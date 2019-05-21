【女生識食】意料之外的美味：對著無敵海景吃頂級魚生及海膽

根據非正式統計，大部分女生對魚生都零抵抗力。不過在香港要品嚐到優質的魚生絕不容易，許多時只能盼望在一年一度的日本旅遊期間吃個夠。

最近筆者出乎預料地在香港吃到優質魚生，每款都美味得讓人胃口大開，特別是那碟海膽慕斯及吞拿魚他他，更是直接溶化了筆者的心。食物出色之餘，餐廳更可以望到無敵大海景，這次的推介特別適合喜歡海鮮，又或最近有好事要慶祝的朋友！

看著無敵大海景吃高質魚生，實在是人生最大的樂事吧！（圖片來源：IG@aquahongkong）

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既然講食，食物當然是最重要的一環。這家位於尖沙咀北京道一號的aqua，向來以維港海景、超型格的室內裝潢、以及食物作招徠。餐廳曾獲Condé Nast Traveler雜誌選為「全球100間最炙手可熱食府」，更獲Ospitalità Italiana Award評為「香港最佳意大利餐廳」，水準絕對有保證。

當大家以為aqua只對意大利菜手到拿來時，餐廳最近就以專業態度及知識，搜羅出優質的海產，推出限時menu「aquaMarine海鮮盛宴」，令大家刮目相看。

「aquaMarine海鮮盛宴」的主打菜式為「Amalfi Rock Pool」。主廚Alberto Hernandez在意大利海邊散步時，留意到被沖刷上岸的海草，繼而受到啟發，並創作出這道菜式。

菜式先用潮退時採摘到的昆布和海帶，製作出「海藻意大利香草包配濃香魚湯」和「香脆紫菜carasau薄餅」，再以味道清新、口感豐富的「地中海紅白海蝦他他」配搭「海膽慕斯」。海膽慕斯幼滑鮮甜，面層有魚子醬和海葡萄，口感柔軟多汁，是筆者吃過最美味的海膽，令我有再一次戀愛感覺！絕對不容錯過！

海膽慕斯、海藻意大利香草包配濃香魚湯、香脆紫菜carasau薄餅的配搭，讓筆者有再一次戀愛的感覺！

另一道讓在場所有人都屏息享用的，是「The Great Wave」。大廚把吞拿魚他他、日本洋蔥、爽脆淮山、鹹香魚子和日式柚子啫喱等配料放在木板上，讓大家可以隨自己喜好，揀選配料裹入紫菜之中，製成手卷。因有多種不同的配料，「The Great Wave」口感層次豐富獨特，與帶煙燻味薄脆紫菜形成對比，令人一試難忘。

吞拿魚他他、日本洋蔥、爽脆淮山、鹹香魚子和日式柚子啫喱等配料放在木板上，讓大家可以隨自己喜好，揀選配料裹入紫菜之中，製成手卷。

「Hokkaido Bay」是以印度洋海水，以及清酒高湯煮成湯汁，再以湯汁清蒸喜知次（阿拉斯加鮶鮋）魚扒，魚扒肉質鮮美，味道細膩，完美配搭墊在下方的昆布醃豆腐。

「Neptune’s Plate」則讓大家可以一次過品嚐到來自五大水域的海產，非常珍貴。當中包括內藏幼滑牛油果以及酸薑的大西洋藍鰭吞拿刺身卷、印度洋馬爾代夫吞拿魚製作的香蔥拖羅壽司、來自北太平洋的生蠔、南大西洋水域獨有的智利海鱸魚（內有日本大蔥和海膽！），以及來自北冰洋的三文魚。

「Okinawa Feast」則是以印度洋海水和清酒醃製北海道大蜆和鮑魚，再配搭時令小魷魚、櫻花蝦以及枸杞，味道甘甜。

以印度洋海水和清酒醃製的北海道大蜆和鮑魚。

喜歡帶子的朋友定必要好好品嚐「Setouchi Sea Breeze」。大廚將北海道帶子以霹靂椒和海藻醃製超過36小時，然後以日式高湯慢火燻煮，讓帶子的口感變得細滑綿軟，令人驚喜。這道菜的造型亦毫不馬虎，大廚把帶子放於仿真珊瑚上，配以清新的香茶，再加上碎紫菜以及意大利茴香花粉，為菜式帶來獨特的香甜滋味。

大廚將北海道帶子以霹靂椒和海藻醃製超過36小時，然後以日式高湯慢火燻煮，讓帶子的口感變得細滑綿軟。

aqua spirit更特別推出出名為「aquaMarine Spritz」的雞尾酒，讓大家可以配著上述菜餚一起品嚐。「aquaMarine Spritz」以加入紫菜的Ketel One伏特加，與柚子汁、庫拉索酒、蜂蜜、蘇打水調配而成，充滿香甜的柑橘味。調酒師再以人手壓碎的紫菜混合椒鹽柚子粉點綴杯邊，並佐以昆布脆餅，讓雞尾酒的味道變得非常有層次。這杯酒完全不烈，就算不會喝酒的朋友亦完全沒問題。

看完介紹之後，有沒有覺得他們的限時menu「aquaMarine海鮮盛宴」很吸引呢？不過menu只供應至6月底，而且只在晚市時段供應，有興趣的朋友絕對不要錯過！

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