尖沙咀25蚊嘆黑啤拉花　港島露天影院chill嘆手工啤｜女生香港地

消磨周末與Happy Friday，最緊要「夠chill」。與友人或愛人，一起摸摸酒杯底，光想也寫意！但若這樣也太乏味，以下兩處「期間限定」，你絕對不能錯過！

啤酒泡沫打印機以可食用麥芽原料墨水，把你選擇的圖案，甚至是手機中的相片，打印到啤酒泡沫上。（許芷婷攝）

黑啤拉花：可「拉出」自選手機相片

時時看到咖啡拉花，倒沒試過「啤酒拉花」。最近有黑啤體驗館，大玩啤酒拉花（Print Your Own Pint），啤酒泡沫打印機以可食用麥芽原料墨水，把你選擇的圖案，甚至是手機中的相片，打印到啤酒泡沫上，令每位參加者都可製作一杯專屬自己的「黑啤」。

「啤酒拉花」既是獨一無二，參加者更可體驗「自己生啤自己斟」，旁邊會有專人指導，如何「斟」出一杯泡沫綿綿、比例剛剛好的「黑啤」，完成後更會獲發證書一張。值得一提的是，即使你不好啤酒，也可一試。因為筆者雖也不特別好酒，但生啤味道卻一點也不苦澀，麥香濃濃，「易入口」之餘也不膩，在場也有其他佐酒小吃，價錢得宜，小杯不過25元，大杯則50元。

GUINNESS醇黑體驗館

地址：K11 Art Mall G/F 中庭大堂

日期：即日起至7月5日

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【周末好去處】糖廠街市集啤酒節（許芷婷攝）

「迷你」啤酒節：露天影院邊看邊嘆手工啤

一天工作累人，可是比起速速回家，更想相約朋友一起吐吐苦水！位於鰂魚涌糖廠街市集的「迷你」啤酒節，將於下星期四、五晚舉行，更似是為附近上班族或港島居民度身訂造，賣港產啤酒，也有美食車賣不同國家菜式，亦有大受歡迎Rooftop Bar SUGAR的精緻小食等等。

不過，最最特別是啤酒節會設露天影院，大布幕會掛在天橋上，觀眾便可邊嘆啤酒，邊看電影，相信會是非常特別的體驗。不過，電影名單尚未公布，大家可密切留意！

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糖廠街市集啤酒節

地址：鰂魚涌太古坊地下The Pavilion及糖廠街

日期：2019年5月30日至31日（晚上6時至11時）