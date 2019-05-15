有否想像過60歲的自己會是怎樣？步入25歲後，最不願迎來的便是印證成長的生日。年齡對女生來說不只是個數字，社會為不同年齡的女生配上了各種稱號：過了30歲還是單身的為剩女，35歲以後已是大媽，年齡的壓力油然而生。 已經60歲的Madonna依舊自信性感，出道40多年的她將在六月推出全新大碟《Madame X》，而最近正忙於宣傳工作。然而卻傳出因為年齡問題，BBC電台拒播新歌、被網民取笑她已是婆婆級仍不服老在大跳熱舞，種種的嘲諷背後都是指樂壇只需要青春少女，儘管Madonna如何富舞台魅力，在他人眼中她都是一個60歲的女人。

Madonna登上英國版《Vogue》六月號，分享對樂壇年齡歧視的看法。（Vouge）

如果你的眼裏只有別人的年齡，你就是在限制他們的創造力。 Madonna

面對年齡歧視，Madonna絲毫沒有屈服的態度。自出道以來，Madonna一直敢怒敢言，不斷突破自我。外界對她加諸的批評未有停止。她被獲邀成為英國版《Vogue》的六月號封面人物，訪問中表示：「大家總用一個又一個的理由想要讓我沉默，說我不夠漂亮、唱歌不夠好聽、不夠有天份、沒有婚姻，現在則是不夠年輕。」未必每個人都能認同Madonna狂野的風格，但無可否認，她確實在努力向社會作鬥爭，爭取每位女生應得的尊重。

「我正在與年齡歧視鬥爭，只因為我60歲了，而必須受到批判。」（Vouge）

當你到了某個年齡，你就不被允許冒險、不被允許性感，我覺得這太荒謬了，難道到了40歲就只能等死嗎？ Madonna

只是二十多歲便做什麼都提不起勁，每天都是無聊的過生活，夢想早已被擱在一旁，這應該是很多人的寫照。踏入社會後便必須對自己的生活負責，需要滿足社會的期望。當看到Facebook上朋友毅然辭去工作探索世界的消息、傾盡所有開設了屬於自己的店，你也好想去追逐夢想。然而你放棄了，因為你還有堆積的工作、家人的期望、社會的壓力。Madonna卻告訴我們：「我並不認為到了一個特定的年齡，你就不再能夠表達自己的觀點，做你想做的事。」追夢需要勇氣，也需要一絲的衝動，在還未後悔之前，現在就開始計劃如何實現理想的生活吧。

「我期望自己能夠像藝術家Frida Kahlo、Simone de Beauvior一樣，成為一位克服一切困難且違背慣例的自由戰士。」（Vogue）

雖已年過60歲，但Madonna依然保養得宜。過往她曾以劇烈活動瘦身消脂，每天運動兩小時、連續踏40公里的單車再跑樓梯。隨其年齡漸長，Madonna開始調整運動的強度。她熱愛瑜伽，更經常於演唱會中展示高難度動作，身體柔軟得與少女無異。Madonna保留了踏單車的習慣，不過現在她更享受與家人一同運動的時間。亮相幕前需要維持美好體態，然而Madonna卻不會強行抹去身上歲月的痕跡，對於什麼是美，Madonna有自己的一套定義。

出道超過40年，Madonna的造型依然充滿驚喜：