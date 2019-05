【復仇者聯盟4】Love You 3000非原定對白　回顧Marvel情深說話

隨著《復仇者聯盟4:終局之戰》的播映,電影終於迎來最終章。從《鐵甲奇俠》開始,11年間共上映了23套Marvel電影,《復仇者聯盟4:終局之戰》為Marvel迷作出了圓滿的交代。復仇者聯盟再也不會原班人馬出現幕前,除了不捨,更多的是這11年來充滿熱血與感動的回憶,戲中透過觸動人心的經典對白,帶出角色彼此間的深厚感情。《復仇者聯盟4:終局之戰》中,最扣人心弦的一句,想必是出自Iron Man一家的「I love you 3000」。

《復仇者聯盟4:終局之戰》無疑是感動之作,不論是黑寡婦為獲得「靈魂寶石」而選擇自我犧牲、Iron Man於最後一戰前,預先錄下「Love You 3000」的影片、還是每位英雄回到過去時與故人患得患失的重遇,都是導演貫穿這23套Marvel電影的心思之作。《復仇者聯盟4:終局之戰》的對白與以往的電影互相緊扣,甜蜜而感動,彷彿每位觀眾多年來一直在與「復仇者聯盟」成為了並肩作戰的戰友。

「I Love You 3000」原是源於Robert Downey Jr.與自己孩子的真實對話。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

I Love You 3000. Tony Stark

《復仇者聯盟4:終局之戰》中,在Thanos消滅了地球一半人口的五年後,失去家人與朋友的人無法從傷痛中出走。而Iron Man則與Pepper結婚並育有一名女兒Morgan,一家三口在湖邊小屋幸福的生活著。當Tony在睡前與Morgan說:「I Love You Tons」的時候,Morgan甜笑回答:「I Love You 3000」

而這句話也在Tony準備最後一戰前的晚上,透過錄像的形式留給了他的家人。眾人將Tony的生前錄像於葬禮上播放,那個習慣說睡前故事的爸爸已不再存在,「I Love You 3000」般的甜蜜父女情已成追憶。

在電影開首,在太空漂流的Tony將失去糧食和氧氣,絕望的困境下Tony透過頭盔錄下對Pepper的表白(《Iron Man 3》劇照)

不少觀眾猜疑「I Love You 3000」的由來是這11年間23套Marvel電影時數的總和,藉此向Marvel作最後致敬。不過日前《復仇者聯盟4︰終局之戰》的兩位編劇Markus和McFeely,接受訪問時表示,「I Love You 3000」原是源於Robert Downey Jr.與自己孩子的真實對話:當我跟小朋友說「I Love You tons」,他們的即時反應是「I Love You 3000」。最後編劇採納建議,「I Love You 3000」變成了Iron Man與Robert Downey Jr.的真實寫照。

When I drift off, I will dream about you. It’s always you. Tony Stark

最後一戰前,Iron Man則與Pepper結婚並育有一名女兒Morgan,一家三口在湖邊小屋幸福的生活著。(《Iron Man 3》劇照)

不只是Iron Man與女兒的父女情,他與愛人Pepper經歷種種風雨,人生起跌,沒有誰比她更了解Iron Man了。電影開首承接《復仇者聯盟3:無限之戰》,Iron Man與Thanos一戰後飄流太空,眼下糧食耗盡,氧氣亦支撐不到一天,生命快要結束之際,他對著頭盔錄下想對Pepper說的深情告白。那刻的Iron Man已視死如歸,安慰Pepprt同時也是自我安慰般表示:Part of the journey is the end。無論他身處何方,他的夢裏全都是Pepper,對於這位曾是花花公子的不羈英雄,情定一人時的痴心,叫人感動。

Tony, we'll be okay. You can rest now. Pepper

在最後一戰中,Dr. Strange向Iron Man舉起手指,暗示這便是他曾提及一千四百萬分之一的決勝之時,Iron Man決定捨身成仁,成功消滅Thanos,而代價便是自己的生命。就在Iron Man垂死一刻,Pepper趕到面前,強忍傷痛安慰Iron Man: Tony, we'll be okay. You can rest now. Iron Man正式卸下鋼鐵裝甲,永遠離開復仇者聯盟。Pepper明白Iron Man無法捨棄拯救世界的心,就算他們一家三口已過著幸福安定的生活時,Iron Man還是願意用生命換取世界和平,無論她有多擔心,仍默默支持與守候,來到生命盡頭,她知道他會為完成使命而安心,終於真正可以休息了。

