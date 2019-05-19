【女生香港地】法國甜品推薦：王室蛋糕一試心醉　古堡內吃拿破崙

要為努力工作的自己打氣，有什麼比一件精緻的法式甜品來得合時。可口細膩的法式甜品總有著奇妙的魔法，讓人可以瞬間打起精神。雖然法國百年老店Angelina Paris與Ladurée早已撒出，在香港還是能品嚐富有傳統風味的法式甜品，把以下這三家法式餐店收納在美食清單上，當上半天法式女生。

Dalloyau：品嘗法國凡爾賽宮的皇室滋味

Dalloyau的Opéra蛋糕歷史悠久，三百多年前是王室貴族才可享用的甜品。（FB_DALLOYAU Hong Kong）

法國甜品種類多不勝數，要數品嚐味道正宗而且賣相精緻的甜品，創立自1682 年的巴黎甜品店 Dalloyau一定榜上有名。Dalloyau歷史悠久，三百多年前已開始為王室貴族提供甜品，此後家族便深得法國皇室器重，成為著名的甜品世家。除了充滿杏仁甜香的馬卡龍外，Dalloyau的Opéra蛋糕也是令人一吃心醉的傳統甜品。Opéra 共有 8 層，講求比例精準。蛋糕由70%濃度朱古力醬、咖啡忌廉、浸泡特濃咖啡的杏仁海綿蛋糕及金箔朱古力片組成，輕嚐一口便帶有咖啡、牛油、朱古力與杏仁的豐富味道，令人一試難忘。

Dalloyau

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓GW3220號舖

Caprice：米芝蓮二星 新舊並融的熱情果梳乎厘

Caprice的梳乎厘口感令人驚喜（FB_Four Seasons Hotel Hong Kong） 一個完美的梳乎厘應該是表面焦香金黃，內裡的蛋白卻見濕潤，質感輕如白雲。如果你喜歡吃老派西餐廳，太平館那個充滿蛋白香的「港式梳乎厘」，那Caprice的熱情果梳乎厘必定能讓你驚艷。熱情果梳乎厘配上熱情果雪葩，質感輕盈鬆軟，粗粒黃糖沾滿杯邊帶來香脆口感。梳乎厘表面還帶一層以熱情果汁製成的果凍，一冷一熱的酸甜感覺令人驚喜。 餐廳裝潢優雅，窗邊位置更可以欣賞到維港景色。除了梳乎厘出色外，Caprice更是一家米芝蓮二星的法國餐廳，作為特別節日的用餐場地也是個不錯的選擇。

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Caprice

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓

Amigo：於古代歐洲宮殿中品嚐酥脆拿破崙

Amigo的拿破崙看好似平平無奇，實質每一口都是驚喜（IG_leeracrac）

大概傳統的法國餐廳對文化傳承都有著一份堅持，打開黑色拱形雕花鐵門後，映入眼簾的便是歐洲古堡的古典建築風格。手繪地磚、雙面雕花木椅、歷史悠久的壁畫，打造出法式古典美。Amigo的拿破崙比坊間的更為酥脆，富有牛油香的千層酥皮烤得金黃，層次分明，鬆化香脆，配搭充滿雲呢拿香的軟滑吉士醬，非常滋味。

Amigo

地址：跑馬地黃泥涌道79A號雅谷大廈