癢的天然方法，只需五天便可紓緩濕疹。

劉小慧與蘇志威一同示範製作「蛋黃油」（劉小慧Facebook）

劉小慧與蘇志威結婚後，誕下一對女兒便少有出席公開場合。最近她熱衷於Facebook上分享生活趣聞，與網民互動，最近分享的「蛋黃油」治濕疹配方更吸引了超過十六萬網民觀看直播。與網民分享前，她先讓患有濕疹的好友試用，塗了「蛋黃油」後已有即時止癢之效，一個小時後，本來脫皮出水的傷口已見好轉。相比依賴類固醇藥膏，「蛋黃油」是個天然而且不含副作用的濕疹良方。

劉小慧的朋友試用了「蛋黃油」五天後，濕疹已紓緩不少。（劉小慧Facebook）

「蛋黃油」治濕疹看似是民間偏方，原來早於明代李時珍《本草綱目》中已記載：「雞子油，甘溫無毒，和粉敷頭瘡。療小兒驚熱下痢。小兒服之去痰熱，主百病。」除了古書記載的功效，蛋黃油實際上含有卵磷脂、亞麻油酸、維他命A、D、E等對人體細胞生長、代謝重要作用，可促進皮膚傷口、黏膜的癒合。除了可緩和濕疹症狀，對燙傷、擦傷、痔瘡等問題也有一定的幫助。

直播中，劉小慧在旁講解，而蘇志威則負責製作「蛋黃油」。（劉小慧Facebook）

「蛋黃油」做法簡單，首先準備已煮熟的雞蛋黃，蛋黃份量則因應需要從五到二十隻不等。把蛋黃下鑊後利用猛火乾炒，不斷以鑊鏟翻動，過程中不要加入水和油。當蛋黃的水份蒸發後漸漸變成液態，開始出現濃煙，並出現刺鼻的焦燶味。此時繼續以鑊鏟壓炒，直至蛋黃變成炭黑色，並釋出蛋黃油。蛋黃油待涼後便以紗布或魚湯袋隔去殘渣，入瓶存放。

「蛋黃油」材料便宜而且富有成效，劉小慧建議大家可先在手部皮膚作測試，如沒有不良反應才塗於身體其他部位。製作「蛋黃油」唯一要注意的地方是過程中會產生大量油煙，需要做好通風措施，否則便會薰得整個廚房都是「蛋黃油」的氣味。

【按圖看】除了使用「蛋黃油」改善濕疹，也需要從生活習慣做起，以下是濕疹肌膚的日常保養小貼士：