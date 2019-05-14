【女生識食】私心推介海景一級牛排餐廳：原來牛排可以如此好味！

生活已經那麼難，有機會的話一定要好好慰勞自己。如何才叫得上好好的慰勞？大概每個人都不同，但萬變不離其中，就是為自己選擇最好的。 例如買一個美不勝收的手袋，又例如不理世事去一趟忘憂的旅行，或者吃由最上盛的食材製成的美食等等「奢侈」行為，都是繁忙生活裡的小確幸。

要吃當然就要吃最好的，如果你喜歡吃牛排，一定不能不認識Morton's The Steakhouse！

（圖片來源：IG@mortonssteak）

Morton's在1978年於美國芝加哥創立第一間餐廳，41年來一直堅持走高級扒房路線，供應的牛排全都屬於正宗穀飼牛，肉味濃郁且肉質鮮嫩，絕對是Steakhouse的王者之一。

按圖查看Morton’s The Steakhouse其他美食：

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香港分店位於喜來登酒店四樓，大家可以對著無敵大海景，品嚐美味的牛排。最近他們推出了多款期間限定美食，喜歡吃牛的朋友絕不能錯過。

最令人期待的季節限定主菜當然是紐約西冷三重奏配藍芝士醬！「三重奏」的意思是大家可以同一時間品嚐到全天然認證黑安格斯、USDA Prime、以及Snake River Farm三款頂級西冷牛扒。三款西冷牛扒來自牛腰部分，雪花細緻，肉味濃郁，加上香濃的牛扒汁以及誘人的藍芝士醬，完全令人無力招架。餐廳更特意根據級別擺放牛扒，讓大家在品嚐時，能夠加深對食材的認識，非常用心。

最令人期待的季節限定主菜當然是紐約西冷三重奏配藍芝士醬。三款各具特色的西冷部位，包括全天然認證黑安格斯、USDA Prime及Snake River Farm頂級和牛，配以香濃的牛扒汁和誘人的藍芝士醬，令人無法抗拒。（圖片來源：由餐廳提供）

不少去過Morton's的朋友都非常喜歡他們的洋蔥包及厚切煙肉。餐廳有鑑於此，今次特意以新的醬汁烹調煙肉，讓大家可以嚐到新的味道。新醬汁以濃郁香甜的大豆焦糖醬配上五種不同的香料製成，與煙肉的鹹香味完美交融，每口都讓人非常滿足，必吃！

厚切煙肉配醬油焦糖汁。（圖片來源：由餐廳提供）

雖然Morton's是以Steakhouse打出名堂，不過他們的海鮮同樣精彩。喜歡海鮮的朋友就要試試香煎帶子配龍蝦魚子醬牛油汁。在香滑的秀珍菇、黃金脆香粟米、鮮嫰龍蝦肉上舖上鮮甜的帶子，配以炒芝麻菜及魚子醬牛油汁，所有食材的味道完美融合，卻又不會失去各自的味道。

香煎帶子配龍蝦魚子醬牛油汁。（圖片來源：由餐廳提供）

配菜方面有焗椰菜花配烤紅椒醬。醬汁來自加泰羅尼亞，當中的烤紅椒與杏仁將堅果的甜味，與蔬果的鮮甜完美融合，再加上卡拉馬塔橄欖及香脆酸豆，大家可以藉此品嚐最地道的地中海風味。而味道濃郁的帶骨免翁牛柳就適合「重口味」的朋友。

焗椰菜花配烤紅椒醬及帶骨免翁牛柳。（圖片來源：由餐廳提供）

除了上述期間限定美食外，餐廳許多食物都非常吸引，叫上任何一道菜也絕不會失望。不過Morton's常常爆滿，有心的朋友記得盡早訂位了！

Morton’s The Steakhouse 香港分店 九龍彌敦道 20 號喜來登酒店四樓 電話: (852) 2732 2343

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